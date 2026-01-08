रितेश देशमुखशी वाद झाल्याने रवी जाधवने 'राजा शिवाजी' चित्रपट सोडला? पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

Ravi Jadhav On Riteish Deshmukh : रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) यांचा 'राजा शिवाजी' (Raja Shivaji) हा चित्रपट येत्या 1 मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या चित्रपटाविषयी मोठी उत्सुकतता प्रेक्षकांमध्ये आहे. जवळपास दहा वर्षांपूर्वी रितेश देशमुख आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक रवी जाधव या दोघांनी या चित्रपटाची घोषणा केली होती. यात रितेश शिवरायांच्या भूमिकेत दिसणार हे ठरलं होतं तर छत्रपती शिवरायांवर आधारित चित्रपटाचं दिग्दर्शन जोगवा आणि नटरंग फेम रवी जाधव (Ravi Jadhav) हे करणार होते. मात्र त्यानंतर पडद्यामागे अनेक घडामोडी घडल्या आणि रवी जाधव हे या चित्रपटाच्या निर्मितीतून बाजूला झाले. त्यानंतर स्वतः रितेश देशमुख याने 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा खांद्यावर घेतली आणि येत्या मे महिन्यात हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. मात्र या सगळ्यात दिग्दर्शक रवी जाधव आणि अभिनेता रितेश देशमुख यांच्यात वाद झाल्याने रवी जाधव यांनी हा सिनेमा सोडला अशा चर्चा रंगल्या होत्या. यावर आता स्वतः रवी यांनी एका पॉडकास्टमधून नेमकं काय झालं याबाबत सांगितलं आहे.
रवी जाधव यांनी कॅच अप या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. यावेळी बोलताना राजा शिवाजी या चित्रपटाविषयी बोलताना रवी जाधव यांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. यावेळी ते म्हणाले की, 'मी जेव्हा या चित्रपटाशी जोडलो गेलो तेव्हा या चित्रपटाचं नाव छत्रपती शिवाजी असं होतं. 2015 मध्ये माझ्या डोक्यात कल्पना आली की अभिनेता रितेश देशमुख हे शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत कसे दिसतील. याच कारण एक म्हणजे ते कधीच कोणाचा एकेरी उल्लेख करत नाहीत, तसेच त्यांचा स्वतःच खानदानी ऑरा आहे. माझ्या डोक्यात कल्पना आली आणि तिथूनच प्रोसेस सुरु झाली. आम्ही हा चित्रपट लिहायला घेतला, यावेळी रितेशने सांगीतली की त्यांचं स्वतः प्रोडक्शन हाऊस आहे तेव्हा त्या अंतर्गत ते या चित्रपटाची निर्मिती करतील. त्यामुळे मला अभिनेता आणि निर्माता असे दोन्ही मिळाले. त्यानंतर आम्ही चित्रपटाचा ड्राफ्ट लिहायला सुरुवात केली. यावेळी तेजपाल वाघ, मग विश्वास पाटील, मग क्षितीज पटवर्धनने सिनेमा लिहिला. जवळपास हे काम तीन ते चार वर्ष सुरु होतं. त्यानंतर आम्ही रितेशशी शिवाजी महाराजांच्या लूकमध्ये टेस्ट घेतली. त्याचे सगळे फोटो आणि व्हिडीओ माझ्या कडे आहेत. त्याच पोस्टर डिझाईन सुद्धा आम्ही केलं होतं'.
दिग्दर्शक रवी जाधव पुढे म्हणाले की, 'छत्रपती शिवाजी या चित्रपटाची प्रोसेस सुरु असताना माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात काही दुर्दैवी गोष्टी घडल्या. माझ्या मुलाची तब्येत बिघडली होती. या सगळ्यामुळे मी थोडा मागे पडत गेलो. कदाचित बॅन्जो सिनेमाच्या अपयशानंतर निर्मात्यांना मला दिग्दर्शन येत नाही असं वाटत असेल. दिग्दर्शन येत नाही मग हा एवढा मोठा चित्रपट कसा करू शकेल असा प्रश्न त्यांना कदाचित पडला असावा'.
रवी जाधव पुढे म्हणाला की, 'आता राजा शिवाजी चित्रपटाचं शूटिंग सुरु झाल्यावर मी सेटवर गेलो. ज्या पद्धतीने रितेश देशमुख हा सिनेमा करतोय आणि ज्या पद्धतीने झोकून काम करतोय हे खरंच कौतुकास्पद आहे. 2014-15 मध्ये आम्ही एक छोटं स्वप्न बघितलं होतं, पण आज ते ज्या उंचीचा सिनेमा करतायत तशा पद्धतीचा विचार मी केला नव्हता हे मात्र नक्की. मी चित्रपटातून बाजूला झाल्यावर नागराज मंजुळे हा सिनेमा करणार होते. त्यावेळी सुद्धा रितेशने मला फोन करून सांगितलं होतं. त्यानंतर ते स्वतः हा चित्रपट दिग्दर्शक करतायत हे सुद्धा त्यांनी मला फोन करून कळवलं होतं'.
रवी जाधव पुढे म्हणाले की, 'रितेश आणि माझ्यात कोणताही विसंवाद नाही तसेच एकाही शब्दाचं भांडण सुद्धा नाही. जेव्हा आम्हाला एकमेकांना फोन करावासा वाटतो, तेव्हा तो आम्ही करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरचा सिनेमा बनवायचा ही कल्पना होती. मात्र ते केवळ माझे नाहीत तर अवघ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहेत. शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत रितेश देशमुख हे सर्वप्रथम मला दिसले याचं क्रेडिट मी नक्कीच घेईन, कारण रितेशला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत बघणारा मी पहिला दिग्दर्शक होतो'.