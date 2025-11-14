English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कधीही फ्लॉप न देणाऱ्या अभिनेत्याचा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित, 40 कोटी बजेटमध्ये केली 117 कोटींची कमाई

ओटीटीवर साऊथमधील कधीही फ्लॉप चित्रपट न देणाऱ्या अभिनेत्याचा चित्रपट रिलीज झाला आहे. ज्याने 40 कोटींच्या बजेटमध्ये केली होती 117 कोटींची कमाई.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 14, 2025, 08:31 PM IST
Dude OTT Release: तमिळ चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रंगनाथनचा नवा चित्रपट ‘ड्यूड’ ने सिनेमागृहांत धुमाकूळ घातला होता आणि आता ही धमाल रोमँटिक कॉमेडी ओटीटीवर प्रदर्शित झाली आहे. ‘कधीच फ्लॉप न होणारा हिरो’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदीप रंगनाथनचा हा चित्रपट फक्त 40 कोटी खर्चात बनला असला तरी बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने तब्बल 117 कोटी रुपयांची कमाई केली.

सलग तिसरा सुपरहिट चित्रपट

‘लव्ह टुडे’ आणि ‘ड्रॅगन’नंतर ‘ड्यूड’ हा प्रदीप रंगनाथनचा सलग तिसरा 100 कोटी क्लबमध्ये पोहोचलेला चित्रपट आहे. त्यामुळे त्याच्या करिअरचा ‘कधी फ्लॉप न देणारा हिरो’ हा टॅग आता आणखी मजबूत झाला आहे.

चित्रपटाचे निर्मिती संस्थापक मिथ्री मूव्ही मेकर्स तर दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळली आहे नवोदित दिग्दर्शक कीर्तिस्वरन यांनी. या चित्रपटात प्रदीप रंगनाथनसोबत ममिथा बैजू मुख्य भूमिकेत दिसली आणि तिची सादगीपूर्ण पण प्रभावी भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडली.

‘ड्यूड’ची थिएटरमधील जादू

17 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिवाळीनिमित्त रिलीज झालेल्या या चित्रपटाने विशेषतः तरुण प्रेक्षकांची मने जिंकली. चित्रपटाच्या सुरुवातीचे मजेशीर प्रसंग, रंगतदार व्हिज्युअल्स आणि साई अभयंकर यांनी दिलेल्या संगीतामुळे चित्रपटाला चांगलीच उंची मिळाली.

IMDb वर या चित्रपटाला 7 रेटिंग मिळूनही प्रेक्षकांच्या तोंडी प्रशंसेमुळे ‘ड्यूड’ सुपरहिट ठरला. कुटुंबीयांसोबत पाहण्याजोगी कथा आणि प्रदीपचा आकर्षक अभिनय हे या चित्रपटाचे खास आकर्षण ठरले.

आता ओटीटीवर उपलब्ध 

जे प्रेक्षक हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी मोठी खुशखबर आहे. 14 नोव्हेंबर 2025 पासून नेटफ्लिक्सवर ‘ड्यूड’ स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध झाला आहे. हा चित्रपट तमिळ, हिंदी, तेलुगू, कन्नड आणि मल्याळम या 5 भाषांमध्ये रिलीज झाला असून देशभरातील प्रेक्षकांना आता घरबसल्या मनोरंजनाची मेजवानी मिळणार आहे.

प्रदीप काय म्हणाला?

हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी एका मुलाखतीत प्रदीप म्हणाला होता हा चित्रपट फक्त कॉमेडी नाही तर मॉडर्न रिलेशनशिप्स आणि इमोशनल ग्रोथची कथा आहे. ओटीटीमुळे हा चित्रपट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचला.

FAQ

1. ‘ड्यूड’ हा चित्रपट कोणाचा आहे?

‘ड्यूड’ हा तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता प्रदीप रंगनाथन याचा चित्रपट आहे.

2. ‘ड्यूड’ ने बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली?

फक्त ४० कोटी खर्चात बनलेल्या या चित्रपटाने तब्बल ११७ कोटी रुपयांची कमाई केली.

3. हा प्रदीप रंगनाथनचा कितवा सुपरहिट चित्रपट आहे?

‘लव्ह टुडे’ आणि ‘ड्रॅगन’नंतर ‘ड्यूड’ हा त्याचा सलग तिसरा १०० कोटी क्लबमधील सुपरहिट चित्रपट आहे.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

