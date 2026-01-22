English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
...म्हणून साई पल्लवीने बोल्ड कपडे घालणंच सोडलं; स्वतः सांगितली कॉलेजमधील 'ती' संवेदनशील घटना

Actress Sai Pallavi: अभिनेत्री सई पल्लवी नेहमीच साडी किंवा पारंपारिक पोशाखात दिसते. अशा वेळी सगळ्यांनाच प्रश्न पडतो की ती इतर अभिनेत्रीप्रमाणे बोल्ड कपडे का परिधान करत नाही? तुम्हाला जाणून आश्चर्चय वाटेल की तिच्या बोल्ड कपडे न घालण्यामागचं कारण कॉलेजमधील एक भयानक किस्सा आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 22, 2026, 02:04 PM IST
Sai Pallav: साधेपणासाठी ओळखली जाणारी साऊथ इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री साई पल्लवी नेहमीच तिच्या पारंपरिक आणि नेचरल लूकमुळे चर्चेत असते. तिला तुम्ही क्वचितच बोल्ड किंवा ग्लॅमरस कपड्यांमध्ये पाहिले असेल. यामागे केवळ फॅशनची निवड नाही, तर तिच्या कॉलेज जीवनात घडलेली एक संवेदनशील घटना कारणीभूत आहे. साई पल्लवीला प्रसिद्धी मिळाल्यानंतरही तिने स्वतःचा ओळख साधेपणा, अभिनय आणि प्रामाणिकपणातूनच जपला आहे.

कॉलेजमधील अनुभव
कॉलेजच्या दिवसांत साई पल्लवीने एका डान्स स्पर्धेत भाग घेतला होता. त्या स्पर्धेत तिने टँगो डान्स सादर केला होता आणि त्यासाठी थोडी स्लिट असलेली ड्रेस घातली होती. डान्ससाठी तिने खूप मेहनत घेतली होती आणि परफॉर्मन्सवर तिचा पूर्ण फोकस होता.

मात्र, त्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आल्यानंतर काही लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने तो पाहायला सुरुवात केली. डान्स किंवा मेहनतीऐवजी लोक तिच्या कपड्यांवर आणि शरीरावर कमेंट करू लागले. यामुळे साई पल्लवीला मानसिक धक्का बसला.

मनावर झालेला परिणाम
या घटनेनंतर साई पल्लवीला खूप वाईट वाटले. तिला असे जाणवले की लोक तिला कलाकार म्हणून नव्हे, तर केवळ दिसण्याच्या आधारावर पाहत आहेत. तिने एका मुलाखतीत सांगितले की त्या क्षणी तिला स्वतःला ऑब्जेक्टसारखे पाहिले जात असल्याची भावना आली.

या अनुभवाने तिचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला. त्यानंतर तिने ठरवले की, भविष्यात अशा कपड्यांपासून ती दूर राहील, ज्यामुळे तिच्या कामाऐवजी दिसण्यावर चर्चा होईल.

चित्रपटांमध्येही बोल्ड लूक नको
कॉलेजमधील त्या घटनेचा परिणाम तिच्या सिने कारकिर्दीवरही झाला. साई पल्लवीने चित्रपट करताना एक ठाम अट ठेवली की ती शॉर्ट ड्रेसेस, रिव्हीलिंग कपडे किंवा अनावश्यक ग्लॅमर स्वीकारणार नाही.

तिच्या मते, प्रेक्षकांनी तिला अभिनय आणि व्यक्तिरेखेमुळे ओळखावे, शरीर किंवा फॅशनमुळे नाही. ती नेहमी म्हणते की साधेपणा हीच तिची खरी ताकद आहे.

नैसर्गिक लूक आणि साधेपणा
साई पल्लवी फक्त कपड्यांमध्येच नाही तर मेकअपच्या बाबतीतही साधेपणा जपते. ती कमीत कमी मेकअप वापरते आणि नैसर्गिक सौंदर्यावर विश्वास ठेवते. तिच्या मते, स्किनकेअर हे मेकअपपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.

यामुळेच तिचा ऑनस्क्रीन लूक नेहमीच रिअल आणि फ्रेश दिसतो. साई पल्लवी आज अनेक तरुणांसाठी आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वतःच्या मूल्यांवर ठाम राहण्याचे प्रेरणास्थान ठरली आहे.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

