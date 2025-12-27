‘दृश्यम ३’ निर्मात्यांचा खुलासा: अक्षय खन्नाने सिनेमा का सोडला, ‘धुरंधरचं यश त्याच्या डोक्यात...'

अजय देवगणच्या 'दृश्यम 3' या चित्रपटाने जाहीर होण्यापासूनच वाद, अफवा आणि चर्चांना जन्म दिला आहे. त्यातच, अक्षय खन्ना या चित्रपटाचा एक महत्त्वाचा भाग असणार होते, पण त्याने अचानक या चित्रपटाला तोंड फिरवलं. त्याच्या 'दृश्यम 3' सोडण्याच्या निर्णयावर अनेक अफवा पसरल्या होत्या. आता, चित्रपटाचे निर्माते कुमार मंगत यांनी या विषयावर मौन सोडले असून, अक्षय खन्नाच्या सिनेमा सोडण्याचे खरे कारण सांगितले आहे.
कुमार मंगत यांनी 'बॉलिवूड हंगामा'ला दिलेल्या मुलाखतीत अक्षय खन्ना सोडल्याचे सर्व वृतांत उघड केले. त्यांनी सांगितले की, अक्षय खन्नासोबत करार केला होता आणि त्याचं मानधन निश्चित करण्यात आलं होतं. तथापि, एक वाद त्याच्या आणि निर्मात्यांच्या मध्ये निर्माण झाला, ज्यामुळे त्याचा ‘दृश्यम 3’ सोडण्याचा निर्णय झाला.
कुमार मंगत म्हणाले, 'अक्षय खन्ना चित्रपटाच्या रोलसाठी विग घालण्याचा आग्रह करत होता. मात्र, दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी स्पष्ट सांगितलं की, ‘दृश्यम 3’ हा सिक्वेल आहे आणि कथेच्या सातत्याशी सुसंगत राहण्यासाठी विग घालणे शक्य नाही. अक्षयने सुरूवातीला त्याचा मुद्दा समजून घेतला आणि मागे घेतला, परंतु त्याच्या आजूबाजूच्या काही लोकांनी त्याला सल्ला दिला की, विग घालल्याने तो अधिक स्मार्ट दिसेल. म्हणून, अक्षयने पुन्हा तीच मागणी केली. अभिषेक पाठक यांना त्याची भूमिका ऐकून सहमती दिली आणि त्याच्याशी या विषयावर चर्चा करण्यास तयार झाले. पण, त्यानंतर अक्षयने निर्मात्यांना सांगितलं की, "तो सिनेमात काम करणार नाही.'
कुमार मंगत यांनी या संदर्भात अधिक माहिती दिली आणि सांगितलं की, 'आम्ही अक्षयसोबत प्रामाणिकपणे चर्चा केली होती. त्याच्या भूमिकेवर कुठलाही दबाव नव्हता, परंतु त्याच्या इतर लोकांच्या दबावामुळे त्याने हा निर्णय घेतला. हे वागणं आम्हाला अयोग्य वाटलं.'
कुमार मंगत यांनी अक्षय खन्नाच्या करिअरवरही प्रकाश टाकला. 'अक्षय खन्नाचा करिअर एक वेगळा वळण घेत होता. एक काळ असा होता जेव्हा अक्षय खन्ना फारशी ओळखलेला अभिनेता नव्हता. मात्र, आम्ही 'सेक्शन 375' (2019) चित्रपटाच्या माध्यमातून त्याला एक वेगळी ओळख दिली. त्याच्या या चित्रपटामुळेच त्याला पुन्हा संधी मिळाली आणि त्याच्या करिअरला एक नवा वळण मिळालं. त्यानंतरच, 'दृश्यम 2' (2022) साठी त्याला साइन केलं, ज्यामुळे त्याला मोठ्या ऑफर्स मिळाल्या.'
'आधी अक्षय घरातच होता, 3-4 वर्षे तो वर्क फ्रॉम होम करत होता, आणि तेव्हा त्याच्या कामात खूपच कमी होतं. त्यानंतर 'दृश्यम 2' नंतर त्याच्या कारकिर्दीला एक नवा उभा केला.'
कुमार मंगत यांनी 'धुरंधर' चित्रपटाच्या संदर्भात देखील त्याची कठोर टीका केली. 'अक्षय खन्नाच्या 'धुरंधर' चित्रपटाने अपेक्षित यश मिळवलं नाही. जर अक्षयने 'धुरंधर' एकट्याने बनवला असता, तर तो भारतात ५० कोटी रुपये देखील कमवू शकला नसता. यश काही हवं आहे, आणि त्याला जर वाटत असेल की तो आता सुपरस्टार झाला आहे, तर त्याने मोठ्या बजेटचा चित्रपट बनवून तो पाहावा. त्याच्या इतक्या मोठ्या बजेटच्या चित्रपटाला कोण प्रतिसाद देईल, हे आम्हाला दिसेल.'
कुमार मंगत यांनी स्पष्ट केले की, "काही कलाकार मल्टीस्टारर चित्रपट करतात आणि ते हिट होतात, मग ते स्वतःला स्टार मानतात. याच परिस्थितीचे अक्षय खन्नाशी घडले आहे. त्याला वाटतं की त्याचं यश त्याच्या डोक्यात गेलं आहे."
कुमार मंगत यांनी अक्षय खन्नाच्या वागणुकीवर देखील टीका केली, "अक्षय खन्नाची वागणूक सेटवर तितकी पेशेवर नसल्यामुळे अनेक लोक त्याच्याशी काम करण्यास नकार देत होते. त्याचा दृष्टिकोन खूपच वाईट होता आणि तो फोकस्ड कामावर नव्हता." अर्थात, 'दृश्यम 3'च्या निर्मात्यांनी अक्षय खन्नाच्या वागणुकीवर अशी टीका केली आहे, ज्यामुळे अक्षयला सिनेमाच्या टीमसह अधिक चांगली संवाद साधण्याची गरज होती.
संपूर्ण वाद आणि अक्षय खन्नाच्या निर्णयामुळे, 'दृश्यम 3' चा प्रक्षेपण आणि चर्चा अधिक चुरशीच्या मार्गावर गेले आहेत. अक्षयच्या वागणुकीच्या संदर्भात निर्मात्यांनी स्पष्टता दिली असून, येणारा चित्रपट चांगला आणि अधिक प्रभावी होईल, याची आशा व्यक्त केली आहे.