First TV Horror Show: 'त्या' किल्ल्यात गेलेल्यांच्या पाठीवर उमटायचे हातांचे ठसे… अन् सुरू व्हायचा मृत्यूचा खेळ

First Horrar serial on Durdharshan: आज ओटीटी प्लॅटफॉर्म, वेब सिरीज आणि 24×7 टीव्ही चॅनेल्समुळे मनोरंजन सहज उपलब्ध आहे. पण 1980 च्या दशकात दूरदर्शनवर कार्यक्रम पाहणं हा एक वेगळाच अनुभव होता. ठराविक वेळेतच बातम्या, मालिका आणि चित्रपट लागायचे. कंटेंट कमी होता, पण त्याचा प्रभाव खूप खोलवर जाणारा होता. याच काळात दूरदर्शनवर एक अशी मालिका आली, जिने भारतीय टीव्हीवर हॉररची सुरुवात केली. ही मालिका इतकी भीतीदायक होती की लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच थरथर कापायचे. या मालिकेचं नाव होतं किले का रहस्य.
1989 साली दूरदर्शनवर रात्री सुमारे 11 वाजता ही मालिका प्रसारित व्हायची. त्या वेळी घरात शांतता असायची आणि टीव्हीवरून येणाऱ्या भीतीदायक आवाजांमुळे वातावरण अधिकच गंभीर व्हायचं. स्क्रीनवर एखादी किंकाळी ऐकू आली की संपूर्ण घरात शांतता पसरायचा. भीती वाटत असली तरी कोणीही चॅनेल बदलायची हिंमत करायचं नाही.
ही मालिका आठवड्यातून फक्त 1 दिवस यायची, पण तिचा परिणाम संपूर्ण आठवडा मनावर राहायचा. प्रत्येक भाग संपल्यानंतर पुढे काय होणार, याची उत्सुकता आणि भीती दोन्हीही वाढायची. शाळेत, कॉलेजमध्ये आणि ऑफिसमध्ये लोक याच मालिकेच्या चर्चा करत.
मालिकेचा कथानक कसे होते?
किले का रहस्यची कथा एका रहस्यमय किल्ल्याभोवती फिरत होती. गावातील लोक त्या किल्ल्याला भुताटकी मानायचे. अशी समजूत होती की जो कोणी त्या किल्ल्यात प्रवेश करतो, त्याच्या पाठीवर माणसाच्या हातांचे ठसे उमटतात. त्यानंतर त्या व्यक्तीसोबत काहीतरी भयानक घडतं किंवा त्याचा मृत्यू होतो. हीच गोष्ट प्रेक्षकांना खिळवून ठेवायची.
आजच्या तुलनेत त्या काळात विशेष इफेक्ट्स किंवा प्रगत तंत्रज्ञान नव्हतं. तरीही कथेची मांडणी, संगीत आणि वातावरणनिर्मिती इतकी प्रभावी होती की प्रेक्षक खरंच घाबरायचे. अंधार, शांतता आणि अचानक घडणाऱ्या घटना यामुळे भीती अधिकच वाढायची.
हे ही वाचा: ओंकार राऊत लवकरच होणार लग्नबद्ध! आईने दिलं स्पष्टीकरण
आज जरी अनेक हॉरर शो आणि सिरीज उपलब्ध असल्या, तरी किले का रहस्यची भीती वेगळीच होती. ही मालिका भारतीय टेलिव्हिजनवरील हॉरर प्रकाराचा पाया मानली जाते. आजही अनेक प्रेक्षक त्या दिवसांची आठवण काढताना सांगतात की, ही मालिका पाहिल्यानंतर दिवे लावूनच झोपायची सवय लागली होती.
किले का रहस्य ही फक्त एक मालिका नव्हती, तर संपूर्ण पिढीच्या आठवणीत कोरलेला भयाचा अनुभव होता.