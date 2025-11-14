कधीही फ्लॉप न देणाऱ्या अभिनेत्याचा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित, 40 कोटी बजेटमध्ये केली 117 कोटींची कमाई

Dude OTT Release: तमिळ चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रंगनाथनचा नवा चित्रपट ‘ड्यूड’ ने सिनेमागृहांत धुमाकूळ घातला होता आणि आता ही धमाल रोमँटिक कॉमेडी ओटीटीवर प्रदर्शित झाली आहे. ‘कधीच फ्लॉप न होणारा हिरो’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदीप रंगनाथनचा हा चित्रपट फक्त 40 कोटी खर्चात बनला असला तरी बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने तब्बल 117 कोटी रुपयांची कमाई केली.
‘लव्ह टुडे’ आणि ‘ड्रॅगन’नंतर ‘ड्यूड’ हा प्रदीप रंगनाथनचा सलग तिसरा 100 कोटी क्लबमध्ये पोहोचलेला चित्रपट आहे. त्यामुळे त्याच्या करिअरचा ‘कधी फ्लॉप न देणारा हिरो’ हा टॅग आता आणखी मजबूत झाला आहे.
चित्रपटाचे निर्मिती संस्थापक मिथ्री मूव्ही मेकर्स तर दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळली आहे नवोदित दिग्दर्शक कीर्तिस्वरन यांनी. या चित्रपटात प्रदीप रंगनाथनसोबत ममिथा बैजू मुख्य भूमिकेत दिसली आणि तिची सादगीपूर्ण पण प्रभावी भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडली.
17 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिवाळीनिमित्त रिलीज झालेल्या या चित्रपटाने विशेषतः तरुण प्रेक्षकांची मने जिंकली. चित्रपटाच्या सुरुवातीचे मजेशीर प्रसंग, रंगतदार व्हिज्युअल्स आणि साई अभयंकर यांनी दिलेल्या संगीतामुळे चित्रपटाला चांगलीच उंची मिळाली.
IMDb वर या चित्रपटाला 7 रेटिंग मिळूनही प्रेक्षकांच्या तोंडी प्रशंसेमुळे ‘ड्यूड’ सुपरहिट ठरला. कुटुंबीयांसोबत पाहण्याजोगी कथा आणि प्रदीपचा आकर्षक अभिनय हे या चित्रपटाचे खास आकर्षण ठरले.
जे प्रेक्षक हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी मोठी खुशखबर आहे. 14 नोव्हेंबर 2025 पासून नेटफ्लिक्सवर ‘ड्यूड’ स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध झाला आहे. हा चित्रपट तमिळ, हिंदी, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम या 5 भाषांमध्ये रिलीज झाला असून देशभरातील प्रेक्षकांना आता घरबसल्या मनोरंजनाची मेजवानी मिळणार आहे.
हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी एका मुलाखतीत प्रदीप म्हणाला होता हा चित्रपट फक्त कॉमेडी नाही तर मॉडर्न रिलेशनशिप्स आणि इमोशनल ग्रोथची कथा आहे. ओटीटीमुळे हा चित्रपट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचला.
