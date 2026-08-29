/Explained : इम्रान हाश्मीला H1N1 स्वाइन फ्लूची लागण; बंगळूरमधील शो रद्द, वाचा सविस्तर

14 ऑगस्ट 2026 रोजी बॅालिवूडचा अभिनेता इम्रान हाश्मी याचा आवारापन 2 सिनेमा प्रदर्शित झाला आहे. हा सिनेमा अजूनही चित्रपट गृहांमध्ये कमालीची कमाई करत आहे, हा सिनेमा प्रदर्शित होऊन 16 दिवस झाले आहेत आणि सिनेमाने चांगली बंपर कमाई केली आहे. आवारापन 2 सिनेमाने आतापर्यत बॅाक्स ऑफिसवर 145.81 कोटींची कमाई केली आहे. इम्रान हाश्मीच्या सिनेमा बॅाक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली होती पण सध्या अभिनेता त्याच्या वैयक्तिक जीवनामुळे चर्चेत आहे. दरम्यान, त्याला स्वाइन फ्लू (H1N1) ची लागण झाल्याचे वृत्त आहे. अभिनेत्याची प्रमोशन दरम्यान तब्ब्येत खराब झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
अभिनेता इम्रान हाश्मी सिनेमाच्या प्रमोशनाच्या दरम्यान रांची आणि इतर अनेक ठिकाणी गेला होता. परतल्यानंतर त्याची प्रकृती खालावली आणि त्याने केलेल्या तपासण्यांमधून त्याला स्वाइन फ्लू झाल्याचे निदान झाले. आता अभिनेत्याने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती आपल्या चाहत्यांना आणि हितचिंतकांना दिली आहे. 29 ऑगस्ट रोजी, इम्रानने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर त्याच्या प्रकृती अस्वास्थ्याबद्दल आणि बंगळूरु येथील कार्यक्रम पुढे ढकलल्याविषयी पोस्ट केली. त्याने त्या पोस्टमध्ये आजारपणाचे कारण स्पष्ट केले नाही. एका वृत्तानुसार, इम्रानला स्वाइन फ्लू झाला आहे. इम्रान गेल्या काही दिवसांपासून सतत प्रवास करत होता. जेव्हा तो आजारी पडला आणि त्याची चाचणी करण्यात आली, तेव्हा त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला.
अभिनेता इम्रान हाश्मीने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक स्टोरी शेअर केली आहे, ज्यात त्याने लिहिले आहे, "हाय बंगळूरु, मी खरंच आजारी आहे, त्यामुळे मी बंगळूरुमधील शोला उपस्थित राहू शकणार नाही. पण काळजी करू नका, जरी शो पुढे ढकलला गेला असला तरी, तो संपलेला नाही. हो, पण तो फक्त पुढे ढकलला गेला आहे." अभिनेत्याने पुढे लिहिले, "मी तुम्हा सर्वांना शनिवार, 12 सप्टेंबर रोजी सनबर्न युनियनमध्ये नक्की भेटेन." इम्रान हाश्मीने हे देखील स्पष्ट केले की तुम्हाला नवीन तिकीट खरेदी करण्याची गरज नाही. ही तिकिटे नवीन तारखेसाठी वैध राहतील. मी तुम्हा सर्वांना भेटण्यासाठी खूप उत्सुक आहे."
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इम्रान हाश्मी रांचीमध्ये होता, वैद्यकीय चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याने त्याला स्वाइन फ्लू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. इम्रान हाश्मी व्यावसायिक कामासाठी प्रवास करत होता आणि अलीकडेच तो रांचीमध्ये होता. तो त्याच्या 'G9' या नवीन चित्रपटाचे चित्रीकरणही करत आहे, ज्याचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. परतल्यानंतर, इम्रान हाश्मीला काही दिवस अस्वस्थ वाटले, त्यामुळे त्याने वैद्यकीय चाचणी करून घेतली, ज्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. या निकालावरून इम्रानला स्वाइन फ्लू झाल्याची पुष्टी झाली.
मात्र, इम्रान हाश्मीच्या 'अवारापन 2' या चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाल्यास, तो 14 ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. नितीन कक्कर दिग्दर्शित या चित्रपटात इम्रानसोबत दिशा पटानी, पुरण गब्बी, शबाना आझमी आणि अनिरुद्ध रावल यांच्या भूमिका होत्या. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही यशस्वी ठरला. SACNILC नुसार, या चित्रपटाने 15 दिवसांत जगभरात 205.35 कोटींची कमाई केली. आजपर्यंतचा हा इम्रानचा सर्वाधिक कमाई करणारा एकल चित्रपट आहे