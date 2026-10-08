/Nana Patekar Death: नानांना नेमकं झालेलं काय? डॉक्टरांनी संपूर्ण घटनाक्रमच सांगितला; रात्री अडीच वाजताच्या मेसेजचाही उल्लेख

Doctor Reaction On Nana Patekar : जेष्ठ सिनेअभिनेते नाना पाटेकर यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने 8 ऑक्टोबर रोजी गोव्यात निधन झालं. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली असून वयाच्या 75 व्या वर्षी नानांनी अखेरचा श्वास घेतला. पुण्यात नाना पाटेकरांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. नाना पाटेकर मागील काही दिवसांपासून गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी रहायला होते. मात्र पहाटे पाच वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने नानांचं निधन झाल्याचं डॉक्टरांनी जाहीर केलं. नाना पाटेकरांच्या निधनानंतर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी ANI ला याबाबत सविस्तर प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी संपूर्ण घटनाक्रम सुद्धा सांगितला.
गोव्यातील ज्या रुग्णालयात अभिनेते नाना पाटेकर यांना नेण्यात आलं होतं तेथील डॉक्टरांनी ANI ला याबाबत सविस्तर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, 'आम्हाला सांगण्यात आल्यानुसार रात्री अडीचच्या सुमारास नाना पाटेकरांनी त्यांच्या जवळच्या मित्राला मेसेज पाठवला होता. ज्यात त्यांनी लिहिले होते की त्यांना अस्वस्थ वाटतंय आणि भरपूर घाम फिरतोय. मात्र रात्रीची वेळ असल्याने मित्राने नानांचा मेसेज हा पहाटे 4 च्या सुमारास वाचला. नानांचा मेसेज वाचल्यावर तो तडक नानांच्या घरी पोहोचला तेव्हा नाना घामाघूम अवस्थेत बेशुद्ध अवस्थेत होते. मग केअरटेकरला जवळच्या रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आणि डॉक्टरांसह ऍम्ब्युलन्स घरी पाठवण्यात आली. मात्र नाना बेशुद्ध अवस्थेत होते. त्यांना कार्डियाक मसाज देण्यात आला, पण त्यांच्यात कोणताही फरक जाणवत नव्हता, त्यांना 4:20 ते 4:30 च्या सुमारास नाना पाटेकरांना रुग्णालयात आणण्यात आलं'.
रुग्णालयात जवळपास तासभर CPR दिल्यावर सुद्धा नाना पाटेकरांना वाचवण्यात यश आलं नाही. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार रुग्णालयात त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले मात्र त्यांचा मृत्यू झालेला होता. मृतदेह पोस्ट मार्टमसाठी गोवा मेडिकल कॉलेज पाठवण्यात आली आहे. त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती त्यावेळी त्यांच्या सोबत नव्हते, त्यांचे काही मित्रगण सोबत होते अशी माहिती देण्यात आली.
नाना पाटेकर यांनी मुझफ्फर अली दिग्दर्शित या हिंदी चित्रपटातून सहाय्यक भूमिकेद्वारे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. 1978 साली हा त्यांचा पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. नाना पाटेकरांनी जवळपास 100 हुन अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही चित्रपटसृष्टींचा समावेश आहे. नाना पाटेकर यांना 2013 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले. नाना पाटेकरांना 3 वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला असून यात त्यांना 'परिंदा' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता), 'क्रांतिवीर' (सर्वोत्कृष्ट अभिनेता) आणि 'अग्निसाक्षी' (सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता) मधील कामांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले होते. फिल्मफेअर पुरस्कार त्यांना विविध भूमिकांसाठी चार वेळा फिल्मफेअर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.