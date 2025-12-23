Don 3 ला धक्का! रणवीर सिंहने 'धुरंधर'च्या यशानंतर सोडला सिनेमा, डॉनच्या नव्या चेहऱ्याची शोध सुरू!

अभिनेता रणवीर सिंहच्या चाहत्यांसाठी एक चांगली आणि एक वाईट बातमी एकाच वेळी आली आहे. सध्या रणवीर 'धुरंधर' चित्रपटाच्या यशाचा आनंद घेत असताना, त्याचवेळी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 'धुरंधर' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दणक्यात कमाई केली आहे आणि अजूनही चित्रपटाची कमाई वाढत आहे. पण या यशाच्या पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे, ती म्हणजे रणवीर सिंहने फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांच्या 'डॉन 3' चित्रपटातून माघार घेतली आहे. या निर्णयामुळे रणवीरच्या चाहत्यांमध्ये आश्चर्य आणि निराशेचं मिश्रण पसरलं आहे.
साधारणपणे 'धुरंधर'च्या यशाच्या वेळी, सर्वांच्या अपेक्षा होत्या की रणवीर सिंह 'डॉन 3' साठी तयारी करणार आहे. परंतु रणवीरने अचानक त्याच्या या भूमिकेपासून माघार घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, रणवीर सिंहच्या पुढील करिअरच्या निवडीबद्दल त्याला खूप स्पष्टता आहे. 'धुरंधर'च्या यशानंतर रणवीरने स्पष्ट केलं आहे की, तो गँगस्टर किंवा थ्रिलर चित्रपटांमध्ये सलग काम करायला इच्छुक नाही. त्याला आता मोठ्या आणि वेगळ्या प्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये काम करायचं आहे. रणवीरने संजय लीला भन्साळी, लोकेश कनगराज, आणि ॲटलीसारख्या प्रसिद्ध दिग्दर्शकांसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
रणवीरने 'डॉन 3' सोडल्यावर जो निर्णय घेतला आहे, त्यात एक महत्त्वाची गोष्ट आहे - तो 'प्रलय' या सिनेमामध्ये काम करण्यासाठी उत्सुक आहे. 'प्रलय' हा एक झोम्बी थ्रिलर चित्रपट आहे, ज्याची निर्मिती अप्लॉज एन्टरटेन्मेंट करत आहे. रणवीरने या प्रकल्पासाठी केवळ तारीखचं निश्चित करणं नाही, तर त्याच्या कामाच्या गतीला प्राधान्य दिलं आहे. रणवीरने 'प्रलय'च्या शूटिंगसाठी वेळेवर तयारी करण्यास सुरुवात केली आहे, आणि या चित्रपटाच्या कामावर त्याने लक्ष केंद्रीत केलं आहे.
रणवीरने 'डॉन 3' सोडल्यामुळे या चित्रपटाच्या निर्मात्यांसाठी मोठा धक्का ठरला आहे. या चित्रपटाच्या घोषणा केल्या जात असताना रणवीर सिंहला मुख्य भूमिका दिली होती, ज्यामुळे अनेक चाहते प्रचंड उत्साहित झाले होते. पण आता रणवीरने माघार घेतल्यामुळे, निर्मात्यांना एक नवीन डॉन शोधायचा आहे. 'डॉन 3'च्या निर्मात्यांसमोर आता मोठं आव्हान आहे, कारण 'डॉन' हा एक आयकॉनिक कॅरेक्टर आहे आणि त्यासाठी योग्य कलाकाराची निवड करणं आवश्यक आहे.
ताज्या माहितीनुसार, 'डॉन 3'मध्ये मुख्य अभिनेत्री म्हणून क्रिती सेनॉनची निवड केली गेली आहे. या भूमिकेसाठी कियारा आडवाणीला आधी विचारण्यात आलं होतं, परंतु तिने प्रेग्नन्सीच्या कारणामुळे या चित्रपटातून माघार घेतली. यामुळे निर्मात्यांना एक नवा निर्णय घ्यावा लागला, आणि क्रिती सेनॉनची निवड झाली. यामुळे 'डॉन 3'चा आगामी प्रकल्प आणखी रोमांचक बनला आहे.
रणवीरने 'डॉन 3' सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्याच्या पुढील चित्रपटांसाठी त्याचे यश आणि करिअर कशा प्रकारे विकसित होईल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. रणवीर एक प्रतिभावान अभिनेता आहे आणि त्याच्या निर्णयांमुळे आगामी चित्रपटांची दिशा निश्चित होईल. 'धुरंधर'च्या यशानंतर रणवीरला अजूनही मोठ्या प्रकल्पांमध्ये काम करण्याची संधी आहे. त्याच्यासोबत काम करण्यास इच्छुक असलेले दिग्दर्शक आणि निर्माते त्याच्या कामाची गुणवत्ता आणि लोकप्रियता विचारात घेत आहेत.
रणवीरने माघार घेतल्यानंतर, निर्मात्यांना 'डॉन 3' च्या आगामी कामासाठी एक नवा डॉन शोधणे भाग पडले आहे. नवीन डॉन कोण असेल हे अजून स्पष्ट झालं नाही, पण आगामी काही महिन्यांत या प्रकल्पाची अधिक माहिती समोर येईल. 'डॉन' या लोकप्रिय फ्रँचायझीला आता नवा अभिनेता आणि अभिनेत्री जोडण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षकांना एक वेगळा अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे.
रणवीर सिंहने 'डॉन 3' सोडल्यामुळे चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्याने 'धुरंधर'च्या यशानंतर एक वेगळ्या मार्गाने काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'डॉन 3' च्या निर्मात्यांसाठी या निर्णयामुळे एक नवीन अडचण उभी राहिली आहे, परंतु पुढील काळात या फ्रँचायझीला नवा डॉन मिळणार आहे आणि प्रेक्षकांना एक नवीन अनुभव मिळेल.