'हाता तोंडाशी आलेला घास... ' महाराष्ट्राच्या पूरस्थितीवर संकर्षण कऱ्हाडेची भावनिक साद, म्हणाला...

मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. सोलापूरमधील सीना नदीच्या पूराचे पाणी अनेक गावांमध्ये शिरल्यामुळे खूप मोठं नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेकांकडून मदत केली जात आहे. असं असताना अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडेने मराठवाडा आणि आपल्या परभणी जिल्ह्यासाठी मदतीचं आवाहन केलं आहे.
मराठवाड्यातील पूर परिस्थिती अतिशय गंभीर असून, उभी पिके आडवी झाली आहेत. एवढंच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. हे अत्यंत क्लेशदायक असून, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी संयम सोडू नये, अशा शब्दात संकर्षण कऱ्हाडेने शेतकऱ्यांची सद्यस्थिती मांडली असून भावनिक साद घातली आहे.
माझ्या परभणी जिल्ह्यातील गंभीर पूरस्थिती आणि नुकसानीबाबत मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी मदतीसाठी दिलेल्या क्रमांकावर योग्य ती मदत करण्यासाठी मी प्रयत्न केला. मराठवाडा आणि परभणीतील नुकसानीबाबत ज्यांना ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी मदतीचा हात पुढे करून शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन कलावंत संकर्षण कऱ्हाडे यांनी केले.
भारतात पावसाचा ट्रेंड बदलत चालला असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.1971 ते 2020 च्या सरासरी पावसाचा पाहिला तर मराठवाडा आणि विदर्भाचा काही भाग, जळगाव, नंदुरबार या भागात कमी पाऊस असायचा. यंदा 1 जून ते 26 सप्टेंबरपर्यंतचा ट्रेंड (पाहिला तर या भागात जास्त पाऊस झाल्याचे दिसते. एवढंच नव्हे तर राज्यभर पावसाचा मुक्काम पाहायला मिळत आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात जोर वाढला असून महाराष्ट्रातील विविध घटनांत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यात व जायकवाडी धरण क्षेत्रात शनिवारी रात्रभर पाऊस झाल्याने मराठवाड्यातील अनेक गावांना पुराचा धोका वाढला आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना रविवारी अतिमुसळधार पावसाने झोडपले. मुंबई, ठाणेसह मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात शनिवारी रात्रीपासूनच पावसाचा जोर अधिक होता. यादरम्यान बुलढाण्यात दोन घटनांत चौघे वाहून गेले, त्यात एकाचा मृत्यू, तिघे बेपत्ता आहेत. अहिल्यानगरमध्येही पुरात वाहून गेल्याने दोघांचा तर नाशिकमध्ये पावसामुळे भिंत कोसळून तिघांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, संपूर्ण राज्यात मंगळवारपासून पावसाचा जोर कमी होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याची पूर परिस्थिती काय आहे?
महाराष्ट्रात सतत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भ भागात गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या 24 तासांत 10 जणांचा मृत्यू झाला असून,11800 हून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. नाशिक आणि मराठवाडा जिल्ह्यांत विशेषतः नुकसान झाले असून, शेकडो घरे कोलमडली आहेत आणि 33000 हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे.
किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि किती लोक प्रभावित झाले आहेत?
गेल्या चार दिवसांत मराठवाड्यात ८ जणांचा मृत्यू झाला असून, धाराशिव जिल्ह्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला. एकूण 30 हून अधिक जिल्हे प्रभावित झाले असून, 3.1 दशलक्ष शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. 11500 हून अधिक लोकांना तात्पुरते आश्रयस्थळी हलवले गेले आहे.
कोणत्या भागात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे?
मराठवाडा (बीड, धाराशिव, सोलापूर), नाशिक, मुंबई आणि कोकण परिसरात सर्वाधिक पूर आला आहे. मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा 102% जास्त पाऊस पडला असून, सिना नदीला पूर आल्याने सोलापूर-विजापूर महामार्ग बंद झाला आहे. पुण्याजवळील तम्हिणी येथे देशातील सर्वाधिक पाऊस पडला आहे.