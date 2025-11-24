English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वडिलांच्या निधनाने भावूक झालेली ईशा देओल; स्मशानभूमीतील हृदय पिळवटणारा व्हिडिओ समोर

Esha Deol emotional : धर्मेंद्र यांच्या जाण्यानं देओल कुटुंब दु:खात बुडाले; ईशा देओल वडिलांच्या निधनाने कोलमडली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 24, 2025, 02:58 PM IST
Dharmendra Passed Away:  बॉलिवूडच्या इतिहासातील दमदार व्यक्तिमत्त्व, ज्येष्ठ अभिनेते आणि ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांचं आज (२४ नोव्हेंबर) निधन झालं. मुंबईतील राहत्या घरी ८९व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काही दिवसांपूर्वी अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. उपचारांना प्रतिसाद मिळाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आलं आणि त्यांच्यावर घरातच पुढील उपचार सुरू होते. मात्र, प्रकृती पुन्हा खालावून त्यांनी आज प्राणज्योत मालवली. धर्मेंद्र यांच्या जाण्याने बॉलिवूडमध्ये कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या दशकानुदशकांच्या कलात्मक प्रवासाची, बॉलिवूडसाठीच्या योगदानाची आणि प्रेक्षकांशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या नात्याची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

देओल कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर, ईशा देओल भावुक

धर्मेंद्र यांच्या निधनाची बातमी समजताच देओल कुटुंबावर शोककळा पसरली. अभिनेता सनी देओल, बॉबी देओल, तसेच पत्नी हेमा मालिनी आणि मुली इशा-आहाना देओल यांच्यावर दु:खाचा मोठा आघात झाला आहे. निधनाची माहिती मिळताच इशा देओल तातडीने विलेपार्ले स्मशानभूमीत पोहोचली. या ठिकाणाहून समोर आलेल्या एका व्हिडिओत ईशा वडिलांच्या विरहानं कोलमडलेली दिसत आहे. तिच्या डोळ्यातील अश्रू, चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसणारे दुःख या सर्वांनी चाहत्यांना हेलावून टाकलं आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून हजारो लोकांनी सहानुभूती व्यक्त केली आहे.

दिग्गजांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार

विलेपार्ले येथील स्मशानभूमीत अत्यंत शोकपूर्ण वातावरणात धर्मेंद्र यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. कुटुंबीयांनी त्यांच्या अंत्ययात्रेत अश्रू ढाळत सहभागी होत अंतिम निरोप दिला. ज्येष्ठ पुत्र सनी देओल यांनी पार्थिवाला मुखाग्नी दिला. या वेळी असंख्य चाहत्यांनी स्मशानभूमीबाहेर जमून आपला आवडता अभिनेता आता कधीच दिसणार नाही याचे दुःख व्यक्त केले. अंत्यविधीला बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकारांनी हजेरी लावली. अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलीम खान, संजय दत्त, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर यांसह अनेक कलाकारांनी उपस्थित राहून श्रद्धांजली वाहिली. त्यांच्या उपस्थितीमुळे धर्मेंद्र यांचा उद्योगातील मान-सन्मान किती मोठा होता, हे पुन्हा अधोरेखित झालं.

60 वर्षांचा बॉलिवूड प्रवास ; 300 हून अधिक सिनेमे

1960 साली अभिनयात पदार्पण केलेल्या धर्मेंद्र यांनी जवळपास 6 दशकं भारतीय चित्रपटसृष्टीत अधिराज्य गाजवलं. ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘यादों की बारात’, ‘हकीकत’, ‘काजल’, ‘बंधिनी’, ‘धरम वीर’, ‘चुपके चुपके’ यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांनी त्यांना प्रेक्षकांच्या मनात सदैव जिवंत ठेवले. दमदार अॅक्शन, मनमोहक रोमँस आणि नैसर्गिक अभिनय यामुळे त्यांची लोकप्रियता चारही पिढ्यांमध्ये होती. अलीकडेच ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ आणि ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ या चित्रपटांमध्ये दिसलेल्या धर्मेंद्र यांना प्रेक्षकांनी पुन्हा एकदा भरभरून प्रेम दिलं.

शेवटचा सिनेमा ‘इक्कीस’

धर्मेंद्र यांच्या आगामी ‘इक्कीस’ या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला होता. हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरणार आहे. अभिनयाप्रती आजन्म असलेली आवड आणि कामाप्रतीची निष्ठा त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेतून जाणवत राहिली.

मनोरंजन जगतातील एक युग संपलं

धर्मेंद्र यांच्या निधनाने सिनेसृष्टीतील एक सुवर्णयुग संपल्याची भावना अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातली साधेपणा, दिलदारपणा आणि मोठ्या मनाची भावना उद्योगात नेहमीच गौरवली जायची. आज त्यांच्या जाण्यानं संपूर्ण मनोरंजन विश्व भावुक झालं आहे. धर्मेंद्र यांच्यासारखा कलाकार पुन्हा जन्माला येणं कठीण हा स्वर संपूर्ण सोशल मीडियावर उमटतो आहे.

FAQ
धर्मेंद्र यांचे निधन कशामुळे झाले?

धर्मेंद्र यांची प्रकृती काही दिवसांपासून खराब होती. उपचार घेत असताना प्रकृतीत सुधारणा झाली होती, मात्र नंतर अचानक प्रकृती खालावली आणि मुंबईतील राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

धर्मेंद्र यांच्या अंत्यसंस्काराला कोण-कोण उपस्थित होते?

अंत्यसंस्कारास अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, सलीम खान यांसह अनेक दिग्गज कलाकारांनी उपस्थित राहून श्रद्धांजली अर्पण केली.

धर्मेंद्र यांनी किती सिनेमांमध्ये काम केले?

धर्मेंद्र यांनी आपल्या सहा दशकांच्या करिअरमध्ये 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले असून ते बॉलिवूडचे ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

