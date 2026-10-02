Drishyam 3 Review: अखेर विजय साळगावकर अडकला? 'दृश्यम'चा शेवटचा भाग कसा? Climax तर एकदम जबरदस्त; 5 पैकी किती स्टार्स?

'दृश्यम द कनक्युजन' हा चित्रपट आज प्रदर्शित झाला आहे. 'दृश्यम' फ्रँचायझीमधील शेवटचा चित्रपट असलेल्या या चित्रपटाचा रिव्ह्यू समोर आला आहे. "प्रेक्षकांच्या प्रचंड अपेक्षा पूर्ण करणारा हा चित्रपट आहे यात काहीही शंका नाही. हा 'दृश्यम' फ्रँचायझीमधील सर्वोत्तम चित्रपट आहे. 2026 मधील सर्वोत्तम चित्रपटांपैकी हा एक आहे. हा चित्रपट नक्कीच 'ब्लॉकबस्टर' ठरेल," असं ज्येष्ठ चित्रपट समिक्षक तरण आदर्श यांनी #DrishyamTheConclusionReview असा हॅशटॅग वापरत सोशल मीडियावर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. या चित्रपटाच्या रिव्ह्यूमध्ये तरण आदर्श यांनी काय म्हटलंय आणि पाच पैकी चित्रपटाला किती स्टार दिलेत पाहूयात...
"दिग्दर्शक अभिषेक पाठक यांनी या फ्रँचायझीचा दुसरा भागही दिग्दर्शित केला होता. अभिषेक पाठक आजच्या काळातील सर्वोत्तम कथाकारांपैकी एक का आहेत हे त्यांनी पुन्हा एकदा या चित्रपटामधून सिद्ध केले आहे. त्यांना या फ्रँचायझीचा गाभा (डीएनए) समजला आहे. जुन्याच सूत्राची (फॉर्म्युलाची) पुनरावृत्ती न करता त्यांनी कथा पुढे नेली आहे. किंबहुना, दिग्दर्शन आणि लेखन हे या चित्रपटाचे दोन सर्वात भक्कम आधारस्तंभ ठरले आहेत," असं तरण यांनी दिग्दर्शकाचं कौतुक करताना म्हटलं आहे.
"चित्रपटाचा सर्वात मोठा 'हाय-पॉइंट' म्हणजे पूर्वार्धातील अजय देवगण आणि जयदीप अहलावत यांच्यातील संघर्ष. हा संघर्ष अतिशय अप्रतिम दाखवला आहे. प्रेक्षकांनी उभे राहून दाद द्यावी (स्टॅण्डींग ओव्हेशन द्यावं) असाच तो आहे," असं तरण यांनी पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे. "न्यायालयातील दृश्ये हे या चित्रपटाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. किंबहुना प्रकाश राज, अजय देवगण आणि त्याचे कुटुंब यांच्यातील अगदी सुरुवातीचे दृश्यही उत्कृष्ट क्षणांपैकी आहे," असं तरण यांनी चित्रपटाबद्दल म्हटलं आहे.
मुख्य पात्रांबद्दल बोलताना तरण आदर्श यांनी, "अजय देवगण पुन्हा एकदा प्रतिष्ठित विजय साळगावकरच्या भूमिकेत परतला आहे. विजय साळगावकर या फ्रँचायझीचा आत्मा आहे. विजय साळगावकरच 'दृश्यम द कनक्युजन'ची मुख्य ताकद आहे. अजयने ही आव्हानात्मक भूमिका अत्यंत उत्कृष्टपणे साकारली आहे. विशेषतः जयदीप अहलावतसोबतचे मध्यांतरापूर्वीचे काही सिन्स प्रेक्षकांना हा चित्रपट पुन्हा पाहण्यास नक्कीच प्रवृत्त करेल. जयदीप अहलावत हा 'दृश्यम' विश्वातील एक नवीन जबरदस्त पात्र आहे. त्याची अभिनयाची शैली संयमित असूनही प्रभावी आहे आणि निःसंशयपणे ती या चित्रपटाच्या सर्वात मोठ्या जमेच्या बाजूंपैकी एक आहे," असं म्हटलं आहे.
"तब्बू अप्रतिम आहे. राग, वेदना, सूड आणि दृढनिश्चय – अशा सर्व भावना तिने साकारलेल्या भूमिकेत दिसतात. तिने या भूमिकेतून सिद्ध केलं आहे की या भूमिकेसाठी तीच सर्वोत्तम निवड का होती. प्रकाश राज खरोखरच उल्लेखनीय आहे. तयांचा दरारा आणि पडद्यावरील प्रभावी उपस्थिती यामुळे चित्रपटातील घडामोडींना मोठी वजन प्राप्त झालं आहे. श्रिया सारन या चित्रपटामध्ये भूमिकेच्या दृष्टीकोनातून उत्कृष्ट लयीत दिसते. तर रजत कपूर यांनी आपल्या भूमिकेला प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता मिळून दिली आहे. कल्पेश सावंत यांचा अभिनयही उच्च दर्जाचा आहे आणि त्यांनीही चित्रपटाच्या गांभीर्यात व प्रभावीपणात मोलाची भर घातली आहे. इशिता दत्ता आणि मृणाल जाधव यांनी आपापल्या भूमिका उत्तम प्रकारे साकारल्या आहेत," असं इतर पात्रांसंदर्भातील निरिक्षण नोंदवताना तरण यांनी म्हटलंय. "कथानकात संगीताला वाव नाही, परंतु पार्श्वसंगीत अत्यंत प्रभावी असून त्यामधून चित्रपटातील तणाव आणि नाट्य अधिकच वाढवते," असं तरण म्हणालेत.
"आता सर्वात महत्त्वाच्या भागाकडे वळूया - तो म्हणजे चित्रपटाचा शेवट (क्लायमॅक्स). तो अपेक्षा पूर्ण करतो का? तो पटण्याजोगा आहे का? तो तुम्हाला समाधान देतो का? हो, हो, हो... चित्रपटाचा शेवट अत्यंत प्रभावी, खिळवून ठेवणारा आणि पूर्णपणे समाधानकारक आहे," असं क्लायमॅक्सबद्दल बोलताना तरण आदर्श यांनी नमूद केलंय.
"थोडक्यात सांगायचे तर 'दृश्यम द कनक्युजन' बॉक्स ऑफिससोबतच प्रेक्षकांची मनेही नक्कीच जिंकेल. हा एक असा शेवट आहे जो सर्वच आघाड्यांवर अपेक्षा पूर्ण करतो," असं तरण यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलंय.
तरण आदर्श यांनी या चित्रपटाला पाचपैकी साडेचार स्टार दिले आहेत.