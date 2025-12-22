English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • कथा अजून संपलेली नाही! ‘दृश्यम 3’च्या रिलीज डेटवर शिक्कामोर्तब, अजय देवगणने शेअर केला Video

कथा अजून संपलेली नाही! ‘दृश्यम 3’च्या रिलीज डेटवर शिक्कामोर्तब, अजय देवगणने शेअर केला Video

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणच्या 'दृश्यम 3' चित्रपटासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या चित्रपटाची रिलीज डेट देखील जाहीर करण्यात आलीय.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 22, 2025, 01:39 PM IST
कथा अजून संपलेली नाही! ‘दृश्यम 3’च्या रिलीज डेटवर शिक्कामोर्तब, अजय देवगणने शेअर केला Video

Drishyam 3 Release Date: बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगनच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘दृश्यम 3’ संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. अजय देवगण पुन्हा एकदा आपल्या कुटुंबाच्या रक्षणासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास सज्ज असल्याचं या नव्या टीझरमधून स्पष्ट होत आहे. अजयने स्वतः सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत चित्रपटाची रिलीज डेटही जाहीर केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अजय देवगणने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, 'दृश्यम 3', हा चित्रपट 2026 मध्ये रिलीज होणार आहे. कथा अजून संपलेली नाही. शेवटचा भाग बाकी आहे. ‘दृश्यम 3’ हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी म्हणजेच गांधी जयंतीच्या दिवशी देशभरातील सिनेमागृहांत प्रदर्शित होणार आहे.

‘दृश्यम 3’च्या टीझरमध्ये काय आहे खास?

‘दृश्यम 3’च्या टीझरमध्ये अजय देवगन पुन्हा एकदा विजय साळगावकरच्या भूमिकेत दिसतो. या टीझरमध्ये पहिल्या दोन भागांमधील काही महत्त्वाचे सीन दाखवण्यात आले असून, कथानकाची तीव्रता अधिक वाढलेली जाणवते.

टीझरमध्ये अजय म्हणतो, 'जग मला अनेक नावाने ओळखते, पण मला त्याची पर्वा नाही. गेल्या सात वर्षांत जे काही घडले आहे, मी जे काही केले आहे, त्यामुळे मला एक गोष्ट समजली आहे. या जगात प्रत्येकाचे सत्य वेगळे आहे. प्रत्येकाचा अधिकार वेगळा आहे. माझे सत्य, माझा अधिकार फक्त माझे कुटुंब आहे.

जोपर्यंत प्रत्येकजण थकत नाही, जोपर्यंत प्रत्येकाचा पराभव होत नाही, तोपर्यंत मी येथे उभा राहीन - एका चौकीदाराप्रमाणे, भिंतीप्रमाणे. कारण कथा अजून संपलेली नाही... शेवटचा भाग अजून बाकी आहे.". या संवादांमधूनच ‘दृश्यम 3’मध्ये पुन्हा एकदा थरार, भावनिक संघर्ष आणि मेंदूला चालना देणारी कथा पाहायला मिळणार असल्याचं स्पष्ट होतं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दमदार कलाकार

‘दृश्यम 3’मध्ये अजय देवगण मुख्य भूमिकेत असून, श्रिया सरन पुन्हा एकदा त्याच्या पत्नीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. इशिता दत्ता त्यांची मुलगी तर तब्बू ही कणखर पोलीस अधिकारी आयजी मीरा देशमुखच्या भूमिकेत झळकणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिषेक पाठक करत असून, निर्मितीची धुरा कुमार मंगत पाठक आणि आलोक जैन यांनी सांभाळली आहे.

आता ‘दृश्यम 3’च्या घोषणेमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली असून, विजय साळगावकरची ही अंतिम लढाई कशी रंगणार याकडे संपूर्ण सिनेसृष्टीचं लक्ष लागलं आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Drishyam 3Ajay DevgnAjay Devgn Filmajay devgn newsajay devgn movies

इतर बातम्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! अजित पवारांचा राष्ट...

महाराष्ट्र बातम्या