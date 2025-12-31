English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'...म्हणून यात काहीच 'पवित्र' नाही'; Pavitra Rshata मालिकेच्या नावावरुन नवा राडा! एकता कपूर एवढी का संतापली?

2009ची 'पवित्र  रिश्ता' मालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र या वेळी तिच्या चर्चेत येण्याचं कारण काही निराळच आहे. एकीकडे चाहत्यांना या मालिकेत नेमंक काय असेल? सुशांतच्या जागी कोण असेल? असे प्रश्न पडत असतानाच दिग्दर्शिका एकता कपूरच्या एका पोस्टने खळबळ उडवली आहे.   

Updated: Dec 31, 2025, 09:38 AM IST
Ekta Kapoor On pavitra Rishta:  2009 साली प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली ‘पवित्र रिश्ता’ ही मालिका अल्पावधीतच घराघरात पोहोचली होती. या मालिकेत अंकिता लोखंडे आणि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. अंकिता- सुशांतच्या जोडीला या मालिकेमुळे जबरदस्त लोकप्रियता मिळाली आणि ‘पवित्र रिश्ता’ भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात यशस्वी मालिकांपैकी एक ठरली. ही मालिका निर्माती एकता कपूर यांच्या करिअरमधील टर्निंग पोइंट ठरली असून ही टीव्ही सुपरहिट्सपैकी एक मानली जाते.

दरम्यान, आता ‘पवित्र रिश्ता’ या नावावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. झी टीव्ही लवकरच ‘पवित्र रिश्ता’ या नावाने एक नवीन रोमँटिक मालिका सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या नव्या शोचं शूटिंग जानेवारी 2026 मध्ये सुरू होणार आहे. मात्र, या मालिकेच्या नावावरून एकता कपूर नाराज झाल्या असून त्यांनी निर्मात्यांवर जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

एकता कपूरची इन्स्टाग्राम पोस्ट व्हायरल
एकता कपूर यांनी या प्रकरणावर इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एकताने या नव्या शोच्या नावावर आक्षेप घेत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

एकता कपूरने पोस्टमध्ये लिहिले की, “जेव्हा तुम्ही स्वतःची कोणतीही नवी IP (कल्पना किंवा मूळ कंटेंट) तयार करू शकत नाही, तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या निर्मात्याने आधी तयार केलेल्या IP वर जगता. ही गोष्ट फारच वाईट आहे. ही मानसिक दिवाळखोरी आहे किंवा दोन्ही आहेत. यात काहीही ‘पवित्र’ नाही.” या शब्दांतून एकता कपूरचा संताप स्पष्टपणे दिसून येतो.

झी टीव्हीच्या नव्या ‘पवित्र रिश्ता’बाबत मोठी अपडेट
झी टीव्हीवरील ही नवीन मालिका सिद्धार्थ वानकारा यांच्या निर्मितीत तयार होत आहे. या रोमँटिक शोमध्ये अबरार काझा आणि प्रियांशी यादव मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. याशिवाय पल्लव प्रधान आणि रूपा दिवेटिया यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका असतील. निर्मात्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नाव जरी ‘पवित्र रिश्ता’ असले तरी या नव्या मालिकेचा एकता कपूर यांच्या मूळ ‘पवित्र रिश्ता’ मालिकेशी कोणताही संबंध नाही. तरीही, मालिकेच्या नावावरून निर्माण झालेला हा वाद चांगलाच तापला आहे. सध्या एकता कपूरची ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, चाहते आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेकजण या विषयावर प्रतिक्रिया देत आहेत.

ekta kapoorEkta Kapoor angryPavitra Rshata serialEkta Kapoor Pavitra Rshata serialEkta Kapoor Pavitra Rishta

