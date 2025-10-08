English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळवणं आधी अवघड होतं, पण आता परिस्थिती बदलली'; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘दशावतार’चे कौतुक केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘दशावतार’ सिनेमाचा हवाला देत अक्षय कुमारसमोर मराठी चित्रपटांची प्रशंसा केली.  

Intern | Updated: Oct 8, 2025, 03:55 PM IST
मराठी सिनेमांचा गजर दिवसेंदिवस वाढत आहे, आणि त्यात ‘दशावतार’ सिनेमाने विशेष स्थान मिळवलं आहे. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे आणि चौथ्या आठवड्यातही थिएटरमध्ये त्याची चांगली गर्दी पाहायला मिळतेय. सामान्य प्रेक्षकांपासून ते राजकीय नेते आणि सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वांनी सिनेमाचं कौतुक केले आहे. अलीकडेच फिक्की फ्रेम्स (FICCI Frames) च्या कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘दशावतार’ सिनेमाचा उल्लेख करत मराठी सिनेमांच्या यशाचं कौतुक केलं. अक्षय कुमारच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं, 'मला असं वाटतं की क्रिएटिव्हिटी आणि अभिव्यक्तीची उदाहरणं मराठी थिएटरमध्ये नेहमीच आहेत. मराठी प्रेक्षक खूप उत्साही आहेत. आजही महाराष्ट्रात अनेक मराठी नाटकं तयार होतात, आणि ती बघण्यासाठी थिएटरच्या बाहेर लोकांची गर्दी असते. हीच नाटकं आजच्या सिनेमातही दिसतात, आणि प्रेक्षकांना त्यातून मोठा आनंद मिळतो.' मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले, 'नटरंग सारखा एखादा सिनेमा आला, तर जुने मराठी सिनेमे अजूनही लोकप्रिय आहेत. सध्या दशावतार किंवा सखाराम बाईंडर नाटकांचे प्रयोग सुरु आहेत, आणि ही कलाकृती जेन झी पिढीलाही आकर्षित करत आहेत. यामुळे स्पष्ट दिसतं की मराठी प्रेक्षक ज्यात जेन झीही आहेत या कला आणि संस्कृतीशी जोडले जात आहेत.'

ते म्हणाले, 'पूर्वी मराठी सिनेमांना थिएटर मिळवताना अडचणी होत्या. ब्लॉकबस्टर सिनेमे रिलीज होत असताना मराठी सिनेमांचा रीलिझ पुढे ढकलावा लागायचा. पण आज परिस्थिती बदलली आहे. आता एकाच दिवशी दोन मराठी सिनेमे रिलीज होत आहेत, आणि दोन्ही सिनेमे सुपरहिट ठरत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की मराठी सिनेमे प्रेक्षकांच्या मनापर्यंत पोहोचत आहेत आणि त्यांना खूप आवडत आहेत.' मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या या वक्तव्यातून मराठी सिनेमांच्या वाढत्या लोकप्रियतेची, प्रेक्षकांच्या उत्साहाची आणि मराठी थिएटरपासून सिनेमापर्यंतच्या क्रिएटिव्हिटीच्या प्रवाहाची जाणिव स्पष्ट होते. ‘दशावतार’ सारख्या सिनेमांच्या यशामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचा नवा गजर दिसून येतो, आणि येत्या काळात मराठी सिनेमांचे अधिक यश दिसण्याची अपेक्षा आहे.

