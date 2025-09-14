थ्रिलरऐवजी काही वेगळं असणार ‘दृश्यम ३’मध्ये, दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांनी प्रेक्षकांना दिला इशारा

‘दृश्यम’ (Drishyam) या सस्पेन्स थ्रिलरपटाने भारतीय चित्रपटसृष्टीत मोठी खळबळ उडवली होती. साउथ इंडस्ट्रीत तयार झाल्यानंतर त्याचा हिंदी रिमेकदेखील सुपरहिट ठरला. या मालिकेच्या दोनही भागांना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. पहिल्या भागातील थरारक सस्पेन्स आणि दुसऱ्या भागातील बुद्धीचा खेळ प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत गेला. त्यामुळे आता ‘दृश्यम ३’ची चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. मात्र, प्रेक्षकांना हवी असलेली “थ्रिलरची चव” या वेळी मिळणार नाही, असं खुद्द दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांनी स्पष्ट केलं आहे.‘दृश्यम ३’ हा चित्रपट एकाच वेळी हिंदी आणि साउथ दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये शूट होणार आहे. यापूर्वी असे प्रयोग क्वचितच पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे या चित्रपटाची निर्मिती कशी होणार आणि कलाकार कोण असतील, याकडेही प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे.
‘दृश्यम’ मालिकेतला मुख्य USP म्हणजे सस्पेन्स आणि थरार. पण यावेळी दिग्दर्शक वेगळ्या दिशेने प्रेक्षकांना घेऊन जाणार आहेत. 'दृश्यम मालिकेकडून प्रेक्षकांना थरारक खेळाची अपेक्षा असते. पण तिसऱ्या भागाकडून अशा मोठ्या अपेक्षा ठेवू नका. जर लोकांना वाटत असेल की दुसऱ्या भागासारखंच इंटेलिजंट गेम असेल, तर त्यांची निराशा होईल,' असं ते म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वीच जीतू जोसेफ यांनी सांगितलं होतं की ते सतत थ्रिलरपट बनवून दमले आहेत. त्यामुळे ‘दृश्यम ३’मध्ये ते वेगळा ट्रीटमेंट देणार आहेत. या चित्रपटाची कथा दुसऱ्या भागाच्या शेवटापासूनच पुढे सुरू होणार आहे. फ्रँचायझीचा शेवटचा भाग. विशेष म्हणजे ‘दृश्यम ३’ हा या लोकप्रिय मालिकेचा अखेरचा भाग असणार आहे. त्यामुळे दिग्दर्शक प्रेक्षकांना एक नवा अनुभव देण्याच्या तयारीत आहेत. कथा सस्पेन्सवर अवलंबून नसून, भावनिक अंगाने प्रेक्षकांना भिडणारी असेल, अशीही चर्चा सुरू आहे.
FAQ
‘दृश्यम ३’ हा चित्रपट कधीपासून शूट होणार आहे?
दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांच्या माहितीनुसार, ‘दृश्यम ३’चं शूटिंग ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणार आहे.
या चित्रपटात थ्रिलर किंवा सस्पेन्स असेल का?
दिग्दर्शकांनी स्पष्ट केलं आहे की ‘दृश्यम ३’कडून सस्पेन्स थ्रिलरची अपेक्षा ठेवू नये. कथा अधिक भावनिक बाजूने पुढे सरकणार आहे.
‘दृश्यम ३’ हा मालिकेचा शेवटचा भाग असेल का?
होय, ‘दृश्यम ३’ हा या फ्रँचायझीचा शेवटचा चित्रपट असेल, असं जीतू जोसेफ यांनी सांगितलं आहे.