इम्रान हाश्मीच्या 'Awarapan 2' सिनेमाने सनी देओलच्या चित्रपटाला टाकलं मागे! दोन दिवसात बंपर कमाई

Awarapan 2 vs Batwara 1947 : इम्रान हाश्मीचा 'आवारपन 2' आणि सनी देओलचा 'पार्टिशन 1947' हे चित्रपट 14 ऑगस्ट रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाले. या चित्रपटांच्या पहिल्या दिवसाच्या कमाईबद्दल व्यापार विश्लेषक आणि समीक्षकांनी केलेले अंदाज प्रदर्शनानंतर पूर्णपणे वेगळे ठरले. इम्रान हाश्मीच्या आवारापन 2 सिनेमाने बॅाक्स ऑफिसवर धमाकेदार सुरुवात केली आहे, सिनेमाच्या या कमाईने सर्वांनाच चकीत केले आहे. चित्रपटाचे ॲडव्हान्स बुकिंग जोरदार झाले होते आणि त्याचा परिणाम पहिल्या दिवसाच्या कमाईत दिसून आला. आता दोन्ही सिनेमांनी दुसऱ्या दिनी किती कमाई केली याची आकडेवारी सविस्तर वाचा.
SACNILC नुसार, चित्रपटाने भारतात पहिल्याच दिवशी 21 कोटींची कमाई केली. 'आवारपन 2' ची जगभरातील एकूण कमाई 27.20 कोटी आहे. आता, दुसऱ्या दिवसाची कमाई देखील समोर आली आहे. चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशी 22.42 कोटींची कमाई केली. यामुळे चित्रपटाची भारतातील एकूण कमाई 44.42 कोटी झाली आहे. चित्रपटाचा पहिला भाग, 'अवारपन', 2007 मध्ये प्रदर्शित झाला होता आणि तो बॉक्स ऑफिसवर अयशस्वी ठरला होता. चित्रपटाने जगभरातून अंदाजे 12.50 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. परिणामी, 'अवारपन 2' ने पहिल्याच दिवशी 'अवारपन'च्या कमाईला मागे टाकले. मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्मात्यांनी या चित्रपटावर ४५ ते ५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अनेक समीक्षक आणि व्यापार विश्लेषकांनी हा चित्रपट हिट होईल असे भाकीत केले आहे.
हे ही वाचा
आमिर खान निर्मित आणि सनी देओलच्या 'बंटवारा 1947' या चित्रपटाला 15 ऑगस्टच्या उत्सवाचा फायदा होईल. चित्रपटात मोठे कलाकार असल्याने, पहिल्याच दिवशी चांगली कमाई करणे सोपे जाईल असे वाटत होते. तथापि, 14 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेल्या सनी देओलच्या चित्रपटाला इम्रान हाश्मीच्या 'अवारपन 2' शी स्पर्धा करावी लागत आहे, ज्यामुळे तोटा सहन करावा लागत आहे. पहिल्याच दिवशी 5.75 कोटी रुपयांची कमाई झाल्याने आमिर खान आणि सनी देओल दोघेही निराश झाले असतील.
'बंटवारा 1947' 10 कोटींहून अधिक कमाई करू शकेल असा विश्वास होता. तथापि, निकाल अपेक्षेच्या पूर्णपणे उलट लागला. चित्रपटाची पहिल्या दिवसाची कमाई 5.75 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिली आणि आता, शनिवार दुपारी 4 वाजेपर्यंत, चित्रपटाने 6.45 कोटी रुपये कमावले आहेत. पहिल्या सहामाहीची एकूण कमाई 12.20 कोटी रुपये आहे.