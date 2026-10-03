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विजय साळगावकरची कमाल... 35 वर्षांत जे घडलं नाही ते 'Drishyam 3' ने करुन दाखवलं; अजय देवगणच्या पिक्चरने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली पाहिलं का?

'दृश्यम 3: द कन्क्लुजन' हा या दृश्यम सिरीजमधील शेवटचा चित्रपट असल्याचं सांगितलं जात आहे. या चित्रपटाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून रिव्ह्यूही चांगले मिळेत. मात्र त्याने पहिल्या दिवशी किती कमाई केलीये?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 03, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 09:54 AM IST
विजय साळगावकरची कमाल... 35 वर्षांत जे घडलं नाही ते 'Drishyam 3' ने करुन दाखवलं; अजय देवगणच्या पिक्चरने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली पाहिलं का?
Image Credit: या मालिकेमधील शेवटचा चित्रपट आहे &#039;दृश्यम 3&#039;

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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