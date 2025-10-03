'आजही ‘ती होती’ म्हणणं अवघड...' प्रिया मराठेच्या आठवणीत सविता प्रभुणे अश्रूंनी भारावल्या, पहिल्यांदाच व्यक्त केल्या भावना

अभिनेत्री प्रिया मराठेच्या निधनाला आता महिन्याचा कालावधी उलटला असला तरी तिच्या जाण्याने झालेले दु:ख अजूनही कमी झालेले नाही. प्रियाच्या अकाली जाण्यानंतर मराठी मनोरंजनविश्वासह तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. तिच्या पती शंतनू मोघे यानेही पत्नीच्या आठवणीतून भावना व्यक्त केल्या होत्या. अनेक कलाकारांनी सोशल मीडियावरून किंवा मुलाखतीतून आपल्या भावना मांडल्या. आता मराठीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री सविता प्रभुणे यांनीदेखील प्रियाच्या आठवणींना उजाळा दिला असून, तिच्या निधनाबद्दल हळहळ व्यक्त केली आहे. सविता प्रभुणे आणि प्रिया मराठे यांनी एकत्र लोकप्रिय मालिका पवित्र रिश्तामध्ये काम केलं होतं. या मालिकेतील प्रमुख चेहरा सुशांत सिंग राजपूतदेखील आता या जगात नाही. त्यामुळे मालिकेशी जोडलेल्या आठवणी सांगताना सविता प्रभुणे भावुक झाल्या. अमोल परचुरे यांच्या कॅचअप चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत सविता प्रभुणे म्हणाल्या, 'प्रिया माझ्यासाठी खूप जवळची होती. इतकी गोड, हसरी आणि खेळकर मुलगी होती. तिच्यासोबत आम्ही खूप मज्जा केली. आज ‘ती होती’ म्हणणं देखील मला जड जातंय. पवित्र रिश्ता नंतर मी तिच्यासोबत साथ दे तू मला या प्रोजेक्टमध्ये काम केलं होतं. अलीकडेच, जवळपास वर्ष-दीड वर्षापूर्वी मी तिचं परफेक्ट मर्डर हे नाटक बघायला गेले होते. पण तिच्या आजाराबद्दल मला उशिरा समजलं आणि ही गोष्ट ऐकून मला प्रचंड धक्का बसला. चटका लावून जाणं म्हणतात ना, तसं झालं.'
प्रियाच्या निधनावर स्वतःने लगेच सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली नाही, याबद्दलही त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. “माझं सोशल मीडिया तुम्ही पाहिलं असेल तर मी क्वचितच कुठल्याही गोष्टीवर व्यक्त होते. व्यक्त होणं मला महत्त्वाचं वाटत नाही. मला आतून काय वाटतं, हे महत्त्वाचं आहे. माझ्या जवळच्या लोकांना माहिती आहे की, मला या सगळ्यामुळे किती वाईट वाटलं. प्रिया माझ्यासाठी किती जवळची होती, हे सांगण्याची गरज त्यांना नाही,” असं त्या म्हणाल्या. या मुलाखतीत त्यांनी पवित्र रिश्ता मालिकेतल्या आणखी एका आठवणीचा धागा पकडला आणि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतचीही आठवण काढली. “सुशांतसोबत आम्ही तीन वर्षं सतत एकत्र काम केलं. तो खूप गोड मुलगा होता. कामाबाबतीत शिस्तप्रिय, मेहनती आणि फोकस असलेला अभिनेता होता. त्याचं काम पाहून त्याला पुढे मोठं यश मिळणार, हे आम्हाला तेव्हाच जाणवत होतं.
तीन वर्षांनंतर तो फिल्म इंडस्ट्रीत गेला आणि मग आमचा संपर्क कमी झाला. पण सुशांतबद्दल नेहमीच कौतुकाचं बोललं जायचं,” असं सविता प्रभुणे यांनी सांगितलं. प्रियासोबतच्या गोड आठवणी आणि सुशांतसोबतचा व्यावसायिक प्रवास आठवताना सविता प्रभुणे यांच्या डोळ्यांत पाणी आलं. दोन्ही कलाकारांचं अकाली जाणं संपूर्ण मनोरंजनविश्वासाठी मोठं दुःखद ठरलं असल्याचं त्या म्हणाल्या.
