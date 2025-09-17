English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'इतक्या मोठ्या स्टारलाही मिळाली नाही संधी!' म्हणाले, '५-६ हजार ऑडिशन दिल्या, पण ‘या’ क्षेत्राने दरवाजा कधीच उघडला नाही.'

लोकप्रिय अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा; नेमकं काय म्हणाले, घ्या जाणून..  

Updated: Sep 17, 2025, 01:22 PM IST
'इतक्या मोठ्या स्टारलाही मिळाली नाही संधी!' म्हणाले, '५-६ हजार ऑडिशन दिल्या, पण ‘या’ क्षेत्राने दरवाजा कधीच उघडला नाही.'

Prasad Oak : मराठी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीचे अभिनेते म्हणून प्रसाद ओक यांची ओळख प्रेक्षकांमध्ये घट्ट झाली आहे. गेली दोन दशके त्यांनी अभिनय, दिग्दर्शन आणि निर्मितीच्या माध्यमातून कलाक्षेत्रात स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण केलं आहे. गंभीर भूमिका असो वा हलक्या-फुलक्या विनोदी, त्यात त्यांनी प्रेक्षकांचं मन वेधलं आहे. ‘धर्मवीर’, ‘धर्मवीर 2’, ‘फर्जंद’, ‘धुरळा’, ‘हिरकणी’ यांसारख्या ऐतिहासिक, सामाजिक आणि भावनिक अंगाने समृद्ध असलेल्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. आता प्रसाद ओक लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला ‘वडापाव’ या चित्रपटातून येत आहेत. या चित्रपटाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे हा त्यांचा 100वा चित्रपट ठरणार आहे. एका अभिनेत्याच्या कारकिर्दीतला हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. 2 ऑक्टोबरला हा सिनेमा प्रदर्शित होणार असून त्याची चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान ‘एबीपी माझा’ला दिलेल्या मुलाखतीत प्रसाद ओक यांनी एक रोचक खुलासा केला. आजवर अनेक मालिका, चित्रपट आणि व्यावसायिक नाटकांमध्ये अभिनय करूनही त्यांना एका क्षेत्रात संधी मिळाली नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रसाद ओक म्हणाले, 'माझ्याकडे माझ्या कारकिर्दीचं संपूर्ण रेकॉर्ड आहे. किती मालिका, किती चित्रपट, किती व्यावसायिक नाटकं केलीत ते मी व्यवस्थित नोंदवून ठेवलं आहे. पण एकही कमर्शियल टीव्ही जाहिरात मला आजवर मिळालेली नाही. मी जो आकडा सांगणार आहे, तो ऐकून कुणालाही खोटं वाटेल.' ते पुढे म्हणाले, 'मी जवळजवळ पाच ते सहा हजार जाहिरातींसाठी ऑडिशन्स दिल्या आहेत. पण एकाही जाहिरातीसाठी मला निवडण्यात आलं नाही. प्रिंटसाठी काही जाहिराती केल्या आहेत, मात्र टीव्हीवर कधीही माझी जाहिरात झळकली नाही. ही गोष्ट खूप वेगळी आहे.' प्रसाद ओक यांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. कारण, मराठी चित्रपटसृष्टीतील इतक्या लोकप्रिय अभिनेत्याला आजवर एकही टीव्ही जाहिरात मिळाली नाही, हे ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनय आणि चित्रपटांव्यतिरिक्त प्रसाद ओक सोशल मीडियावरसुद्धा सक्रिय असतात. इंस्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर ते वेळोवेळी रील्स आणि व्हिडीओ शेअर करतात. त्यांच्या विनोदी शैलीतील रील्सना आणि वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित पोस्ट्सना चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो. आता ‘वडापाव’ या त्यांच्या १००व्या चित्रपटातून ते प्रेक्षकांना नव्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाची कथा, भूमिका आणि प्रसाद ओक यांचा अभिनय याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.

FAQ

प्रसाद ओक यांचा 100वा चित्रपट कोणता आहे?

प्रसाद ओक यांचा 100वा चित्रपट 'वडापाव' असून तो 2 ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे.

प्रसाद ओक यांनी किती ऑडिशन्स दिल्या असून त्यांना जाहिरात का मिळाली नाही?

त्यांनी जवळपास 5-6 हजार टीव्ही जाहिरातींसाठी ऑडिशन्स दिल्या, परंतु आजवर त्यांची एकाही कमर्शियलसाठी निवड झालेली नाही.

प्रसाद ओक सोशल मीडियावर किती सक्रिय आहेत?

प्रसाद ओक सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असून, ते मजेदार रील्स आणि व्हिडीओ शेअर करतात. त्यांच्या पोस्ट्सना चाहत्यांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळतो.

About the Author
Tags:
Prasad Oakmarathi actormarathi moviemarathi newstrending news

इतर बातम्या

Gold Rate Today: ग्राहकांना किंचित दिलासा, नवरात्रीच्या आधी...

भारत