शेफ बनण्याचं स्वप्न पाहणारी ही अभिनेत्री बनली बॉलिवूडची सर्वात बोल्ड अभिनेत्री, इमरान हाशमीसोबत दिलेत इंटीमेट सीन

Bollywood Bold Actress : बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री अशा आहेत ज्यांनी आपल्या पहिल्याच चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनावर एक वेगळी छाप पाडली आहे. यामधीलच एक नाव म्हणजे ईशा गुप्ता. आपल्या अप्रतिम सौंदर्यामुळे, बेधडक फॅशन स्टाईलमुळे आणि बोल्ड लुकमुळे ईशा गुप्ताने इंडस्ट्रीत थेट धुमाकूळ घातला. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ईशा गुप्ताचे स्वप्न अभिनेत्री बनण्याचे नव्हते. ती शेफ बनण्याची इच्छा बाळगत होती.
ईशा गुप्ता ग्लॅमरस आणि बॉलिवूडपासून खूप दूरच्या जगात वाढली आहे. तिला लहानपणापासूनच शेफ होण्याची प्रचंड आवड होती. ती मोठी झाल्यावर हॉटेल मॅनेजमेंट किंवा रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीमध्ये करिअर करायचे असे तिचे निश्चित होते. शिक्षणासाठी ईशाने मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशनची पदवी पूर्ण केली. पदवी घेतल्यानंतर तिने शेफ बनण्याच्य क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचारही केला होता.
आवड म्हणून तिने एके दिवशी मॉडेलिंग स्पर्धेत भाग घेतला आणि तिथेच तिच्या आयुष्याला वळण मिळाले. तिच्या सौंदर्याने आणि व्यक्तिमत्त्वाने सर्वांचे लक्ष वेधले आणि ईशाने 'मिस इंडिया इंटरनॅशनल’चा किताब जिंकला. या विजयानंतर ईशा गुप्ता रातोरात चर्चेत आली. तिला मॉडेलिंगच्या अनेक ऑफर्स मिळू लागल्या. त्यानंतर काही काळातच तिने बॉलिवूडमध्ये नशीब आजमावण्याचा निर्णय घेतला.
ईशा गुप्ताचा बॉलिवूडमध्ये प्रवेश झाला महेश भट्ट यांच्या ‘जन्नत 2’ या चित्रपटातून. या चित्रपटात तिच्यासोबत इमरान हाशमी मुख्य भूमिकेत होता. हा चित्रपट ईशाच्या करिअरचा टर्निंग पॉइंट ठरला.
चित्रपटात ईशा आणि इमरान हाशमी यांनी एकत्रित अनेक बोल्ड आणि इंटीमेट सीन दिले आहेत, ज्यामुळे चित्रपट रिलीज होताच प्रचंड चर्चा रंगली. या सीनमुळे ईशा एकदम चर्चेत आली आणि ती इंडस्ट्रीतील सर्वात बोल्ड आणि ग्लॅमरस अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
ईशा गुप्ता आज स्वतःच्या मेहनतीवर इंडस्ट्रीमध्ये नावारूपाला आली आहे. तिने अनेक उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये काम केले असून तिचा चाहता वर्ग देखील जबरदस्त आहे. आजही तिच्या बोल्ड फोटोज, ग्लॅमरस लुक्स आणि दमदार फॅशन स्टाईलमुळे सोशल मीडियावर तिचे प्रचंड चाहते आहेत.
FAQ
1. ईशा गुप्ताचे मूळ स्वप्न काय होते?
ईशा गुप्ताचे मूळ स्वप्न अभिनेत्री बनण्याचे नव्हते; ती एक शेफ बनू इच्छित होती.
2. ईशा गुप्ताचे शिक्षण काय आहे?
तिने मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन येथून मास कम्युनिकेशनची पदवी मिळवली आहे.
3. ईशा मॉडेलिंगमध्ये कशी आली?
शौक म्हणून तिने मॉडेलिंग स्पर्धेत भाग घेतला आणि तिच्या सौंदर्यामुळे ती थेट ‘मिस इंडिया इंटरनॅशनल’ विजेती ठरली.