घटस्फोटानंतर समंथाला सापडलं नवं प्रेम; अभिनेत्री म्हणाली, 'ल्या दीड वर्षांत मी...'

साऊथ इंडस्ट्रीची लोकप्रिय अभिनेत्री आणि देशाची ‘नॅशनल क्रश’ म्हणून ओळखली जाणारी समंथा रूथ प्रभू पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अभिनय, सौंदर्य आणि आत्मविश्वास यांचं अनोखं मिश्रण असलेली ही अभिनेत्री केवळ सिनेमांच्या माध्यमातूनच नव्हे तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही सतत चर्चेत राहते. अभिनेता नागा चैतन्यसोबतच्या तिच्या नात्याचा शेवट 2021 मध्ये घटस्फोटाने झाला. या घटस्फोटानंतर समंथा काही काळ मानसिकदृष्ट्या खूप कठीण काळातून गेल्याचं तिने मुलाखतीत कबूल केलं होतं. 'त्या काळात मी स्वतःला पुन्हा सावरायला, नव्याने ओळखायला वेळ घेतला,' असं ती म्हणाली होती.
नागा चैतन्यनं त्यानंतर अभिनेत्री शोभिता धुलिपालासोबत लग्न केल्यानंतर, चाहत्यांचं लक्ष पुन्हा समंथाकडे वळलं आणि प्रश्न निर्माण झाला 'समंथा कधी आणि कोणाशी लग्न करणार?' दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून समंथा एका विशेष व्यक्तीसोबत जवळीक साधत असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. ती व्यक्ती म्हणजे ‘द फॅमिली मॅन’ आणि ‘राज अँड डी.के.’ फेम दिग्दर्शक राज निदिमोरू. दोघांना अनेकवेळा खासगी कार्यक्रमांमध्ये एकत्र पाहिलं गेलं होतं. मात्र, दोघांनीही या नात्याबद्दल कधीच उघडपणे भाष्य केलं नव्हतं.
आता समंथानेच या चर्चांना अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिला आहे. अलीकडेच तिने तिच्या अधिकृत सोशल मीडियावर राज निदिमोरूसोबतचा एक खास आणि क्लोज फोटो शेअर केला. या फोटोमध्ये ती राजला प्रेमळ मिठी मारताना दिसते, आणि दोघांच्या चेहऱ्यावरचा समाधानाचा भाव चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतो आहे.
या फोटोसोबत समंथाने एक मन हेलावून टाकणारा पोस्ट लिहिला आहे. ती म्हणते ' मित्र आणि कुटुंबाच्या प्रेमळ सहवासात गेल्या दीड वर्षांत मी माझ्या करिअरमधील काही अतिशय धाडसी पावलं उचलली आहेत. धोके पत्करले, स्वतःच्या अंतःप्रेरणेवर विश्वास ठेवला आणि शिकत पुढे गेले.' ती पुढे म्हणाली 'आज मी या छोट्या-छोट्या यशांचा आनंद साजरा करत आहे. मी अतिशय बुद्धिमान, मेहनती आणि प्रामाणिक लोकांसोबत काम करते आहे याचा मला खूप अभिमान आहे. आणि मला खात्री आहे ही फक्त सुरुवात आहे.'
समंथाचा हा पोस्ट पाहून चाहत्यांनी तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अनेकांनी “राज आणि समंथा एक परफेक्ट जोडी आहे” अशा कमेंट्स केल्या आहेत, तर काहींनी “ही खरी फॅमिली मॅन लव्ह स्टोरी आहे!” असं म्हटलं आहे. समंथा आणि राज निदिमोरू यांची ओळख ‘द फॅमिली मॅन 2’च्या शूटदरम्यान झाली होती. समंथाने या सीरिजमध्ये रजी म्हणून दमदार भूमिका साकारून संपूर्ण देशभरात प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. त्या काळात दोघांमध्ये चांगली मैत्री निर्माण झाली आणि ती आता प्रेमात बदलल्याचं दिसत आहे. समंथा सध्या तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहे. तिचा ‘Citadel: Honey Bunny’ हा वेब प्रोजेक्ट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तसेच ती काही आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्सची तयारीही करत आहे.
FAQ
समंथा रूथ प्रभू कोण आहे?
समंथा ही साऊथ इंडस्ट्रीतील अग्रगण्य अभिनेत्री असून ‘पुष्पा’, ‘शाकुंतलम’, ‘द फॅमिली मॅन 2’ यांसारख्या प्रोजेक्ट्समधून तिने लोकप्रियता मिळवली आहे.
राज निदिमोरू कोण आहेत?
ते ‘द फॅमिली मॅन’, ‘गन्स अँड गुलाब्स’ आणि ‘स्ट्री’ सारख्या हिट प्रोजेक्ट्सचे दिग्दर्शक आणि लेखक आहेत.
समंथा आणि राज निदिमोरूचं रिलेशन अधिकृत आहे का?
दोघांनीही अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण समंथाने शेअर केलेल्या फोटो आणि पोस्टनंतर त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना अधिक जोर मिळाला आहे.