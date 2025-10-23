English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मलायका अरोराच्या वाढदिवशी Ex बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूरने दिलेल्या शुभेच्छा चर्चेत, म्हणाला 'अशीच तू...'

Oct 23, 2025
बॉलिवूडची ‘फिटनेस आयकॉन’ आणि ग्लॅमरस अभिनेत्री मलायका अरोरा हिने बुधवारी आपला 52 वा वाढदिवस साजरा केला. या खास दिवशी चाहत्यांसह अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी तिला शुभेच्छा दिल्या. मात्र, सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले ते तिच्या एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर याने दिलेल्या शुभेच्छांनी.

अर्जुन कपूरचा भावनिक संदेश

मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूर हे सहा वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर गेल्या वर्षी वेगळे झाले. ब्रेकअपनंतरही दोघांमध्ये मैत्रीपूर्ण नातं कायम असल्याचं अर्जुनच्या इंस्टाग्राम पोस्टवरून दिसून येतं. अर्जुनने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर मलायकाचा एक फोटो पोस्ट केला. हा फोटो पॅरिसमधील आयफेल टॉवरसमोर मलायका पोज देताना कॅप्चर केलेला आहे. फोटोसोबत अर्जुनने लिहिले 'हॅप्पी बर्थडे मलायका… अशीच आयुष्यात भरारी घेत राहा. कायम हसत राहा आणि नेहमी नवीन गोष्टींचा शोध घेत राहा.' अर्जुनच्या या पोस्टने चाहत्यांचे लक्ष लगेच वेधून घेतले. अनेकांनी या पोस्टवरून दोघांमध्ये असलेला आदर आणि आपुलकीचे नाते कायम असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.

मलायका अरोरा सध्या काय करतेय आहे?

मलायका अरोरा सध्या फिटनेस आणि फॅशनमुळे नेहमीच चर्चेत असते. अभिनयापेक्षा ती आता डान्स रिअॅलिटी शोमध्ये जज म्हणून अधिक सक्रिय आहे. नुकतीच ती ‘थामा’ (Thamma) या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटातील ‘पॉयजन बेबी’ या डान्स नंबरमध्ये दिसली होती. या चित्रपटात आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकेत आहेत.

अर्जुन कपूरची सध्याची कामगिरी

तर दुसरीकडे, अर्जुन कपूर आपल्याला ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ वेबसीरिजमध्ये विशेष भूमिकेत दिसतो आहे. त्याची भूमिका आणि अभिनय चाहत्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळवत आहे.

चाहत्यांचा प्रतिसाद

अर्जुनच्या या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळाला. चाहत्यांनी पोस्टवरून दोघांमध्ये असलेला आदर, मैत्री आणि आपुलकीचे नाते कायम असल्याचे व्यक्त केले. अनेकांनी म्हटले की, 'ब्रेकअपनंतरही हे नाते टिकवून ठेवणे खूप सुंदर आहे,' तर काहींनी अर्जुनच्या या भावनिक पोस्टची प्रशंसा केली. मलायका अरोराचा वाढदिवस केवळ सेलिब्रिटी शुभेच्छांचा नव्हे तर माझा-तुला आदर आणि आपुलकी टिकवण्याचा एक संदेश म्हणूनही चर्चेत आला आहे. ब्रेकअपनंतरही दोघांमध्ये असलेला आदर आणि मैत्रीचं नातं हे चाहत्यांसाठी एक उदाहरण ठरले आहे. मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूरच्या या पोस्टमुळे चित्रपटसृष्टीत फक्त ग्लॅमरच नव्हे तर मानवी मूल्य आणि सहानुभूती यांचे महत्त्व दिसून येते.

