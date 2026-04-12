Asha Bhosle: आशा भोसले यांच्या भारतीय रेस्टॉरंट चेनबद्दल तुम्हाला माहितेय? आहेत अनेक शाखा

Asha Bhosle Owns An Indian Restaurant Chain: आशा भोसले यांना सुप्रिसद्ध गायिका म्हणून तर त्या एक यशस्वी उद्योजिकाही होत्या. त्यांचं एक यशस्वी भारतीय रेस्टॉरंट चेन देखील आहे. या रेस्टॉरंट चेनची सुरुवात तब्बल दोन दशकांपूर्वी दुबईत झाली होती. आज हा उद्योग ब्रिटनमध्ये देखील विस्तारलेला आहे. या रेस्टॉरंट्समध्ये उत्तम भारतीय पदार्थ सर्व केले जातात. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की याचं नाव काय असेल? तर या भारतीय रेस्टॉरंट चेनचं नाव आहे 'आशा's'! 2002 मध्ये दुबईमध्ये सुरू झालेली ही चेन आता जगभरात पसरली आहे. या रेस्टॉरंट चेनने आपली ओळख निर्माण केली आहे आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक विशेष स्थान मिळवले आहे. चला तर मग, त्याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...
आशा भोसले यांचा रेस्टॉरंट व्यवसाय त्याच्या दीर्घकालीन स्वयंपाकाशी असलेल्या आवडीनुसार सुरू झाला. 'आशा's' च्या मेनूमध्ये आपल्याला तिच्या खाद्य प्रेमाचा प्रतिबिंब दिसतो. आशा भोसले यांनी एकदा सांगितलं होतं की, "माझं लहानपण माजिकल होतं, कारण मी वडिलांच्या नाटक कंपनीसोबत वेगवगेळ्या शहरात फिरत होते. त्या वेळी 'द कंपनी' एकत्र जेवायला बसायची. मी स्वयंपाकघरात फिरायचे, पण सर्वात जास्त मला जेवण करणाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला आवडायचं. इथूनच माझ्या स्वयंपाकाची आवड सुरू झाली."
'आशा's' चं पहिले रेस्टॉरंट 2002 मध्ये दुबईच्या वाफ़ी सिटी मॉलमध्ये सुरू करण्यात आलं. त्यानंतर, या चेनने यूएई (दुबई, अबू धाबी), गल्फ क्षेत्र (कुवैत, बहरीन, कतार) आणि युनायटेड किंगडम (बर्मिंघम, मँचेस्टर) मध्ये आपली शाखा उघडली आहे. काही रेस्टॉरंट्सना दरवर्षी अनेक आंतरराष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार देखील मिळाले आहेत.
'आशा's' च्या मेनूमध्ये उत्तर-पश्चिम भारतीय पदार्थांवर लक्ष केंद्रित केले जाते, ज्यामध्ये कबाब, तंदूरी डिशेस, बिर्याणी आणि हळूहळू शिजवलेली दाळ यांचा समावेश आहे. आशा भोसले यांची भूमिका फक्त त्यांच्या नावापर्यंतच सीमित नाही. त्या मुंबईत एक खास कुटुंबाची गरम मसाला रेसिपी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत थेट सहभाग घेतात, आणि ती रेसिपी सर्व रेस्टॉरंट्समध्ये वापरली जाते. आशा भोसले म्हणाल्या, "जेव्हा मी स्वयंपाक करते, तेव्हा मी खूप पटापट करते. मी जे काही चाखते, तेव्हा मी त्या पदार्थातील मसाले सांगू शकते."
'आशा's' चं उद्दिष्ट भारतीय खाद्यप्रेमी आणि बाहेर राहणाऱ्या भारतीय लोकांना उद्देशून नाही, तर त्या वैश्विक ग्राहकांना एक उच्च दर्जाचे भारतीय खाद्य अनुभव देण्यासाठी आहे. भारतीय खाद्याची समृद्धता आणि रेस्टॉरंट्सची आकर्षक डिझाइन या चेनच्या यशामागील कारणांपैकी एक आहे. काही सिग्नेचर डिशेस म्हणजे 'भत्ती का चाप', 'केरळा चिली गार्लिक प्रॉन्स', 'मकई सीक कबाब', 'कोडी करी' आणि 'फिश बिर्याणी'.
'आशा's' एक अद्वितीय उदाहरण आहे, जे भारतीय खाद्यसंस्कृतीला एका आधुनिक आणि ग्लोबल ब्रॅन्डेड अनुभवातून जगभर पोहोचवत आहे.