English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ईशा देओलचा पूर्वाश्रमीचा पती पुन्हा पडला प्रेमात, अभिनेत्री नव्हे तर ही आहे भरत तख्तानीची गर्लफ्रेंड

Bharat Takhtani New Girlfriend: बॉलिवूड अभिनेत्री ईशा देओलचा पूर्वाश्रमीचा पती भरत तख्तानी याने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. तो लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे त्याने जाहीर केले आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 31, 2025, 10:33 AM IST
ईशा देओलचा पूर्वाश्रमीचा पती पुन्हा पडला प्रेमात, अभिनेत्री नव्हे तर ही आहे भरत तख्तानीची गर्लफ्रेंड
Esha Deols exhusband Bharat Takhtani confirms new relationship with Meghna Lakhani

Bharat Takhtani New Girlfriend: बॉलिवूड अभिनेत्री ईशा देओलचा पूर्वाश्रमीचा पती भरत तख्तानी याने अलीकडेच तो पुन्हा प्रेमात पडल्याचे जाहीर केले आहे. भरत तख्तानी यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर लेडी लव्हसोबतचा फोटोदेखील शेअर केला आहे. भरत तख्तानी यांची प्रेयसी ही अभिनेत्री नसून बिझनेसवुमन आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

भरत यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या स्टोरीत दोघेही स्पेनमध्ये असल्याचे दिसत आहेत. मेघना लखानी तलरेजा असं या तरुणीचे नाव असून ती बिझनेसवुमन आहे. भरत यांनी शेअर केलेल्या फोटात दोघेही स्पेनमध्ये आहेत. तर, कॅप्शनमध्ये लिहलं आहे की, आयुष्याच्या प्रवासाची सुरुवात इथूनच झाली होती. त्या व्यतिरिक्त भरतने शेअर केलेल्या दुसऱ्या फोटोत मेघनाचे त्यांच्या कुटुंबात स्वागत केला आहे. तसंच, Its Official Now असं म्हटलं आहे.

कोण आहे मेघना लखानी तलरेजा?

मेघनाच्या इन्स्टाग्राम बायोनुसार, ती एक बिझनेसवुमन असून वन मॉर्डन वर्ल्डच्या संस्थापक आहेत. कंपनीच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, वन मॉर्डन वर्ल्डची स्थापना 2019मध्ये झाली होती आणि ही कंपनी पर्यावरणासंबंधीत सेवा देते.

ईशा देओल आणि भरत तख्तानी यांनी 2012मध्ये लग्न केले होते. त्यानंतर 12 वर्षांनंतर 2024 मध्ये दोघांनी घटस्फोट घएतला. मागील वर्षीच त्यांनी सोशल मिडिया हँडलवर एक अधिकृत पोस्ट जारी करत ते घटस्फोट घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, आम्ही दोघांनीही वेगळं होण्याची निर्णय घेतला आहे. आमच्या आयुष्यातील या महत्त्वाच्या निर्णयावेळी आमचा दोन्ही मुलांचे हित आणि कल्याण सर्वोतोपरी आहे. आम्हाला आनंद आहे की आमच्या प्रायव्हसीचा नेहमीच सन्मान ठेवला जाईल.

FAQ

1. ईशा देओल आणि भरत तख्तानी यांचा घटस्फोट कधी झाला?

ईशा देओल आणि भरत तख्तानी यांनी 2024 मध्ये 12 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर घटस्फोट घेतला. त्यांनी मागील वर्षी सोशल मीडियावर अधिकृत निवेदन जारी करून ही घोषणा केली होती

2. मेघना लखानी तलरेजा कोण आहे?

मेघना लखानी तलरेजा एक यशस्वी उद्योजिका आहे. ती ‘वन मॉडर्न वर्ल्ड’ या यूएई-आधारित कंपनीच्या संस्थापक आहेत, जी 2019 मध्ये स्थापन झाली. ही कंपनी पर्यावरणपूरक उत्पादने आणि सिंगल-यूज प्लास्टिकला पर्यायी पॅकेजिंग सोल्युशन्स प्रदान करते. याशिवाय, ती MLT (पर्यावरणीय सकारात्मक बदल) आणि Optas.app (ग्राहकांसाठी सस्टेनेबिलिटी ॲप) या स्टार्टअप्सच्या संस्थापक देखील आहे. ती सध्या PVG OOKA येथे विक्री विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत आहे.

3. मेघना लखानी तलरेजा यांचे शिक्षण आणि करिअर काय आहे?

मेघनाने कोलचेस्टर येथील द सिक्स्थ फॉर्म कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले आणि लंडनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ द आर्ट्समधून आर्ट्स आणि प्रमोशनमध्ये बॅचलर डिग्री मिळवली. तसेच, तिने IE बिझनेस स्कूलमधून MBA पूर्ण केले. तिच्या करिअरची सुरुवात 2007 मध्ये जेट एअरवेजमध्ये सेल्स मॅनेजर म्हणून झाली. त्यानंतर ती एमिरेट्स एअरलाइन्समध्ये रिजनल LATAM मॅनेजर आणि VFS ग्लोबलमध्ये जनरल मॅनेजर (बिझनेस डेव्हलपमेंट) म्हणून कार्यरत होती. 2018 मध्ये तिने स्पेनमध्ये सस्टेनेबल फॅशन मार्केटप्लेससुकिसिमो’ सह-संस्थापक म्हणून उद्योजकीय प्रवास सुरू केला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Esha DeolEsha Deol husbandesha deol newsbharat takhtani newsbharat takhtani new girlfriend

इतर बातम्या

मुंबईत टक-टक गँग पुन्हा अॅक्टिव्ह; कार चालवताना काळजी घ्या,...

मुंबई बातम्या