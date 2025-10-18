English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
यंदा किंग खानच्या ‘मन्नत’मध्ये दिवाळी पार्टी रद्द; कारण जाणून घ्या काय आहे!

Diwali party cancelled at Sharukhs 'Mannat' : बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खान आपल्या दमदार अभिनयासोबतच शानदार पार्ट्यांसाठीही ओळखला जातो. मात्र, यंदा त्याच्या ‘मन्नत’मध्ये दिवाळीचा जल्लोष दिसणार नाही. शाहरुखने यंदा दिवाळी पार्टी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामागचं मोठं कारण समोर आलं आहे.  

बॉलिवूडचा किंग खान म्हणजेच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) केवळ त्याच्या अभिनय आणि सुपरहिट चित्रपटांसाठीच नव्हे, तर भव्य आणि आकर्षक पार्ट्यांसाठीही ओळखला जातो. दरवर्षी ‘मन्नत’ या त्याच्या आलिशान बंगल्याात तो दिवाळी पार्टीचे आयोजन करतो आणि या पार्टीला बॉलिवूडमधील सर्व दिग्गज कलाकार हजेरी लावतात. मात्र, यंदा चाहत्यांना या झगमगाटी सेलिब्रेशनचा अनुभव घेता येणार नाही. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, शाहरुख खान यावर्षी ‘मन्नत’मध्ये दिवाळी पार्टी आयोजित करणार नाही. ही माहिती त्याची मॅनेजर पूजा ददलानी हिने स्वतः दिली आहे. कारण असं सांगितलं जात आहे की, ‘मन्नत’मध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात नूतनीकरण आणि दुरुस्तीचं काम सुरू आहे. त्यामुळे घर पूर्णपणे तयार नसल्याने यंदा शाहरुखने पार्टी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या शाहरुख भाड्याच्या घरात राहतोय

‘मन्नत’मध्ये काम सुरू असल्यामुळे शाहरुख खान सध्या पत्नी गौरी खान आणि मुलं आर्यन, सुहाना आणि अबराम यांच्यासह मुंबईतील वांद्रे परिसरातील पाली हिल येथील एका अपार्टमेंटमध्ये भाड्याने राहतोय. नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर ते पुन्हा ‘मन्नत’मध्ये राहायला जाणार आहेत.

शाहरुखची पार्टी खास का असते?

शाहरुख खानची दिवाळी पार्टी बॉलिवूडमध्ये विशेष प्रसिद्ध आहे. तो आपल्या प्रत्येक पाहुण्याला वैयक्तिकरित्या भेटतो, फोटो क्लिक करतो आणि पार्टी संपल्यानंतर त्यांना बाहेरपर्यंत सोडतो. त्याच्या पार्टीतील फोटो माध्यमांना सहज मिळत नाहीत, कारण सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक असते. मात्र, शाहरुख खान स्वतः पार्टी संपल्यावर पापाराझींना पोझ देण्यासाठी बाहेर येतो.

आयुष्मान खुराणाही यंदा पार्टी रद्द

शाहरुख खानसोबतच अभिनेता आयुष्मान खुराणाही यंदा दिवाळी पार्टी आयोजित करणार नाही. सध्या तो आपल्या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपट ‘थामा’च्या प्रमोशनमध्ये व्यग्र आहे. यंदा किंग खानच्या ‘मन्नत’मधील प्रकाश, संगीत आणि तारे-तारकांचा जल्लोष नसला तरी, चाहत्यांना त्याच्या पुढील प्रोजेक्ट्सची आतुरतेने प्रतीक्षा आहे.

शाहरुख खान यावर्षी दिवाळी पार्टी का आयोजित करत नाहीये?
‘मन्नत’मध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर नूतनीकरण आणि दुरुस्तीचं काम सुरू असल्यामुळे शाहरुख खानने यंदा दिवाळी पार्टी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या शाहरुख खान कुठे राहतोय?
नूतनीकरणाचं काम पूर्ण होईपर्यंत शाहरुख खान पत्नी गौरी आणि मुलांसह मुंबईतील वांद्रे येथील पाली हिल परिसरातील एका अपार्टमेंटमध्ये भाड्याने राहत आहे.

शाहरुख खानची दिवाळी पार्टी खास का मानली जाते?
शाहरुख आपल्या पार्टीत प्रत्येक पाहुण्याला वैयक्तिकरित्या भेटतो, फोटो क्लिक करतो आणि त्यांना बाहेरपर्यंत सोडतो. याच कारणामुळे त्याची दिवाळी पार्टी बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चेत असते.

Sharukh khan#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #entertainmentnews #marathi actress #trending

