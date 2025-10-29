English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'हे एकदाच संपवा!' राजकुमार रावचा संताप उफाळला; जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

Rajkumar Rao : सासरच्या मंडळींकडून होत असलेल्या छळामुळे अभिनेत्री मनीषा गोस्वामी यांनी जीवन संपवलं. या घटनेने संपूर्ण उद्योगविश्व हादरलं असून, राजकुमार राव यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  

Intern | Updated: Oct 29, 2025, 03:11 PM IST
छत्तीसगडमधील रायपूरमध्ये घडलेली एक धक्कादायक घटना सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. फक्त 23 वर्षांच्या मनीषा गोस्वामी या विवाहित तरुणीने स्वतःचं आयुष्य संपवलं. लग्नाला अवघे 10 महिने पूर्ण झाले असतानाच तिने आत्महत्येचं टोक गाठलं. तिच्या या निर्णयामागे हुंड्याची मागणी, शारीरिक आणि मानसिक छळ हे गंभीर कारण असल्याचं समोर आलं आहे.

आत्महत्येपूर्वी रेकॉर्ड केलेला हृदयद्रावक व्हिडीओ

मनीषाने आत्महत्येपूर्वी एक व्हिडीओ रेकॉर्ड केला होता, जो आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये तिने आपल्या पती आशुतोष गोस्वामी, सासू आणि इतर सासरच्या मंडळींवर गंभीर आरोप केले आहेत. मनीषा म्हणते, 'मी माझ्या भावंडांमध्ये सर्वात मोठी आहे, माझे वडील एकटे कमावणारे आहेत. सासरच्या लोकांच्या सततच्या त्रासाला मी कंटाळले आहे. आता मला जगायचं नाही. माझ्या दहा महिन्यांच्या लग्नात दहा दिवसही आनंद मिळाला नाही. नवऱ्याने दोन वेळा विनाकारण मारहाण केली आणि सासूने त्याला साथ दिली.' तिच्या या शब्दांनी केवळ तिच्या वेदना नाही, तर समाजातील अजूनही टिकून असलेल्या हुंडा प्रथेच्या कुरूप वास्तवाला आरसा दाखवला आहे.

राजकुमार रावचा तीव्र संताप आणि भावनिक प्रतिक्रिया

या घटनेचा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार राव अक्षरशः संतापला. त्याने आपल्या अधिकृत सोशल मीडियावर मनीषाचा व्हिडीओ शेअर करत लिहिलं 'मनीषा गोस्वामी यांची ही बातमी हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. आता वेळ आली आहे की आपण आपल्या देशातून ही हुंडा प्रथा कायमची संपवली पाहिजे. आपण सर्वांनी एकमेकांना या कुप्रथेविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आणि महिलांना वाचवण्यासाठी प्रेरित करायला हवं.' त्याच्या या पोस्टवर हजारो प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. नेटकऱ्यांनी राजकुमारच्या मताला पाठिंबा देत ‘#StopDowrySystem’ आणि ‘#JusticeForManisha’ असे हॅशटॅग वापरत आपला रोष व्यक्त केला आहे.

मनीषाच्या कुटुंबीयांचा आक्रोश

मनीषाच्या वडिलांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर काही महिन्यांतच सासरकडून हुंड्याची मागणी सुरू झाली. ती रक्कम देण्यात उशीर झाल्यानं मुलीवर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार सुरू झाले. घरात सतत अपमान, टोमणे आणि मारहाण या गोष्टींनी मनीषा खचली. शेवटी तीने हा टोकाचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी पती आशुतोष गोस्वामी, त्याची आई आणि अन्य सासरचे सदस्य यांचे जबाब नोंदवले असून, तपास सुरू आहे. पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, IPC कलम 304(B) (हुंडाबळी) आणि 498(A) (विवाहित स्त्रीवरील अत्याचार) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

समाजात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. अनेकांनी मनीषाला न्याय मिळावा, अशा मागण्या केल्या आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा बसावा, यासाठी ठोस कायदे आणि सामाजिक जागरूकता वाढवण्याची गरज असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
