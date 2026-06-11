/प्रणित मोरेच्या शोमध्ये मृतदेहाबद्दल विधानाने वाद,महिला डॉक्टरची पहिली प्रतिक्रिया

Pranit More Show Controversy: स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे याच्या शोभोवती सुरू असलेला वाद आणखी गडद झाला आहे. ‘३७० रुपयांच्या बिर्याणी’ वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर आता शोमधील आणखी एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये डॉक्टर सेजलने वैद्यकीय शिक्षणादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या पुरुष मृतदेहाबाबत केलेल्या टिप्पणीवरून मोठी चर्चा रंगली आहे. अनेकांनी या वक्तव्याला असंवेदनशील आणि वैद्यकीय नैतिकतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटलंय. यावर डॉक्टर सेजल पवारने माफी मागत स्पष्टीकरण दिलंय. काय म्हणाली डॉक्टर सेजल? सविस्तर जाणून घेऊया.
विनोदवीर प्रणित मोरेच्या कार्यक्रमात केलेल्या काही विधानांवरून टीका झाल्यानंतर, डॉ. सेजल पवारने जाहीर माफी मागितली आहे. वैद्यकीय प्रशिक्षणादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या मृतदेहांविषयी केलेली विधाने अयोग्य आणि अनादर करणारी वाटल्यामुळे तिच्या व्हिडीओची क्लिप इंटरनेटवर पुन्हा चर्चेत आली. व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने वाद निर्माण झाला. त्या व्हिडिओ क्लिपवर अनेक यूजर्सनी टीका केली होती. हा वाद वाढत असतानाच, डॉक्टर सेजलने एक व्हिडीओ जारी करून ही टीका मान्य केली आणि आपल्या विधानांची जबाबदारी स्वीकारली.आपल्या माफीनाम्यात, "ही माझी चूक आहे," असे म्हणत सेजल पवारने त्या विधानांबद्दल खेद व्यक्त केला. ज्यांमुळे हा संताप निर्माण झाला होता.
प्रणित मोरेच्या लाइव्ह शोमधील एका संवादादरम्यान उपस्थित असलेल्या महिला डॉक्टरने मेडिकल कॉलेजमधील अनुभव सांगताना पुरुष मृतदेहाच्या खासगी अवयवांबाबत विनोदी स्वरूपाची टिप्पणी केली. कार्यक्रमातील प्रेक्षकांमध्ये त्यावर हशा पिकला असला तरी सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. मृत व्यक्तींच्या सन्मानाशी संबंधित संवेदनशील विषयावर अशा प्रकारची टिप्पणी करणे योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली.
व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी संबंधित डॉक्टरवर आणि कार्यक्रमातील वातावरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनी मृतदेहाकडे शैक्षणिक आणि सन्मानपूर्वक दृष्टीने पाहणे अपेक्षित असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे अयोग्य असल्याचे अनेकांचे मत आहे. काहींनी याला व्यावसायिक नैतिकतेचा भंग असल्याचेही म्हटले.
वाद वाढताच संबंधित डॉक्टरने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माफी मागितली. तिने आपण केलेले वक्तव्य अपरिपक्व आणि चुकीचे असल्याचे मान्य केले. कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता, मात्र आपण केलेल्या विधानामुळे निर्माण झालेल्या नाराजीबद्दल खेद व्यक्त करत असल्याचे तिने स्पष्ट केले. तसेच भविष्यात अशा प्रकारची चूक होणार नाही, असेही नमूद केले. मी चुकीचं विधान केलं. त्याबद्दल माफी मागते. यातून चुकीचा मेसेज गेला. आम्ही डेड बॉडीचा आदर करतो. मी पहिल्यांदाच कॉमेडी शोमध्ये गेले होते. 2 महिन्यापुर्वीच्या व्हिडीओची एक क्लिप आता व्हायरल होतेय. मी शेवटी गाणंदेखील गायल होतं. पण त्यातला एक पार्ट व्हायरल झाला. पण माझ्याकडून गेलेलं विधान हे चुकीचंच होतं. यापुढे असं विधान माझ्याकडून होणार नाही, असं डॉक्टर सेजल पवारने म्हटलं.
काही दिवसांपूर्वी प्रणित मोरेच्या शोमधील एका प्रेक्षकाने ‘370 रुपयांची बिर्याणी’ आणि डेटिंग संदर्भातील केलेल्या वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्या प्रकरणावर अजून चर्चा सुरू असतानाच हा नवा व्हिडिओ समोर आल्याने शो आणि त्यातील संवादांच्या स्वरूपावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सोशल मीडियावर अनेकांनी विनोद आणि जबाबदारी यांच्यातील मर्यादा पाळण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे सार्वजनिक व्यासपीठांवर बोलताना संवेदनशील विषय हाताळण्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः वैद्यकीय, सामाजिक आणि नैतिकतेशी संबंधित विषयांवर विनोद करताना जबाबदारीचे भान ठेवणे आवश्यक असल्याचे मत अनेक तज्ज्ञ आणि नेटकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. या घटनेने सोशल मीडिया, मनोरंजन आणि व्यावसायिक आचारसंहितेतील सीमारेषांवर नव्याने चर्चा सुरू केली आहे.