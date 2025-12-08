तारक मेहतामधील बंटी आठवतोय का? त्याचा अंकिता लोखंडेसोबत रोमान्स करताना Video व्हायरल

"तारक मेहता का उल्टा चष्मा" हा भाग चाहत्यांचा आवडता आहे. या शोचे अनेक भाग चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आहेत. एका एपिसोडमधील बंटी नावाचा लाहान मुलगा आठवतोय का? आता तो 21 वर्षांचा असून त्याचा अंकिता लोखंडेसोबतचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे.
या भागात दिसणारा मुलगा आता मोठा झाला असून त्याचे नाव रुद्र सोनी आहे. तारक मेहतामध्ये रुद्रने कधी बंटींची की कधी यशची भूमिका साकारली होती. या एपिसोडमध्ये कथा अशी आहे की बंटीची आई दयाची मैत्रीण असते आणि ती दयाच्या घरी येते नंतर त्या खरेदी करायला निघून जातात. ती तिच्या मुलाला, बंटीला, जेठालालकडे सांभाळण्यासाठी सोडते. बंटी जेठालालला इतका त्रास देतो की त्याच्या नाकी नऊ येतात. त्यातील संवाद आणि हालचालींनी चाहत्यांचं खूप मनोरंजन केलं. तुम्ही सिरीयलमधील हा भाग एकदा तरी पाहिलाच असेल जर नाही तर हा व्हिडीओ पहाच.
बंटीची भूमिका करणारा रुद्र आता खूप मोठा झाला असून त्याने तारक मेहतासह बऱ्याच मालिकांमध्ये बालकलाकार म्हणून काम केले आहे. 2009 मध्ये तो 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' या मालिकेत दिसला. या मालिकेत त्याने बंटी आणि यशची भूमिका साकारली. बंटी म्हणून त्याने जेठालालसोबत तर यश म्हणून आत्माराम भिडेसोबत अविस्मरणीय काम केले. त्याचे लहानपणीचे हावाभाव चाहत्यांना खूप पसंत पडले.
रुद्रबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने 2007 मध्ये त्याच्या चिमुकल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. तो 'कहीं तो होगा' या मालिकेत दिसला. त्यानंतर तो 'बालिका वधू' आणि 'बालवीर' या मालिकेत दिसला. 'बालवीर'मध्ये त्याने मानवची भूमिका साकारली ती या मालिकेतील महत्त्वाची भूमिका होती.
त्यानंतर तो पेशवा बाजीरावमध्ये तरुण पेशवा बाजीरावांची भूमिका साकारताना दिसला. 2018 मध्ये, तो कर्ण संगिनी, क्राइम अलर्ट, विक्रम बेताल की रहस्य गाथा, येशु, पापनाशिनी गंगा, स्वराज आणि बेकाबू मध्ये दिसला. तो अखेरचा फौजी 2 मध्ये लक्षणीय भूमिकेत दिसला होता.