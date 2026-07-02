Viral: फिफा विश्वचषकात 'या' अभिनेत्रीला जगभरात केलं व्हायरल! एका हास्याने बदलले नशीब; भारतीय चाहतेही भाळले

FIFA World Cup Viral Actress: मैदानावर खेळाडूंच्या कामगिरीइतकीच प्रेक्षकांमधील काही चेहरेही यंदा चर्चेत आले आहेत. अशाच एका तरुणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असून, तिच्या एका साध्या स्मितहास्याने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. विश्वचषकातील एका सामन्यादरम्यान ही तरुणी प्रेक्षकांमध्ये बसलेली दिसते. ती पाणी पित असतानाच कॅमेरा तिच्याकडे वळतो आणि ती हसत कॅमेऱ्याकडे पाहते. हा छोटासा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी तिच्या नैसर्गिक स्मितहास्याचे कौतुक केले आहे. भारतातील फुटबॉलप्रेमींमध्येही या व्हिडीओची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
व्हायरल झाल्यानंतर तिची ओळख काय, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क सुरू झाले. काही पोस्टमध्ये तिला अभिनेत्री म्हटले गेले, तर काहींनी ती मॉडेल असल्याचा दावा केला. मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत किंवा विश्वासार्ह माहिती समोर आलेली नाही. सोशल मीडियावर एका वापरकर्त्याने AI चॅटबॉट Grok ला तिची ओळख विचारली असता, ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने तयार केलेली व्हर्च्युअल इन्फ्लुएन्सर असू शकते, असे उत्तर मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. तथापि, या दाव्यालाही कोणतीही स्वतंत्र किंवा अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. त्यामुळे ती प्रत्यक्ष व्यक्ती आहे की AI-निर्मित प्रतिमा, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
एक मुस्कराहट और रातौ रात में फेमस हो गए फीफा वर्ल्ड कप में फैमस हो गईं ये अभिनेत्री pic.twitter.com/uYR1ax3lpp— Kavita Senani (@Kavi50075) June 25, 2026
दरम्यान, फिफा विश्वचषक 2026 स्पर्धा आता निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. यंदाच्या स्पर्धेत प्रथमच 48 संघ सहभागी झाले असून, त्यामुळे सामने अधिक चुरशीचे झाले आहेत. आतापर्यंत मेक्सिको, अमेरिका, जर्मनी, अर्जेंटिना, फ्रान्स, नॉर्वे, कोलंबिया, स्वित्झर्लंड, कॅनडा, ब्राझील, मोरोक्को आणि दक्षिण आफ्रिका या संघांनी बाद फेरीतील पुढील टप्प्यासाठी पात्रता मिळवली आहे. फुटबॉल चाहत्यांचे लक्ष आता पुढील रोमांचक सामन्यांकडे लागले आहे.