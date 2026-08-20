युरोपमधील पुरुष इथल्या पुरुषांपेक्षा श्रेष्ठ? रियाच्या प्रश्नावर मल्लिका शेरावतने दिलं उत्तर, म्हणाली 'तुझं डोकं...'

'द ट्रेटर्स' शोमध्ये अनेक सेलिब्रेटी स्पर्धक म्हणून सहभागी झाले आहे, यामध्ये मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी आणि रिया चक्रवर्ती हे कलाकार यामध्ये आहेत. या शोमध्ये मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी आणि रिया चक्रवर्ती यांची खास मैत्री पाहायला मिळत आहे. आगामी भागाचा एक प्रोमो सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे, यामध्ये या तिघी अभिनेत्री अनेकदा एकमेकींसोबत मस्करी करताना दिसतात. ताज्या एपिसोडमध्ये अभिनेत्रीने एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे, मल्लिकाने खुलासा केला की ती श्वेता तिवारीसाठी एक युरोपियन पुरुष शोधेल. त्यावर रियाने मल्लिकाला विचारले की, डेटिंगसाठी भारतीय पुरुषांपेक्षा युरोपियन पुरुष चांगले असतात का.
या एपिसोडमध्ये मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी आणि रिया चक्रवर्ती एकत्र बसलेल्या दिसतात. मल्लिका म्हणते, "मी तिला (श्वेताला) वचन दिले होते की, मी तिचे एका चांगल्या युरोपियन पुरुषाशी लग्न लावून देईन, जो तिची कदर करेल आणि तिला चांगले वाटेल असे वागेल." मल्लिकाचे वक्तव्य ऐकून रिया चक्रवर्ती तिला विचारते, "डेटिंगच्या बाबतीत युरोपियन पुरुष भारतीय पुरुषांपेक्षा चांगले असतात का?" हा प्रश्न ऐकून मल्लिका सुरुवातीला भावशून्य नजरेने तिच्याकडे पाहते. मग ती म्हणते, "हे विचारण्यासारखं आहे का? तुझं डोकं फिरलंय का?" हो!
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मल्लिकाचे उत्तर ऐकून श्वेताने तिला विचारले की, ती त्याच्याबद्दल इतकी वेडी का झाली होती. तिला तिच्या आयुष्यात कोणाची तरी गरज का वाटली. 'द ट्रेटर्स'बद्दल बोलायचं झालं तर, सीझन 2 चांगलाच रंगतदार होत चालला आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या तीन एपिसोडमध्ये, रणवीर ब्रार (इनोसंट), कुल्लू (ट्रेटर), पारुल गुलाटी (इनोसंट) आणि अभिषेक मल्हान (इनोसंट) हे शोमधून आधीच बाहेर पडले आहेत. पॅलेसमध्ये सुरू असलेल्या भांडणाच्या नाट्यादरम्यान, खेळाला मोठे धक्के बसले आहेत.
हरमन सिंगा आणि कुल्लूसारखे गद्दार पकडले गेले आहेत, तर मुनवर फारुकी, अभिषेक मल्हान , पारुल गुलाटी, करण सिंग मॅजिक, सोंडोस मौफकीर आणि अगदी अलीकडेच प्रसिद्ध शेफ रणवीर ब्रार यांसारखे खंबीर, निरागस स्पर्धक बाहेर पडले आहेत. शोमधील गंभीर वातावरण असूनही, मल्लिका शेरावतची बिनधास्त वृत्ती प्रेक्षकांना भावत आहे. ती कोणत्याही तणावाशिवाय आपल्या विनोदबुद्धीने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. मल्लिका आणि शालिनी यांच्यातील भांडणाला कोणते वळण लागते हे पाहणे बाकी आहे.