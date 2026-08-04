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दीड वर्ष वेगळे राहतायत अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा, अभिनेत्री नात्यावर स्पष्टचं बोलली!

आता प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा यांचे नाते पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत आणि यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. हे जोडपे गेल्या दीड वर्षापासून वेगवेगळ्या घरांमध्ये राहत आहे. पण ही बातमी खरी आहे की खोटी यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:39 PM IST
दीड वर्ष वेगळे राहतायत अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा, अभिनेत्री नात्यावर स्पष्टचं बोलली!
Image Credit: अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा ​​यांच्यात घटस्फोट? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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