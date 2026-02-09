2 वर्षांपासून जेवणात एकच पदार्थ... इम्रान हाश्मीची बायको संतापलीच; नेमका किस्सा काय?

Actor Imran Hasmi: अभिनेता इमरान हाश्मी आपल्या वेगळ्या अभिनयशैलीसाठी ओळखले जातात, पण सध्या त्यांची चर्चा फिटनेस आणि शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे होत आहे. अलीकडे प्रदर्शित झालेल्या त्यांच्या नवीन चित्रपटानंतर चाहत्यांचे लक्ष त्यांच्या शरीरयष्टीकडे गेले. 46 व्या वर्षीही त्यांनी स्वतःला तंदुरुस्त आणि सडपातळ ठेवले आहे. यामागे केवळ जिम नाही तर सातत्यपूर्ण आहार सवय महत्त्वाची असल्याचे ते सांगतात. त्यांनी एका पॉडकास्टमध्ये सांगितले की ते गेली 2 वर्षे जवळजवळ रोज सारखाच आहार घेत आहेत. घरच्यांना तो कंटाळवाणा वाटत असला तरी त्यांना त्याची सवय झाली आहे. ठरलेला आहार घेतल्याने शरीरात किती प्रोटीन आणि कॅलरी जातात हे अचूक कळते, असे ते म्हणतात.
इमरान हाश्मीचा डाएट प्लॅन
अभिनेत्याचा आहार त्यांच्या ट्रेनरच्या मार्गदर्शनाखाली ठरलेला असतो. ते प्रामुख्याने चिकन कीमा, पौष्टिक सलाड आणि उकडलेली शकरकंद खातात. पूर्ण चिकनपेक्षा कीमा पचायला हलका असल्याने ते तोच पर्याय निवडतात. चिकनमधील प्रोटीन स्नायूंच्या मजबुतीसाठी आणि शरीराच्या दुरुस्तीसाठी उपयुक्त ठरते. सलाडमध्ये एवोकाडो, हिरव्या पालेभाज्या आणि हलका व्हिनेगर वापरला जातो. त्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे मिळतात. शकरकंद खाल्ल्याने पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते, फायबर मिळते आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते.
एकाच आहाराची सवय का फायदेशीर
दररोज एकाच प्रकारचे अन्न घेतल्यामुळे आहाराचे नियंत्रण ठेवणे सोपे होते. कॅलरीचे मोजमाप करणे आणि शरीरातील बदल लक्षात घेणे सोपे होते. इमरान दिवसातून फक्त 2 वेळाच जेवतात आणि मधल्या वेळेत काहीही खात नाहीत. त्यामुळे अनावश्यक खाणे टळते आणि वजन नियंत्रणात राहते. नियमित आहारामुळे पचनक्रियाही व्यवस्थित राहते, असे फिटनेस तज्ज्ञ सांगतात.
आहारासोबतच त्यांचा व्यायामही तितकाच महत्त्वाचा आहे. ते विशेषतः वेट ट्रेनिंगवर भर देतात, ज्यामुळे शरीर लीन आणि टोन्ड राहते. आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा वजन उचलण्याचा व्यायाम करण्याचा सल्ला प्रशिक्षक देतात. त्याशिवाय ते कार्डिओ आणि हाय इंटेन्सिटी वर्कआउटही करतात.
फिटनेससाठी सातत्य महत्त्वाचे
इमरान हाश्मी यांच्या उदाहरणातून नियमितता आणि संयम किती महत्त्वाचा आहे हे दिसते. योग्य आहार, मर्यादित खाणे आणि नियोजनबद्ध व्यायाम यामुळे वाढत्या वयातही फिट राहता येते. रोज मोठे बदल करण्यापेक्षा छोट्या सवयी पाळल्यास दीर्घकाळ आरोग्य चांगले राहू शकते, हा त्यांचा संदेश आहे.