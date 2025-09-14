English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

थ्रिलरऐवजी काही वेगळं असणार ‘दृश्यम ३’मध्ये, दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांनी प्रेक्षकांना दिला इशारा

Drishyam 3: दृश्यम ३ बद्दल जास्त अपेक्षा ठेवू नका, दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांचं स्पष्ट मत

Intern | Updated: Sep 14, 2025, 04:58 PM IST
थ्रिलरऐवजी काही वेगळं असणार ‘दृश्यम ३’मध्ये, दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांनी प्रेक्षकांना दिला इशारा

‘दृश्यम’ (Drishyam) या सस्पेन्स थ्रिलरपटाने भारतीय चित्रपटसृष्टीत मोठी खळबळ उडवली होती. साउथ इंडस्ट्रीत तयार झाल्यानंतर त्याचा हिंदी रिमेकदेखील सुपरहिट ठरला. या मालिकेच्या दोनही भागांना प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. पहिल्या भागातील थरारक सस्पेन्स आणि दुसऱ्या भागातील बुद्धीचा खेळ प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत गेला. त्यामुळे आता ‘दृश्यम ३’ची चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. मात्र, प्रेक्षकांना हवी असलेली “थ्रिलरची चव” या वेळी मिळणार नाही, असं खुद्द दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांनी स्पष्ट केलं आहे.‘दृश्यम ३’ हा चित्रपट एकाच वेळी हिंदी आणि साउथ दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये शूट होणार आहे. यापूर्वी असे प्रयोग क्वचितच पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे या चित्रपटाची निर्मिती कशी होणार आणि कलाकार कोण असतील, याकडेही प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

 पाच ड्राफ्टनंतर तयार झाली स्क्रिप्ट

गेल्या काही महिन्यांपासून जीतू जोसेफ ‘दृश्यम ३’च्या प्री-प्रॉडक्शन कामात गुंतले आहेत. त्यांनी या स्क्रिप्टसाठी तब्बल पाच ड्राफ्ट तयार केले. अखेर अंतिम कथा निश्चित करण्यात त्यांना यश आलं. ऑक्टोबर महिन्यात चित्रपटाचं शूटिंग सुरू होणार आहे. स्क्रिप्टबद्दल बोलताना जीतू जोसेफ म्हणाले, 'मी अॅमस्टरडॅमहून दुबईला येत असताना विमानातच ड्राफ्ट लिहायला सुरुवात केली. लँडिंगपूर्वी सीन ऑर्डरही तयार केली होती. पण माझ्या मुलींना ती कथा आवडली नाही. मग मी पुन्हा पुन्हा रीराइट केलं आणि शेवटी फाइनल स्क्रिप्ट तयार झाली.'

थ्रिलरवर नाही, तर भावनिक कथेला प्राधान्य

‘दृश्यम’ मालिकेतला मुख्य USP म्हणजे सस्पेन्स आणि थरार. पण यावेळी दिग्दर्शक वेगळ्या दिशेने प्रेक्षकांना घेऊन जाणार आहेत. 'दृश्यम मालिकेकडून प्रेक्षकांना थरारक खेळाची अपेक्षा असते. पण तिसऱ्या भागाकडून अशा मोठ्या अपेक्षा ठेवू नका. जर लोकांना वाटत असेल की दुसऱ्या भागासारखंच इंटेलिजंट गेम असेल, तर त्यांची निराशा होईल,' असं ते म्हणाले.

थ्रिलर बनवून दमलो – दिग्दर्शकाचा खुलासा

काही दिवसांपूर्वीच जीतू जोसेफ यांनी सांगितलं होतं की ते सतत थ्रिलरपट बनवून दमले आहेत. त्यामुळे ‘दृश्यम ३’मध्ये ते वेगळा ट्रीटमेंट देणार आहेत. या चित्रपटाची कथा दुसऱ्या भागाच्या शेवटापासूनच पुढे सुरू होणार आहे. फ्रँचायझीचा शेवटचा भाग. विशेष म्हणजे ‘दृश्यम ३’ हा या लोकप्रिय मालिकेचा अखेरचा भाग असणार आहे. त्यामुळे दिग्दर्शक प्रेक्षकांना एक नवा अनुभव देण्याच्या तयारीत आहेत. कथा सस्पेन्सवर अवलंबून नसून, भावनिक अंगाने प्रेक्षकांना भिडणारी असेल, अशीही चर्चा सुरू आहे.

FAQ

‘दृश्यम ३’ हा चित्रपट कधीपासून शूट होणार आहे?

दिग्दर्शक जीतू जोसेफ यांच्या माहितीनुसार, ‘दृश्यम ३’चं शूटिंग ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होणार आहे.

या चित्रपटात थ्रिलर किंवा सस्पेन्स असेल का?

दिग्दर्शकांनी स्पष्ट केलं आहे की ‘दृश्यम ३’कडून सस्पेन्स थ्रिलरची अपेक्षा ठेवू नये. कथा अधिक भावनिक बाजूने पुढे सरकणार आहे.

‘दृश्यम ३’ हा मालिकेचा शेवटचा भाग असेल का?

होय, ‘दृश्यम ३’ हा या फ्रँचायझीचा शेवटचा चित्रपट असेल, असं जीतू जोसेफ यांनी सांगितलं आहे.

About the Author
Tags:
Drishyambollywood movieDrishyam 3Ajay Devgantrending news

इतर बातम्या

मराठमोळ्या अभिनेत्याची पत्नी वकील: मुंबई उच्च न्यायालयातील...

मनोरंजन