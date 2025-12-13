सासरा-जावईचं नातं संपलं, तरी रजनीकांत यांच्याविषयी धनुषचा आदर कायम

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार आणि ज्येष्ठ अभिनेते रजनीकांत आज, 12 डिसेंबर रोजी, आपला ७५वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. त्यांच्या दीर्घ आणि समृद्ध चित्रपट जीवनामुळे आणि अभिनयाच्या अनमोल योगदानामुळे रजनीकांत यांना संपूर्ण देशभरात मोठ्या आदराने पाहिले जाते. या खास दिवशी चाहत्यांसह अनेक सेलिब्रिटींकडून त्यांच्यासाठी शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिनेता धनुषनेही रजनीकांत यांच्यासाठी सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर केली आहे. धनुष हा रजनीकांत यांची मुलगी ऐश्वर्या रजनीकांत यांचा पूर्वाश्रमी पती आहे. जरी ‘सासरा–जावई’ हे नातं आता संपुष्टात आलेले असले, तरी रजनीकांत यांच्याविषयी धनुषच्या मनात असलेला आदर आणि प्रेम आजही कायम असल्याचं या पोस्टमधून स्पष्ट होत आहे. धनुषने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचा ट्विटर) वर पोस्ट शेअर करत रजनीकांत यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्याने पोस्टमध्ये “Happy Birthday Thalaiva” असं लिहित हार्ट आणि हात जोडण्याचे इमोजी वापरले, ज्यामुळे त्याच्या भावनांचा थेट आणि स्पष्ट परिणाम दिसून येतो. या पोस्टवर चाहत्यांनीही जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत आणि त्यांना या आदरभावनांचा उत्स्फूर्त अभिवादनही मिळाले आहे.
धनुष आणि ऐश्वर्या रजनीकांत यांचा विवाह 2004 साली झाला होता. त्या वेळी धनुषचं वय केवळ 21 वर्षं होतं, तर ऐश्वर्या या त्याच्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठ्या होत्या. दोघांनी जवळपास १८ वर्षं संसार केला, त्या दरम्यान त्यांच्या जीवनात अनेक आनंदाचे क्षण आणि परिवारिक आठवणींचा समावेश होता. परंतु 18 वर्षांच्या सहजीवनानंतर, 2024 मध्ये दोघांनी घटस्फोट घेतला. त्यांच्या संसारातून त्यांना दोन मुले झाली – यात्रा आणि लिंगा. घटस्फोटानंतरही दोघे आपापल्या मुलांसोबत प्रेमपूर्ण संबंध राखत आहेत.
धनुषने रजनीकांत यांच्यासाठी पोस्ट शेअर केल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक चाहत्यांनी त्याला अभिवादन केले. काहींनी पोस्टवर त्याचा आदर आणि विनम्रता कौतुक केली, तर काहींनी ही पोस्ट भावनिक असल्याचं म्हणत शेअर केली. रजनीकांत यांचे चाहते आणि फॅन्सदेखील या पोस्टमुळे धनुषच्या मनातील आदरभावना पाहून खुश झाले आहेत. या पोस्टमुळे स्पष्ट होते की, जरी धनुष आणि ऐश्वर्या यांचा संसार संपला असेल, तरी रजनीकांत यांच्याविषयी त्याचा आदर आणि प्रेम अखंड आहे. ही भावना केवळ पारिवारिक नात्यापर्यंत मर्यादित न राहता, चाहत्यांपर्यंत पोहोचत आहे. रजनीकांत यांचा वाढदिवस फक्त त्यांच्या चाहत्यांसाठीच नव्हे तर त्यांच्या जवळच्या आणि पूर्वीच्या कुटुंबीयांसाठीही एक विशेष दिवस ठरतोय.
FAQ
धनुषने रजनीकांत यांच्यासाठी काय पोस्ट केले?
धनुषने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचा ट्विटर) वर “Happy Birthday Thalaiva” असे लिहिले आणि हार्ट व हात जोडण्याचे इमोजी वापरले, ज्यातून रजनीकांत यांच्याप्रती त्याचा आदर व्यक्त होतो.
धनुष आणि ऐश्वर्या रजनीकांत यांचा विवाह कधी झाला होता आणि घटस्फोट कधी झाला?
धनुष आणि ऐश्वर्या यांचा विवाह 2004 साली झाला, आणि दोघांचा संसार 18 वर्षांनंतर 2024 मध्ये घटस्फोटाने संपला.
धनुष आणि ऐश्वर्या यांना किती मुले आहेत?
या जोडप्याला दोन मुले आहेत – यात्रा आणि लिंगा.