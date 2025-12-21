English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सनी लियोनीला भूतकाळाचा पश्चाताप; 'काही गोष्टींचा मी लाजते', असं तिने म्हटलं

 Sunny Leone on her Past Life and Mistakes :  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 21, 2025, 05:15 PM IST
बॉलिवूडची 'हॉटेस्ट स्टार' म्हणून ओळखली जाणारी सनी लियोनी, तिच्या विशेष आयुष्यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. तिचा भूतकाळ, अभिनेत्री म्हणून करिअर, आणि व्यक्तीगत आयुष्य यामुळे ती अनेक वेळा मीडियामध्ये आणि सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. पण तिच्या या प्रवासात अनेक कठीण प्रसंग, ताणतणाव आणि विवाद होत असतानाही, सनीने प्रत्येक अडचण पार केली आणि आज बॉलिवूडमध्ये आपले स्थान पक्कं केलं आहे.

सध्या सनी लियोनी एक यशस्वी अभिनेत्री, पत्नी, आणि तीन मुलांची आई म्हणून तिचं आयुष्य जगत आहे. रिऍलिटी शोज आणि म्यूझिक व्हिडीओंमध्येही तिने आपली छाप सोडली आहे, पण तिचं आयुष्य केवळ सिनेमापर्यंत मर्यादित नाही. सनी लियोनी नेहमीच तिच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि कामाच्या संदर्भात जास्त खुलेपणाने बोलली आहे.

सनीचा बी-ग्रेड सिनेमांमधून प्रवास

बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी, सनीची चर्चा विशेषत: तिच्या 'बी-ग्रेड' सिनेमांमुळे झाली होती. यामुळे तिला 'बी-ग्रेड अभिनेत्री' म्हणून टॅग करण्यात आला. सनीच्या या चित्रपटांसाठी तिला मोठ्या प्रमाणावर टीकेला सामोरे जावे लागले. तथापि, तिने या सर्व गोष्टींचा कधीही नकार दिला नाही. सनीला तिच्या भूतकाळाचा त्याग न करण्याचा विश्वास आहे. 'जे लोक माझ्यावर टीका करतात, त्यांची मी काळजी करत नाही. मी माझ्या घरात पती आणि मुलांसोबत आनंदी आहे. माझ्या भूतकाळावर मला थोडाही पश्चाताप नाही,' असं तिने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

सनी लियोनीचा 'पश्चाताप' आणि 'आनंदी जीवन'

सनीचा नुकताच व्हायरल झालेला व्हिडीओ तिच्या आयुष्याचा एक अत्यंत भावनिक आणि व्यक्तीगत खुलासा आहे. व्हिडीओमध्ये सनी म्हणाली, "आता मी माझ्या आयुष्यात आनंदी आहे. पती डॅनियल आणि तीन मुलांसोबत माझं जीवन संपूर्णपणे सुखी आहे. मी या टप्प्यावर आली आहे, जिथे मी भूतकाळावर बोलू शकते, पण त्याच्या बाबतीत मला काहीही पश्चाताप नाही."

व्हिडीओमध्ये सनीने आणखी एक मोठा खुलासा केला आहे, "माझं नाव सनी लियोनी आहे आणि मी भूतकाळात काय केलं हे तुम्हाला सर्वांनाच माहीत आहे. तुम्ही सर्वांनी मला जज केलं, पण मी त्या गोष्टीला कधीच खोटं ठरवलं नाही. मला त्याचा एक तासही पश्चाताप नाही." सनीच्या या विधानामुळे तिच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा संदेश जातो की, ती भूतकाळातील तिच्या कृत्यांवर खेद व्यक्त करत नाही, कारण तिने त्या गोष्टींमधून शिकलं आणि तेच तिचं व्यक्तिमत्त्व बनलं आहे.

सनी आणि तिच्या कुटुंबाचं जिव्हाळ्याचं नातं

सनी लियोनीने कुटुंबाबद्दलही मोठा खुलासा केला आहे. ती तीन मुलांची आई आहे, आणि तिने एक मुलगी दत्तक घेतली आहे. सनी आणि तिच्या पती डॅनियल यांना मुलीची इच्छा होती, आणि त्यांनी अंधेरीतील एका संस्थेतील मुलीला दत्तक घेतलं. सनीने सांगितलं, 'अंधेरीमध्ये एक संस्था आहे, जिथे लहान मुली होत्या. मी तिथून एका मुलीला दत्तक घेतलं, आणि तिचं आमच्या कुटुंबात स्वागत केलं.' यामुळे सनीचे कुटुंब अधिक प्रेमळ आणि सुदृढ झाले आहे.

सनी लियोनीचा पती डॅनियल आणि तीन मुलांसोबतचा तिचा फोटो किंवा व्हिडीओ सोशल मीडियावर नेहमीच व्हायरल होतो, आणि तिच्या चाहत्यांमध्ये एक नवा उत्साह निर्माण होतो. सनीने त्याच्या कुटुंबावर प्रेम आणि देखभाल व्यक्त केली आहे. तिच्या चाहत्यांची संख्या मोठी आहे, आणि तिच्या इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि इतर सोशल प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा ती नेहमी सक्रिय असते.

बॉलिवूडमध्ये यशस्वी करिअर

सनी लियोनीने बॉलिवूडमध्ये अनेक सिनेमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. तिच्या 'जॅकपॉट', 'रागिनी एमएमएस 2', 'एक पहेली लीला', आणि 'बिग बॉस' या रिऍलिटी शोमधील कामामुळे तिला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली आहे. आज ती केवळ एक अभिनेत्री नाही, तर एक उन्मुक्त व्यक्तिमत्त्व म्हणून देखील ओळखली जाते. तिच्या कुटुंबावर प्रेम आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर गर्व करत ती आज जीवनाच्या पुढे जात आहे.

सोशल मीडियावर ती सदा सक्रिय असून तिच्या आयुष्याचे अपडेट्स तिच्या चाहत्यांना नियमितपणे देत आहे. तिच्या आयुष्याचा प्रत्येक टप्पा, त्यातली प्रत्येक गोष्ट आणि तिच्या कुटुंबावर तिच्या प्रेमाचे प्रतिबिंब पाहता, सनी लियोनीने एक आदर्श मार्ग दाखवला आहे.

