English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

₹100420000000 ची मालकीण तरी राहावं लागलं झोपडीत; गटाराच्या शेजारी राहिली; सांगितली कटु आठवण!

Divya Khosla slum Experience: नशिबापुढे माणसाचं काहीच चालत नसतं. जे काही नियतीत लिहिलेले असते, ते अनिच्छेनेही करावे लागते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 7, 2025, 10:51 PM IST
₹100420000000 ची मालकीण तरी राहावं लागलं झोपडीत; गटाराच्या शेजारी राहिली; सांगितली कटु आठवण!
दिव्या खोसला

Divya Khosla slum Experience: नशिबापुढे माणसाचं काहीच चालत नसतं. जे काही नियतीत लिहिलेले असते, ते अनिच्छेनेही करावे लागते. आज ज्या अभिनेत्रीची कथा जाणून घेणार  आहोत, ती लाखोंच्या नाही, तर हजारो कोटींची मालकिण आहे. तरीही तिला झोपडपट्टीत राहावे लागले आणि नाइलाजाने तिने आपल्या नाजूक हातांनी घरकाम करावे लागले.ही अभिनेत्री लवकरच एका चित्रपटात दिसणार आहे, ज्यात ती एक गरीब महिलेची भूमिका साकारणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्दर्शकाने लादले कठोर नियम 

या चित्रपटाच्या तयारीसाठी दिग्दर्शकाने तिच्यावर कठोर नियम लादले. त्याने तिला झोपडपट्टीत राहण्यास भाग पाडले आणि घरातील सर्व कामे स्वतः करायला लावली.ती अभिनेत्री म्हणजे दिव्या खोसला कुमार. जी टी-सीरीजचे मालक भूषण कुमार यांची पत्नी आहे. ती संपत्ती आणि सुखसोयींनी संपन्न आहे. 2022 च्या हुरुन इंडिया रिच लिस्टनुसार, भूषण कुमार हे देशातील 175व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती होते, त्यांची तेव्हा 10000 कोटींची मालमत्ता होती. तर दिव्याची स्वतःची संपत्ती 42 कोटी रुपये आहे. 

‘एक चतुर नार’सिनेमात झळकणार 

दिव्या लवकरच नील नितिन मुकेशसोबत ‘एक चतुर नार’ या चित्रपटात झळकणार आहे, जो 12 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात ती एक गरीब बस्तीत राहणाऱ्या महिलेच्या भूमिकेत दिसेल.चित्रपटातील भूमिकेत रमण्यासाठी दिव्याला खऱ्या अर्थाने झोपडपट्टीत राहावे लागले. दिग्दर्शकाने तिला महिनाभर तिथे ठेवले, जिथे तिने स्वतः झाडू-कटका, स्वयंपाक यांसारखी कामे केली. 

दुर्गंधीयुक्त नाल्याजवळ राहिली 

अर्चना पूरन सिंग आणि परमीत सेठी यांना तिने स्वतः ही गोष्ट सांगितली. ती म्हणाली, चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी ती लखनऊच्या बादशाह नगर या गावी गेली होती, जिथे तिने बस्तीत राहून उत्तर प्रदेशची भाषा शिकली. एका दुर्गंधीयुक्त नाल्याजवळ ती महिनाभर राहिली आणि हळूहळू त्याची सवय झाली.

घटस्फोटाच्या अफवा 

‘एक चतुर नार’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन उमेश शुक्ला यांनी केले असून, नील नितिन मुकेश, सुशांत सिंग, छाया कदम आणि यशपाल शर्मा हे महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत. वैयक्तिक आयुष्याबाबत, दिव्याने 2005 मध्ये भूषण कुमार यांच्यासोबत लग्न केले आणि त्यांना एक मुलगा आहे. त्यांच्या घटस्फोटाच्या अफवाही पसरल्या, पण त्यांनी यावर काही प्रतिक्रिया दिली नाही.

FAQ

दिव्या खोसला कुमार यांना झोपडपट्टीत राहण्याची वेळ का आली?

उत्तर: दिव्या खोसला कुमार यांना ‘एक चतुर नार’ या चित्रपटातील गरीब महिलेच्या भूमिकेत रमण्यासाठी दिग्दर्शकाने कठोर नियम लादले. त्यांनी तिला महिनाभर झोपडपट्टीत राहण्यास भाग पाडले आणि स्वतः घरकाम, जसे की झाडू-कटका आणि स्वयंपाक, करायला लावले, जेणेकरून ती खऱ्या अर्थाने त्या भूमिकेत समरस होईल.

दिव्याने झोपडपट्टीत राहताना कोणत्या आव्हानांचा सामना केला?

उत्तर: दिव्याने लखनऊच्या बादशाह नगर या गावातील झोपडपट्टीत राहताना एका दुर्गंधीयुक्त नाल्याजवळ वास्तव्य केले. सुरुवातीला ही परिस्थिती तिला अस्वस्थ करणारी होती, पण हळूहळू तिला त्याची सवय झाली. तिने तिथे राहून उत्तर प्रदेशची भाषा शिकली आणि चित्रपटासाठी आवश्यक अनुभव मिळवला.

दिव्या खोसला कुमार यांचे वैयक्तिक आयुष्य आणि चित्रपटातील काम कसे जोडले गेले?

उत्तर: दिव्याने २००५ मध्ये टी-सीरीजचे मालक भूषण कुमार यांच्यासोबत लग्न केले आणि त्यांना एक मुलगा आहे. भूषण यांची १०,००० कोटींची आणि तिची ४२ कोटींची संपत्ती असूनही, ती ‘एक चतुर नार’ चित्रपटासाठी गरीब महिलेची भूमिका साकारण्यासाठी झोपडपट्टीत राहिली. त्यांच्या घटस्फोटाच्या अफवांना त्यांनी कधी प्रतिक्रिया दिली नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
divya khosla slum experiencedivya khossla new moviedivya khossla lived in slumदिव्या खोसला झोपडपट्टीतील अनुभवदिव्या खोसला नवीन चित्रपट

इतर बातम्या

Most Expensive Car:मुकेश अंबानी की पंतप्रधान मोदी; कोणाकडे...

टेक