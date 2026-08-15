Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /इम्रान हाश्मीच्या Awarapan 2 सिनेमाने सनी देओलच्या चित्रपटाला टाकलं मागे! दोन दिवसात बंपर कमाई

इम्रान हाश्मीच्या 'Awarapan 2' सिनेमाने सनी देओलच्या चित्रपटाला टाकलं मागे! दोन दिवसात बंपर कमाई

14 ऑगस्ट रोजी बॉक्स ऑफिसवर इम्रान हाश्मीचा 'आवारपन 2' आणि सनी देओलचा 'पार्टिशन 1947' हे सिनेमे प्रदर्शित झाले. या चित्रपटांच्या पहिल्या दिवसाच्या कमाईबद्दल व्यापार विश्लेषक आणि समीक्षकांनी केलेले अंदाज प्रदर्शनानंतर पूर्णपणे वेगळे ठरले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 15, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:19 PM IST
इम्रान हाश्मीच्या 'Awarapan 2' सिनेमाने सनी देओलच्या चित्रपटाला टाकलं मागे! दोन दिवसात बंपर कमाई
Image Credit: आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
लहानपणापासून जिला जीवलग मैत्रीण समजत होती तीच निघाली...; DNA टेस्टने उघड केलं सत्य; भारतातून दत्तक घेतलेल्या तरुणींना धक्का
2
3
4
5