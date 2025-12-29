कॉलेजमध्ये शिकणारी गिरीजा ओक आणि इम्रान हाश्मी एकाच विमानात अन्... 2004 मधील 'तो' भन्नाट किस्सा चर्चेत

Girija Oak: हा किस्सा 2004 रोजी घडला होता. कॉलेजमध्ये शिकणारी गिरजा ओक आणि इम्रान हाश्मी एकाच विमानातून प्रवास करत होते. तेव्हा इम्रान हाश्मी गिरिजा ओकच्या सौंदर्यावर फिदा झाला होता. नेमकं काय घडलं होतं? वाचा...
सध्या गिरीजा ओकचे नाव फक्त मराठीतच नव्हे, तर हिंदी मनोरंजन विश्वातही जोरदार गाजत आहे. एका मुलाखतीमुळे ती ‘नॅशनल क्रश’ बनली आहे. हिंदी प्रेक्षकांना तिची ओळख आता नव्याने झाली असली, तरी मराठी रसिक तिला वर्षानुवर्षे ओळखत आहेत. मराठी मालिका आणि चित्रपटांमध्ये गिरीजा नेहमीच झळकली आहे. 2004 मध्ये गिरीजा ओक आणि स्वप्नील जोशी यांचा ‘मानिनी’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाच्या शूटिंगनंतर गिरीजा दुबईहून भारतात परतत असताना विमानात बॉलिवूडचा दमदार अभिनेता इम्रान हाश्मी तिच्याकडे एकटक पाहत होता. पण तो असं का करत होता? हा किस्सा प्रसिद्ध दिग्दर्शिका आणि निर्मात्या कांचन धर्माधिकारी यांनी उलगडला आहे.
माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत कांचन धर्माधिकारी यांनी 2004मध्ये घडलेला किस्सा सांगितला आहे. त्या म्हणाल्या, “2004 साली मी ‘मानिनी’ हा माझा पहिला चित्रपट दिग्दर्शित केला. आम्ही तिघे निर्माते होतो. सर्वांनी मिळून पैसे जमवले आणि हा चित्रपट बनवला. हा पहिलाच मराठी चित्रपट होता ज्याचे शूटिंग परदेशात झाले. आम्ही दुबईत 12 दिवस शूटिंग केले होते. गिरीजा ओक, जी आता तुमची ‘नॅशनल क्रश’ आहे, ती तेव्हा या चित्रपटाची नायिका होती.
दुबईहून परतताना आम्ही विमानात होतो, तेव्हा इम्रान हाश्मीही त्या विमानात होता. तो ‘मर्डर’ चित्रपटाच्या शूटिंगनंतर परत येत होता. गिरीजा तेव्हा कॉलेजमध्ये शिकत होती. तिचे सरळ लांबसडक केस, चमकदार त्वचा आणि अतिशय सुंदर दिसणे… आजही ती तशीच आहे. नॅशनल क्रश होणे स्वाभाविकच होते, कारण तेव्हा स्वतः इम्रान हाश्मी तिच्याकडे एक टक पाहत होता. त्यामुळे इम्रान हाश्मीची क्रश असलेली मुलगी नॅशनल क्रश होणारच ना! माझ्या असिस्टंटने येऊन मला सांगितले, ‘मॅडम, बघा तो तिच्याकडे पाहतोय’.”
पुढे बोलताना कांचन म्हणाल्या, “आज गिरीजा ‘नॅशनल क्रश’ म्हणून व्हायरल झाल्याचे पाहिले आणि त्यावर येणाऱ्या कमेंट्स वाचून मला खूप वाईट वाटले. मराठी माणूस नेहमी पाय खेचण्यातच तरबेज असतो. अरे, तिने आधी काय काय काम केले, किती संघर्ष केला हे तरी पाहा. तिचे ‘गौहर जान’ हे नाटक किती अप्रतिम आहे. तिने कधीही चुकीचे काही केले नाही. अंगप्रदर्शन करून प्रसिद्धी मिळवली नाही. तुम्ही तिचे कौतुक करा.
आपली मराठी मुलगी इतक्या मोठ्या स्तरावर पोहोचली आहे, त्याची प्रशंसा करा.” गिरीजा ओकच्या या प्रवासाने आणि तिच्या सौंदर्याने इम्रान हाश्मीसारख्या स्टारलाही प्रभावित केले होते, हे उघड झाल्याने गिरिजाचे चाहते आनंदी झाले आहेत.