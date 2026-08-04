/दीड वर्ष वेगळे राहतायत अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा, अभिनेत्री नात्यावर स्पष्टचं बोलली!

बॅालिवूडची अभिनेत्री अमृता खानविलकर ही तिच्या अभिनयामुळे आणि तिच्या वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा या दोघांचे नाते हे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळते, अनेकदा त्यांना यासंदर्भात सोशल मिडियावर देखील स्पष्टीकरण द्यावे लागले आहे. आता प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा यांचे नाते पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत आणि यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. हे जोडपे गेल्या दीड वर्षापासून वेगवेगळ्या घरांमध्ये राहत आहे. पण ही बातमी खरी आहे की खोटी यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सोशल मिडियावर असेही दावे केले जात आहेत की, त्यांच्यात कोणताही कटुता नाही आणि त्यांनी विभक्त होण्याचा किंवा घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे वृत्त आहे. अमृता खानविलकर आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा यांनी अनेक वर्ष एकमेकांना डेट केले आहे आणि त्यानंतर त्यांनी 2015 मध्ये लग्न केले होते. त्याचबरोबर या दोघांनी डान्स शो देखील एकत्र केला होता. अमृता खानविलकर ही मागील अनेक वर्षांपासून तिच्या चाहत्यांचे मनोरंजन करत आहे. ती एक चांगली अभिनेत्री तर आहेच त्याचबरोबर ती एक उत्तम डान्सर देखील आहे.
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टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्ताने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या एका जवळच्या मित्राने सांगितले, "होय, अमृता आणि हिमांशू गेल्या दीड वर्षापासून वेगळे राहत आहेत, परंतु कायदेशीर विभक्त होण्याबद्दल किंवा घटस्फोटाबद्दल कोणतीही चर्चा झालेली नाही. ते चांगले मित्र आहेत आणि वैयक्तिक बाबी व कामाबद्दल चर्चा करत संपर्कात राहतात." पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, आर्थिक बाबी, करिअरमधील भिन्न प्राधान्यक्रम आणि आपापल्या कुटुंबांप्रति असलेल्या जबाबदाऱ्या यांसारख्या अनेक घटकांवर आधारित त्यांनी वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. या परिस्थितीमुळे, सध्यापुरते वेगवेगळ्या घरांमध्ये राहणेच सर्वोत्तम ठरेल, असे त्यांना वाटले त्यामुळे हा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
मागील काही दिवसांपासून सातत्याने अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा यांच्या वेगळ्या होण्याच्या बातम्या समोर येत आहेत त्यामुळे दोघांच्याही चाहत्यांना ही बातमी ऐकून धक्का बसला होता. या विषयावर बोलताना अमृता आणि हिमांशू म्हणाले, 'आमचं लग्न अजूनही टिकून आहे आणि आम्हाला आमच्या वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करायचं नाही.'