'प्रत्येकाला माझ्यासोबत झोपायचं होतं', या गायिकेकडून बॉलिवूडमधील कास्टिंग काउचबद्दल मोठा खुलासा; आता जगते असं जीवन

90 च्या दशकातील 'बादल पे पाँव है', 'है जवानी को इश्क होना है' आणि 'आवारा भावारे' यासारखे सुपरहिट गाण्यामुळे ज्या गायिकेला ओळख मिळाली त्या हेमा सरदेसाई यांनी मोठा खुलासा केला आहे. आजही त्यांची ही गाणे ऐकली जातात. त्यांना बॉलिवूडमध्ये अत्यंत वाईट अनुभव आला, ज्यामुळे त्यांना बॉलिवूडला रामराम करावं लागलं. बॉलिवूडमध्ये अभिनेत्रीला नाहीच तर महिला सिंगरला कास्टिंग काउचचा वाईट अनुभव आला.
बॉलिवूड ठिकाणाला नुकताच दिलेल्या मुलाखत हेमा सरदेसाई यांनी कास्टिंग काउचबद्दल खुलासा केला आहे. त्या म्हणाल्यात की, कास्टिंग काउचबद्दल बोलणे योग्य नसून ही चांगली गोष्ट नाही. मी त्यांना स्पष्ट नकार द्यायची. तर ते म्हणायचे हे गाणं तुला मिळणार नाही. तरीदेखील मी ठीक आहे म्हणायची. संगीत इंडस्ट्री म्हणजे फक्त संगीत दिग्दर्शक, जे तुम्हाला गाणी देतात, एवढंच नाही. तिथे इतरही अनेक लोक असतात. माझा विश्वास आहे की प्रत्येकाचे स्वतःचं कर्म असतात आणि माझे कर्म हे होते की मी तिथून निघून जाणे.
त्या पुढे म्हणाल्यात, अशी अनेक प्रकरणं आहेत, जिथे असं म्हटलं जातं की त्याने तुमचं शोषण केलं. पण जेव्हा तुम्ही परवानगी देता, तेव्हा ती संमती ठरते. तुम्ही स्वतःला शोषित होऊ देता. तेही तितकंच वाईट असून एखाद्याला विनयभंग करणारा किंवा बलात्कारी म्हणणं ही एक मोठी गोष्ट आहे. जेव्हा मी एक पोस्ट लिहिली, तेव्हा मी खूप हुशारीने लिहिलं होतं, मी त्याला क्लीन चिट देत नाही. पण तो बलात्कारी किंवा विनयभंग करणारा नव्हता. म्हणूनच तुम्ही त्याला इतका त्रास देत आहात.
त्यांनी पुढे स्पष्ट सांगितलं की, तो व्यक्ती एक प्रस्ताव ठेवतो; तो स्वीकारायचा की नाही हे समोरच्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे. या इंडस्ट्रीमध्ये कोणी कोणावर जबरदस्ती करत नाही. किमान माझ्या माहितीनुसार तरी नाही. जर इंडस्ट्रीमध्ये असे काही घडलं असेल, तर त्यांना आधीच शिक्षा झालेली असती.
हेमा सरदेसाई यांनी ज्या संगीत दिग्दर्शकावर आरोप केला होता, त्याच्याशी कधी बोलली किंवा प्रत्यक्ष भेटली का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी त्याचे नाव न घेता त्याची प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न केला. त्या म्हणाल्यात की, नाही, मी स्वतःसाठी कधीच काही मागितलं नाही. मी फक्त देवाचे काम करते आणि मला स्वतःसाठी कधीच काही नको होते. पण जेव्हा कधी असे घडते, तेव्हा मला त्याबद्दल कळतं. माझी त्याच्याशी कधीही प्रत्यक्ष भेट झालेली नाही.
गायिका पुढे म्हणाल्यात की, जेव्हा तुम्ही नावे घेता, तेव्हा एक जबाबदारी येत असते. #MeToo चळवळीदरम्यान अनेकांनी ज्याच्यावर आरोप केले होते, तीच ही व्यक्ती आहे. पण तो विनयभंग करणारा किंवा बलात्कार करणारा नाही. 'गर्ल चाइल्ड असोसिएशन'ची सदिच्छादूत म्हणून, त्याच्या मुलीची काळजी घेणे ही माझी जबाबदारी आहे. त्या संगीत दिग्दर्शकाने केलेल्या कृत्यामुळे त्याच्या मुलीला आणि पत्नीला अशा गोष्टी का ऐकाव्या लागाव्यात?