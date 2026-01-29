English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • ‘शोक व्यक्त करायला पण Script लागते का?’ अजित पवारांच्या निधनावर कंगनाची प्रतिक्रिया व्हायरल, Trolling सुरू

Kangana Trolled on expressing grief : अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राज्यभर शोककळा; कंगनाची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 29, 2026, 11:03 AM IST
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या दुर्दैवी अपघातात अकाली मृत्यू झाला. त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण राज्य आणि देशभर हळहळ निर्माण केली आहे. या घटनेने राजकारण, समाजकार्य आणि मराठी चित्रसृष्टीसह अनेक क्षेत्रांमध्ये शोककळा पसरवली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, बॉलीवूड अभिनेत्री आणि खासदार कंगना रणौत यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांच्या निधनाबाबत शोक व्यक्त केला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये दिसते की, संसदेत जात असताना मीडियाने कंगनाला ही दुःखद बातमी कळवली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना कंगनाने म्हणाले, 'अरे देवा, ही खूपच भयानक आहे. सॉरी, मी आता घाईघाईत आले आहे… मी माझ्या भावना एकत्र करून मगच माझे स्टेटमेंट देईन.'

कंगनाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर ताबडतोब व्हायरल झाला असून, काही नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल करायला सुरुवात केली. अनेकांनी विचारले की, शोक व्यक्त करायला पण स्क्रिप्ट लागते का? तर काही युझर्स अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.

अपघाताची माहिती

बुधवारी सकाळी, बारामती विमानतळाच्या लँडिंग रनवेवर एक चार्टर्ड विमान कोसळले. या दुर्दैवी अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या बरोबर असलेले पाच सहकारी ठार झाले. घटनास्थळावरून मिळालेल्या दृश्यांमध्ये विमान आगीत वेढलेले आणि धुराच्या लोटांनी झाकलेले दिसले.

अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असून, बारामतीत जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या सभेसाठी जात होते. पण अपघातामुळे ते आपले पावले परत न घेता या जगातून निघून गेले. या घटनेमुळे उपस्थित लोकांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये धक्क्याची लाट पसरली आहे.

अजित पवारांचे व्यक्तिमत्त्व आणि योगदान

अजित पवार हे नेते, कार्यकर्ते आणि समाजसेवक या सर्व भूमिकांमध्ये अत्यंत प्रिय होते. ते वेळेचे आणि शब्दाचे पक्के होते, आणि गोरगरीबांच्या मदतीला नेहमी तत्पर राहायचे. निर्भीड, खुले विचारांचे, विनोदी आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्त्व असलेले अजित पवार आपल्या कर्तृत्वाने आणि जनतेशी संपर्क साधण्याच्या पद्धतीने सगळ्यांच्या मनावर अधिराज्य करत होते.

अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने केवळ राजकारणात नाही, तर मराठी इंडस्ट्रीमध्येही शोककळा पसरली आहे. अनेक कलाकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

नागरिक आणि इंडस्ट्रीची प्रतिक्रिया

अजित पवार यांच्या निधनाच्या बातमीला प्रतिसाद देताना अनेकांनी शोक व्यक्त केला. कंगना रणौतच्या व्हायरल रिएक्शनमुळे सोशल मीडियावर चर्चाही जोर धरली आहे. काहींनी तिला ट्रोल केले तर अनेकांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली दिली. त्यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्रातील राजकारण, सामाजिक क्षेत्र आणि जनतेवर खोलवर प्रभाव पाडला आहे.

अजित पवार यांच्या अचानक जाण्याने राज्यातील आणि देशातील अनेकांच्या हृदयात शोकाची लाट पसरली आहे. त्यांच्या योगदानाची आठवण कायम राहणार आहे, आणि त्यांच्या कार्याची प्रेरणा पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहचेल, असा संदेश या दु:खद घटनेतून मिळतो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

