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Drishyam 3 Review: अखेर विजय साळगावकर अडकला? 'दृश्यम'चा शेवटचा भाग कसा? Climax तर एकदम जबरदस्त; 5 पैकी किती स्टार्स?

अजय देगणची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचा शेवटचा भाग आज म्हणजेच 2 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झाला असून हा चित्रपट कसा आहे? तो का पहावा याबद्दल ज्येष्ठ चित्रपट समिक्षक तरण आदर्श यांनी काय म्हटलंय रिव्ह्यूमध्ये पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 02, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 03:35 PM IST
Drishyam 3 Review: अखेर विजय साळगावकर अडकला? 'दृश्यम'चा शेवटचा भाग कसा? Climax तर एकदम जबरदस्त; 5 पैकी किती स्टार्स?
Image Credit: या सिरीजमधील हा शेवटचा चित्रपट असल्याचं सांगितलं जातंय (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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