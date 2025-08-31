ईशा देओलचा पूर्वाश्रमीचा पती पुन्हा पडला प्रेमात, अभिनेत्री नव्हे तर ही आहे भरत तख्तानीची गर्लफ्रेंड

Bharat Takhtani New Girlfriend: बॉलिवूड अभिनेत्री ईशा देओलचा पूर्वाश्रमीचा पती भरत तख्तानी याने अलीकडेच तो पुन्हा प्रेमात पडल्याचे जाहीर केले आहे. भरत तख्तानी यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर लेडी लव्हसोबतचा फोटोदेखील शेअर केला आहे. भरत तख्तानी यांची प्रेयसी ही अभिनेत्री नसून बिझनेसवुमन आहे.
भरत यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या स्टोरीत दोघेही स्पेनमध्ये असल्याचे दिसत आहेत. मेघना लखानी तलरेजा असं या तरुणीचे नाव असून ती बिझनेसवुमन आहे. भरत यांनी शेअर केलेल्या फोटात दोघेही स्पेनमध्ये आहेत. तर, कॅप्शनमध्ये लिहलं आहे की, आयुष्याच्या प्रवासाची सुरुवात इथूनच झाली होती. त्या व्यतिरिक्त भरतने शेअर केलेल्या दुसऱ्या फोटोत मेघनाचे त्यांच्या कुटुंबात स्वागत केला आहे. तसंच, Its Official Now असं म्हटलं आहे.
मेघनाच्या इन्स्टाग्राम बायोनुसार, ती एक बिझनेसवुमन असून वन मॉर्डन वर्ल्डच्या संस्थापक आहेत. कंपनीच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, वन मॉर्डन वर्ल्डची स्थापना 2019मध्ये झाली होती आणि ही कंपनी पर्यावरणासंबंधीत सेवा देते.
ईशा देओल आणि भरत तख्तानी यांनी 2012मध्ये लग्न केले होते. त्यानंतर 12 वर्षांनंतर 2024 मध्ये दोघांनी घटस्फोट घएतला. मागील वर्षीच त्यांनी सोशल मिडिया हँडलवर एक अधिकृत पोस्ट जारी करत ते घटस्फोट घेत असल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, आम्ही दोघांनीही वेगळं होण्याची निर्णय घेतला आहे. आमच्या आयुष्यातील या महत्त्वाच्या निर्णयावेळी आमचा दोन्ही मुलांचे हित आणि कल्याण सर्वोतोपरी आहे. आम्हाला आनंद आहे की आमच्या प्रायव्हसीचा नेहमीच सन्मान ठेवला जाईल.
मेघना लखानी तलरेजा एक यशस्वी उद्योजिका आहे. ती ‘वन मॉडर्न वर्ल्ड’ या यूएई-आधारित कंपनीच्या संस्थापक आहेत, जी 2019 मध्ये स्थापन झाली. ही कंपनी पर्यावरणपूरक उत्पादने आणि सिंगल-यूज प्लास्टिकला पर्यायी पॅकेजिंग सोल्युशन्स प्रदान करते. याशिवाय, ती MLT (पर्यावरणीय सकारात्मक बदल) आणि Optas.app (ग्राहकांसाठी सस्टेनेबिलिटी ॲप) या स्टार्टअप्सच्या संस्थापक देखील आहे. ती सध्या PVG OOKA येथे विक्री विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत आहे.
मेघनाने कोलचेस्टर येथील द सिक्स्थ फॉर्म कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले आणि लंडनच्या युनिव्हर्सिटी ऑफ द आर्ट्समधून आर्ट्स आणि प्रमोशनमध्ये बॅचलर डिग्री मिळवली. तसेच, तिने IE बिझनेस स्कूलमधून MBA पूर्ण केले. तिच्या करिअरची सुरुवात 2007 मध्ये जेट एअरवेजमध्ये सेल्स मॅनेजर म्हणून झाली. त्यानंतर ती एमिरेट्स एअरलाइन्समध्ये रिजनल LATAM मॅनेजर आणि VFS ग्लोबलमध्ये जनरल मॅनेजर (बिझनेस डेव्हलपमेंट) म्हणून कार्यरत होती. 2018 मध्ये तिने स्पेनमध्ये सस्टेनेबल फॅशन मार्केटप्लेस ‘सुकिसिमो’ सह-संस्थापक म्हणून उद्योजकीय प्रवास सुरू केला.