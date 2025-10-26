English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Satish Shah: प्रसिद्ध अभिनेते सतीश शाह यांचं वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन झालं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते किडनीशी संबंधित आजाराशी झुंज देत होते. त्यांना सिनेजगतील दिग्गजांसहीत प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदींनीही भावनिक पोस्ट लिहुन श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.    

Updated: Oct 26, 2025, 11:00 AM IST
सतीश शहांना गमावल्याने सेलिब्रिटींसह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केली भावनिक पोस्ट, म्हणाले, "त्यांच्या अभिनयाने असंख्य...
(photo credit - Social Media)

Actor Satish Shah Death: सतीश शाह यांच्या निधनाने भारतीय चित्रसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.  ते 74 वर्षांचे होते, त्यांच्या हसऱ्या चेहऱ्याने आणि अप्रतिम कॉमिक टॅलेंटने प्रेक्षकांच्या मनावर वेगळाच ठसा उमटवला होता. त्यांच्या आयुष्यतील शेवटच्या काळाते यकृताशी संबंधीत आजारशी झुंज हरले. सतीश शाह यांचा जन्म 25 जून 1951 रोजी मुंबईत झाला असून ते त्यांच्या कॉमिक आणि अप्रतिम अभिनयासाठी ओळखले जात. प्रामुख्याने 1983 मध्ये आलेल्या चित्रपट ‘जाने भी दो यारों’ मध्ये त्यांनी कमिश्नर डी’ मेलो आणि 2004–2006 मध्ये लोकप्रिय टीव्ही मालिकेत ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ मध्ये इंद्रवदन साराभाई यांची भूमिका साकारल्याबद्दल त्यांचे खूप कौतुक झाले. त्यानी 150 हून जास्त चित्रपटांमध्ये काम केले आणि चाहत्यांच भरभरुन मनोरंमजन केले.

'या' सेलिब्रिटींनी वाहिली श्रद्धांजली
सतीश शाह यांच्यासोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम करणारे जॉनी लिव्हर यांनी इंस्टाग्रामवर त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले की, "आपण एक महान कलाकार आणि मी 40 वर्षांहून अधिक काळचा माझा सर्वात जवळचा मित्र गमावला आहे हे सांगताना मला खूप दुःख होत आहे. विश्वास बसत नाहीये, मी दोन दिवसांपूर्वीच त्यांच्याशी बोललो होतो. सतीश भाई, तुमची खूप आठवण येईल. चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमधील तुमचे मोठे योगदान कधीही विसरता येणार नाही." करण जोहरने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर शोक व्यक्त करत "ओम शांती." असे लिहिले.

पित्यालाच गमावल्यासारखे...
अभिनेता सतीश शाह यांच्या "साराभाई व्हर्सेस साराभाई" चित्रपटातील सह-कलाकार राजेश कुमार यांनी एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये ते दुःखद बातमी सहन करू शकले नाहीत असे म्हटले आहे. त्यांनी लिहिले, "माझ्यासाठी हा सर्वात वाईट काळ आहे. सतीशजी आता राहिले नाहीत हे मला अजूनही समजत नाही. मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो की मला माझे वडील गमावल्यासारखे वाटत आहे. ते जीवन आणि विनोदांने परिपूर्ण व्यक्ती होते."

हे ही वाचा: 'मी डॅडला एवढचं सांगेन की...', सतिश शाहांना निरोप देताना 'साहिल साराभाई' भावूक; Video ने तुमचे डोळेही पाणावतील

अनुपम खैर यांनी केली भावनिक पोस्ट
या बातमीने दुःखी झालेल्या अनुपम खेर यांनी इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी सांगितले आहे की तीन दिवसांत इंडस्ट्रीने तीन रत्न कसे गमावले. शाह चित्रपट आणि टेलिव्हिजन दोन्हीमध्ये त्यांच्या बहुमुखी प्रतिभेसाठी आणि विनोदासाठी ओळखले जात होते. त्यांच्या कामात "हम साथ साथ हैं", "कभी हान कभी ना" आणि "साराभाई विरुद्ध साराभाई" या प्रतिष्ठित टीव्ही शोमधील संस्मरणीय भूमिकांचा समावेश होता. प्रेक्षकांनी त्यांना प्रत्येक भूमिकेत प्रेम केले.

काय म्हणाले प्रधानमंत्री?
पंतप्रधान मोदींनीही अभिनेता सतीश शाह यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले की, "श्री सतीश शाह जी यांच्या निधनाने मला खूप दुःख झाले आहे. त्यांना भारतीय मनोरंजन जगतातील एक खरा दिग्गज म्हणून आठवले जाईल. त्यांच्या विनोद आणि अभिनयाने असंख्य जीवनांना हास्य दिले. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि चाहत्यांना माझी संवेदना. ओम शांती."

