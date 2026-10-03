विजय साळगावकरची कमाल... 35 वर्षांत जे घडलं नाही ते 'Drishyam 3' ने करुन दाखवलं; अजय देवगणच्या पिक्चरने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली पाहिलं का?

अजय देवगणचा बहुप्रतिक्षित 'दृश्यम 3: द कन्क्लुजन' (Drishyam 3: The Conclusion) हा चित्रपट अखेर शुक्रवारी, 2 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. दृश्यम मालिकेतील शेवटचा चित्रपट असलेल्या या अखेरच्या भागाला सर्वच स्तरांतून सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. पहिल्याच दिवशी चित्रपट पाहून चित्रपटगृहातून बाहेर पडणाऱ्या अनेकांनी हा मस्ट वॉच चित्रपट आहे, हा आधीच्या दोन चित्रपटांपेक्षाही चांगला आहे, अशा प्रतिक्रिया नोंदवल्याचं पाहायला मिळत आहे. केवळ कौतुक नाही तर तिकीटबारीवरही या चित्रपटाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवरही दमदार सुरुवात मिळाली असून 'सॅकनिल्क' (Sacnilk) या इंडस्ट्री ट्रॅकरने दिलेल्या माहितीनुसार, 'दृश्यम 3' हा अजय देवगणच्या करिअरमधील सर्वात मोठा ओपिंग देणारा म्हणजेच पहिल्या दिवशी सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमा ठरला आहे.
पहिल्या दिवशी देशभरात 'दृश्यम 3: द कन्क्लुजन' चित्रपटाचे 15,759 शोज झाले. चित्रपटाचे भारतातील एकूण उत्पन्न (ग्रॉस कलेक्शन) सध्या 80.10 कोटी रुपये इतके आहे, तर निव्वळ उत्पन्न (नेट कलेक्शन) 66.75 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. अजय देवगणच्या 35 वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये पहिल्यांदाच त्याच्या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी इतकी कमाई करण्याचा विक्रम केलाय. ही दमदार सुरुवात अजय देवगणसाठी फार खास आहे. 'दृश्यम 3' हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी ओपनिंग मिळवणारा चित्रपट ठरला आहे.
'दृश्यम 3' ने परदेशातील बाजारपेठेतही चांगली कामगिरी केली आहे. या चित्रपटाने परदेशात 15 कोटी रुपयांचे एकूण उत्पन्न मिळवले आहे. पहिल्या दिवसानंतर या चित्रपटाचे जागतिक स्तरावरील एकूण उत्पन्न 95.10 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
'दृश्यम 3' च्या कथेमध्ये 'दृश्यम 2' मधील घडामोडीनंतरच्या घटना दाखवण्यात आल्यात. 'दृश्यम 2'चा शेवट हा विजय साळगावकर थोडक्यात सुटतो असा दाखवलेला. पोलिसांना महत्त्वाचा पुरावा सापडूनही विजयने आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यात यश मिळवल्याचं दाखवण्यात आळेलं. तिसरा चित्रपट विजय यासंदर्भातील गुपितं सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय काय करतो यासंदर्भातील संघर्षाचा पुढला अध्याय सांगतो. विशेष म्हणजे हिंदी 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' हा केवळ मोहनलाल यांच्या मल्याळम 'दृश्यम 3' चा रिमेक नाही. या दोन्ही फ्रँचायझी कथानकाच्या दृष्टीने वेगळ्या वाटेवर आहेत. हिंदी चित्रपटाची रचना विजय साळगावकरच्या कथेला एका निर्णायक निष्कर्षापर्यंत नेण्यासाठी करण्यात आली आहे. हा या सिरीजमधील शेवटचा चित्रपट असल्याचं सांगितलं जात आहे.