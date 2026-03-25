  • मनोरंजन
  • प्रोपगंडा फिल्मच्या आरोपांवर दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचं रोखठोक विधान

प्रोपगंडा फिल्मच्या आरोपांवर दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचं रोखठोक विधान

Dhurandhar 2 : धुरंधर 2 बद्दल टीका करणाऱ्यांना राम गोपाल वर्मा यांचं थेट रोखठोक विधान 'मग तुम्ही…'  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 25, 2026, 05:26 PM IST
प्रोपगंडा फिल्मच्या आरोपांवर दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचं रोखठोक विधान

बॉक्स ऑफिसवर धुरंधर: द रिवेंजने धुमाकूळ घातल्यानंतर दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा सतत या चित्रपटाबद्दल बोलत आहेत. वर्मा म्हणतात की, आदित्य धरच्या कामावर ते खूप प्रभावित आहेत. त्यांच्या मते, धुरंधर २ सिनेमामुळे भारतीय सिनेमात नवा बदल येईल आणि हा चित्रपट फक्त मनोरंजनापुरता मर्यादित नाही तर सामाजिक आणि राजकीय घटनांकडेही प्रकाश टाकतो. वर्मा हे पहिले दिग्दर्शक आहेत, ज्यांनी सोशल मीडियावर धुरंधर: द रिवेंजचा रिव्यू शेअर केला आणि आदित्य धरच्या कामाचे खुलेपणाने कौतुक केले. त्यांच्या मते हा चित्रपट शोलेपेक्षा अनेक पटीने उत्तम आहे.

प्रेक्षकांचे प्रतिसाद आणि प्रोपेगँडा आरोप

चित्रपट पाहून आलेल्या प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियांचा अभ्यास केल्यास, निम्म्यापेक्षा जास्त लोकांना हा चित्रपट उत्कृष्ट वाटला आहे. मात्र, काही लोकांनी धुरंधर: द रिवेंजला प्रोपेगँडा फिल्म ठरवले आहे. या आरोपाचे मुख्य कारण म्हणजे चित्रपटात मोदी सरकारच्या नोटबंदीपासून ते दहशतवादापर्यंत विविध ऐतिहासिक आणि सामाजिक घटनांचा उल्लेख केला गेला आहे. या कारणास्तव सोशल मीडियावर प्रेक्षकांमध्ये जोरदार वादविवाद सुरु झाला आहे.

राम गोपाल वर्मा यांची थेट प्रतिक्रिया

न्यूज एजन्सी ANI शी बोलताना राम गोपाल वर्मा यांनी प्रोपेगँडा आरोपांवर आपली प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटले: 'प्रोपेगँडाचा अर्थ मला समजत नाही. प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतःचा दृष्टीकोन असतो. जर कोणावर आरोप झाला, तर समोरच्या व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आदित्यने चित्रपटाच्या माध्यमातून आपलं म्हणणं मांडलं आहे. जर तुम्हाला ते मान्य नसेल, तुम्हाला प्रोपेगँडा वाटत असेल, तर तुम्ही स्वतः विरोधात चित्रपट बनवा.'

वर्मा यांनी आणखी स्पष्ट केले की, आदित्य धरने चित्रपटाच्या माध्यमातून आपले विचार प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवले आहेत आणि यावर टीका करणे प्रत्येक प्रेक्षकाचा हक्क आहे, पण विरोध करायचा असेल तर स्वतः पुढे यावे.

आदित्य धरच्या कामाचे कौतुक

राम गोपाल वर्मा यांनी आदित्य धरच्या कामाचे कौतुक करत म्हटले: 'आदित्य धरने भारतीय सिनेमाला मार्ग दाखवला आहे. फक्त धुरंधरला चित्रपट म्हणणं चुकीच आहे. मागच्या 20-30 वर्षांत असा एकही चित्रपट आलेला नाही. या चित्रपटाची मेकिंग, कथा आणि अभिनय जबरदस्त आहेत.'

वर्मा यांच्या मते, धुरंधर २ हे भारतीय सिनेमात एक वेगळा अध्याय तयार करणारं चित्रपट आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, चित्रपटातील विषय, संवाद आणि मेसेज यामुळे प्रेक्षकांमध्ये चर्चा निर्माण झाली आहे, आणि यामुळे चित्रपटाची सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वता अधिक वाढली आहे. धुरंधर २विरुद्ध प्रोपेगँडा आरोपांवर राम गोपाल वर्मा यांनी थेट आणि रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी आदित्य धरच्या कामाचं कौतुक करत, चित्रपटाबाबतची आपल्या बाजू स्पष्ट केली आहे. सोशल मीडियावर सुरु असलेला वाद आता या प्रतिक्रियेने अधिक गंभीर रूप घेतला आहे आणि भारतीय सिनेमाच्या संदर्भात चर्चेचा विषय बनला आहे.

