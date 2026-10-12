/Drishyam 3 ची 10 दिवसात छप्परफाड कमाई, बॉक्स ऑफिसवर रचला इतिहास

Drishyam 3 Box Office Collection : अजय देवगन, जयदीप अहलावत, श्रिया सरन, तब्बू, रजत कपूर, प्रकाश राज, सौरभ शुक्ला, इशिता दत्ता या मोजक्या कलाकारांना घेऊन तयार केलेल्या दृश्यम 3 या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाल्यापासून मागील 10 दिवसात छप्परफाड कमाई केली आहे. 2015 साली आलेल्या दृश्यम चित्रपटाचा हा तिसरा भाग असून यात चित्रपटाची कहाणी पुढे गेली आहे. 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी दृश्यम 3 हा चित्रपट जगभरात प्रदर्शित झाला असून या चित्रपटाने मागील 10 दिवसात मोठी कमाई केल्याचे समोर आले आहे.
Sacnilk च्या रिपोर्ट्सनुसार दृश्यम 3 या चित्रपटाने 9 व्या दिवशी 26.50 कोटी रुपयांची कमाई केली होती तिथे 10 व्या दिवशी म्हणजेच 11 ऑक्टोबर रोजी या चित्रपटाने 23 कोटींची जबरदस्त कमाई केली. एकूण दृश्यम 3 या चित्रपटाने 10 दिवसांत 309.50 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली असून याउलट 'बॉर्डर 2' ने याच 10 दिवसांच्या कालावधीत देशभरात 275.25 कोटी रुपयांच्या नेट कमाईचा आकडा गाठला होता.
2026 मधील टॉप कमाई करणारा चित्रपट हा धुरंदर 2 असून त्याने जगभरात 1,255.41 कोटींची कमाई केली.
हनुमान अंश या चित्रपटाने जगभरात 431.92 कोटी रुपयांची कमाई केली.
दृश्यम 3 या चित्रपटाने जगभरात 480.40 कोटी रुपयांची कमाई केली.
बॉर्डर 2 या चित्रपटाने जगभरात 374.86 कोटी रुपयांची कमाई केली.
दृश्यम 3 या चित्रपटाची विदेशातील कमाईबाबत बोलायचं झाल्यास चित्रपटाने 10 दिवसात भारताच्या बाहेर जवळपास 6 कोटींची कमाई केली आहे. अशातच विदेशात चित्रपटाने आतापर्यंत 109 कोटींची कमाई केली आहे. या वर्षी परदेशात चांगली कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत हा चित्रपट वरच्या क्रमांकावर आहे. या वर्षी बॉक्स ऑफिसवर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या चित्रपटांपैकी, परदेशात मोठी कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत 'दृश्यम 2' दुसऱ्या स्थानावर आहे.