मुंबई पालिकेच्या शाळेतील शिक्षण ते मराठीतला सुपरस्टार, सिद्धार्थ जाधवबद्दलच्या 'या' गोष्टी तुम्हाला माहितीयत का?

Siddharth jadhav: मराठी चित्रपटसृष्टीत आणि छोट्या पडद्यावर आपल्या विनोदी अभिनयाने घराघरात पोहोचलेलं नाव म्हणजे सिद्धार्थ जाधव. आज (22 ओक्टोबर 2025) त्याचा 43  वा वाढदिवस साजरा करत आहे, आणि या निमित्ताने त्यांच्या प्रवासाची गोष्ट जाणून घ्या.

Updated: Oct 23, 2025, 01:50 PM IST
Siddharth jadhav Birthday: अष्टपैलू सिद्धार्थ जाधवचा जन्म 22 ओक्टोबर 2025 ला  मायानगरी मुंबईत झाला. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या सिद्धार्थने लहानपणापासूनच लोकांना हसवण्याची कला आत्मसात केली होती. मराठी एकांकीका, नाटकांपासून अगदी थेट मराठी सिनेसृष्टी आणि त्यानंतर बॉलिवूडमध्ये आपल्या नावाचा ठसा उमटवणारा मराठमोळा अभिनेता सिद्धार्थ जाधव (Siddharth Jadhav) आपल्या हटके अभिनयासाठी ओळखला जातो. त्याचा शुन्यापासून स्टारडमपर्यंत  प्रवास सोपा नव्हता पण मेहनत, आत्मविश्वासाच्या बळावर सिद्धार्थने स्वतःच नशीब घडवलं.

मुंबईच्या छोट्या गल्लीमधून सुरू झालेला त्याचा अभिनय प्रवास आता मोठ्या पडद्यापर्यंत पोहोचला आहे. प्रेक्षकांना हसवणं, विचार करायला लावणं आणि मन जिंकणं हे सगळंच सिद्धार्थने चोख केलं आहे. सिद्धार्थच्या वडिलांचं नाव रामचंद्र आणि आईचं नाव मंदाकिनी जाधव असून सिद्धार्थ जाधवचं सुरुवातीचं शिक्षण मुंबईत, शिवडी महापालिका मराठी शाळेत तर त्यापुढंच शिक्षण सरस्वती हायस्कूल, नायगाव दादर इथे झालं. रुपारेल कॉलेजमधून त्याने ग्रॅज्युएशन केलं.  मराठी चित्रपटात  अनेक वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारल्या आणि मोठमोठे पुरस्कार जिंकले. 

शाळेतूनच गिरवले अभिनयाचे धडे
त्याने सुरुवात केली रंगभूमीवरून. शाळा-कॉलेजमधील नाटकांपासून ते व्यावसायिक नाटकांपर्यंत त्याने आपला ठसा उमटवला. टीव्हीवरील प्रसिद्ध मालिका ‘एक शून्य बाबुराव’ आणि ‘कोमॅडी सर्कस’ मधून सिद्धार्थला लोकप्रियता मिळाली. 
सिद्धर्थने चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं ते‘आगं बाई अरेच्या!’ या चित्रपटातून, पण खरी ओळख मिळाली ‘बकुळा नामदेव घोटाळे’ आणि नंतर ‘गोलमाल: फन अल्टीमेट’ या हिंदी चित्रपटामुळे. प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या सिद्धार्थला रोहित शेट्टीच्या ‘कॉप युनिव्हर्स’मध्ये  पाहून सगळ्यांनाच अभिमान वाटला की एक मराठमोळा कलाकार बॉलिवूडमध्ये इतक्या सहजतेने स्वतःचं अभिनय कौशल्या दाखवतोय. 

सिद्धार्थचा हॉरर लुक

सिद्धार्थ फक्त कॉमेडीपुरते मर्यादित नाही तर त्याने गंभीर आणि भावनिक भूमिका देखील अप्रतिमपणे साकारल्या आहेत. 'पुन्हा शिवाजी राजे भोसले' या चित्रपटात तो व्हिलनच्या भुमिकेत दिसणार आहे. शिवाजीराजे भोसले बोलतोय या चित्रपटात त्याने उस्मान पारकर ही भुमिका केली होती. जी आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या   चित्रपटाचं नवं पोस्टर रिलीज झालं असून यामध्ये सिद्धार्थ जाधव भयानक रुपात दिसतोय. त्याच्या या भुमिकने चाहत्याना आश्चर्याचकीत केलं असून तो सिद्धार्थच आहे या वर चाहत्यांचा विश्वासच बसत नाही.

 

Siddharth JadhavMarathi Actorssidhharth jadhav upcoming moviepunha shivaji raje bhoslemi shivaji raje bhosle boltoy

