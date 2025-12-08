English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'प्रश्न मला नका विचारू, सूरजला विचारा!' डीपी दादांच्या रागाचे कारण काय?

Dhananjay Powar's Angry video : डीपी दादा म्हणून ओळखला जाणारा धनंजय पोवारने नुकताच एक व्हिडिओ पोस्ट करीत सूरज चव्हाणच्या घरातील फर्निचर आणि सोफ्याच्या वादावर स्पष्ट भूमिका मांडली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 8, 2025, 03:17 PM IST
'प्रश्न मला नका विचारू, सूरजला विचारा!' डीपी दादांच्या रागाचे कारण काय?

सोशल मीडियावर लोकप्रिय रीलस्टार म्हणून ओळखला जाणारा सूरज चव्हाण पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सूरजचे लग्न दिमाखात पार पडले. त्याआधीच त्याच्या नव्या, आलिशान घराचा गृहप्रवेश सोहळादेखील चर्चेत होता. घरातील इंटिरिअर, फर्निचर आणि देखणे सजावट पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. लग्नाला बिग बॉसच्या घरातील सहकारी कलाकार जान्हवी किल्लेकर आणि धनंजय पोवार (डीपी दादा) यांनीही हजेरी लावली.

अजित पवारांनी दिलं सूरजला आलिशान घर? व्हिडीओ व्हायरल

सूरजचं आधीचं घर लहान असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याला नवं, ऐसपैसे घर बांधून दिल्याचा व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडीओला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

बिग बॉसच्या घरातील वादा का बाहेर आला?

बिग बॉसच्या घरात असतानाच धनंजय पोवार उर्फ डीपी दादा यांनी सूरजला वचन दिलं होतं 'तुझ्या नव्या घरातला सोफा मी देतो.' मात्र सूरजच्या नव्या घराचा व्हिडीओ बाहेर आल्यानंतर दिसलं की सूरजने सोफासेट दुसऱ्याच व्यक्तीकडून घेतलं आहे. यानंतर डीपी दादावर सोशल मीडियावर टीका आणि ट्रोलिंगचा पाऊस पडला. आरोप असेही झाले की डीपी दादाने मतांसाठी बिग बॉसच्या घरात वचन दिलं.

ट्रोल्सना उत्तर देण्यासाठी डीपी दादा मैदानात

धनंजय पोवारने यासंदर्भात 8 मिनिटांचा व्हिडीओ पोस्ट करत संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट केलं. या व्हिडीओसोबत त्याने एक सविस्तर कॅप्शन लिहित सूरजवरील नाराजी व्यक्त केली. त्याने लिहिले 'त्याला बाहेरून सोफा मिळाला, त्याने घेतला. पण त्याने मला तरी सांगायला हवं होतं. लोकेशन, फोटो, पत्ता काहीच वेळेवर दिला नाही. मी काय करणार? मी 3-4 वेळा कॉल केला तरी त्याने प्रतिसाद दिला नाही.'

व्हिडीओमध्ये धनंजय पोवारने नेमकं काय सांगितलं?

व्हिडीओमध्ये डीपी दादा म्हणतो 'सूरजला मी दीड महिन्यांपूर्वी सांगितलं होतं की सोफा मीच देणार. त्याच्याकडे वारंवार पत्ता आणि मापं मागितली. लग्नाच्या आदल्यापर्यंतही त्याने मला सांगितलं नाही की तो बाहेरून फर्निचर घेतोय. मी पुण्यातून सोफा तयार करून घेतला होता. आता लोक म्हणतायत की मी मतांसाठी वचन दिलं.' 'जाब मला नको, सूरजला विचारा' डीपी दादाची साफ भूमिका. पोवार पुढे म्हणाला 'आम्ही जे काही आहोत ते स्वतःच्या मेहनतीवर. आज लोकं मला विचारतात, पण जाब सूरजला विचारा! मी आजही सोफा द्यायला तयार आहे. पण त्याने आम्हाला किंमत द्यायची ना. त्याने स्वतःहून सांगायला हवं होतं.'

ट्रोलर्सवर नाराजी व्यक्त करत तो म्हणाला 'आमचं आम्ही बघून घेऊ. तुम्ही का कमेंट करतात? त्याने मला कॉल, लोकेशन, पत्ता काहीच वेळेवर दिलं नाही. मग माझ्यावर आरोप का?'

FAQ

डीपी दादा नेमका कोणत्या मुद्द्यावर भडकला?

डीपी दादा म्हणजेच धनंजय पोवार सुरज चव्हाणच्या घरी फर्निचर आणि सोफासेट देण्याच्या व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या गैरसमजांमुळे संतापला असून, काय घडलं याचा खुलासा करताना तो आक्रमक दिसला.

धनंजय पोवारने लोकांना सुरज चव्हाणलाच विचारण्यास का सांगितलं?

त्याच्या म्हणण्यानुसार व्यवहार थेट सुरजसोबत झाला होता. त्यामुळे शंका, तक्रारी किंवा चौकशीही त्यालाच करावी, अशी मागणी त्याने केली.

व्हिडीओमध्ये धनंजय पोवार कसा दिसला?

व्हिडीओमध्ये तो स्पष्ट, ठाम आणि प्रचंड भडकलेला दिसत होता. त्याने पूर्ण प्रकरणाबद्दल मोकळेपणाने बोलत आपली बाजू स्पष्ट केली.

