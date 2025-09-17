English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज! अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्यांचा एन्काऊंटर; दोन्ही आरोपींचा मृत्यू

दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींचा एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 17, 2025, 08:51 PM IST
Disha Patani Bareilly firing : उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या दोन्ही आरोपींचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केला आहे.  एन्काऊंटरमध्ये दोन्ही आरोपी ठार झाले आहेत. या प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

रवींद्र (रोहतक) आणि अरुण (सोनीपत) अशी या दोन्ही आरोपींची नावे आहेत. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने केलेल्या कारवाईत गाझियाबादच्या टेक्नो सिटीमध्ये हा एन्काऊंटर झाला. दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणारे मुख्य गोळीबार करणारे मारले गेले. रवींद्र हा रोहतकचा रहिवासी होता आणि अरुण हा सोनीपतचा रहिवासी होता.

आरोपी रोहित गोदरा-गोल्डी ब्रार टोळीशी जोडलेले असल्याचे सांगितले जात आहे. एसटीएफ पथकाने घटनास्थळावरून एक ग्लॉक, एक जिगाना पिस्तूल आणि मोठ्या प्रमाणात काडतुसे जप्त केली आहेत. 12 सप्टेंबर रोजी पहाटे मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी बरेलीच्या सिव्हिल लाईन्स परिसरात दिशा पटानी यांच्या कुटुंबाच्या घराबाहेर 8 ते 10 राउंड गोळीबार केला होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पहाटे 3:45 च्या सुमारास हा गोळीबार झाला, जरी या घटनेत कोणीही जखमी झालेने नाही. 

सीएम योगी यांनी दिशा पटनीच्या वडिलांशी चर्चा केली

दिशा पटानीचे वडील जगदीश सिंह पटानी (निवृत्त डीएसपी) यांनीही या घटनेबाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केली . त्यांनी तिला पूर्ण सुरक्षेचे आश्वासन दिले आणि अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. 
हल्ल्याचा तपास करणाऱ्या पथकातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बरेली पोलिसांनी अशा टोळ्या सक्रिय असलेल्या राज्यांमधील पोलिसांकडून माहिती मागवली होती. या संदर्भात, पंजाब आणि राजस्थानमधील 335 आणि हरियाणा आणि दिल्लीतील 180 गुन्हेगारांचे फोटो अल्बम सापडले.  पोलिसांनी आतापर्यंत 2500 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले होते. 

FAQ

1. दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार प्रकरण काय आहे?
उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील सिव्हिल लाईन्स परिसरात दिशा पटानीच्या कुटुंबाच्या घराबाहेर (व्हिला नंबर 40) 12 सप्टेंबर 2025 रोजी पहाटे सुमारे 3:30 ते 4:30 वाजता 8 ते 12 राउंड गोळीबार करण्यात आला. हे दोन मोटारसायकलस्वार अज्ञात हल्लेखोरांनी केले. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही, परंतु कुटुंबात भीती निर्माण झाली. गँगस्टर गोल्डी ब्रार आणि रोहित गोदरा गँगने याची जबाबदारी स्वीकारली आहे, जे कथितपणे दिशाच्या बहिणी खुषबू पटानी यांच्या धार्मिक नेत्यांवरील टिप्पणींमुळे झाले. 

2. आरोपी कोण आहेत आणि त्यांच्याशी संबंध काय आहे?
आरोपी रवींद्र (रोहतक, हरियाणा) आणि अरुण (सोनीपत, हरियाणा) हे दोघे रोहित गोदरा-गोल्डी ब्रार गँगशी जोडलेले होते. ते मुख्य गोळीबार करणारे होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे गुन्हेगार पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीशी संबंधित टोळ्यांशी जोडलेले होते. 

3. एन्काउंटर कधी आणि कसा झाला?
17 सप्टेंबर 2025 रोजी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गाझियाबादच्या टेक्नो सिटीमध्ये हे दोन्ही आरोपींना एन्काउंटर केले, ज्यात ते ठार झाले. ही कारवाई गोळीबाराच्या तपासादरम्यान झाली, ज्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

