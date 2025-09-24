English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मलायका आणि अर्जुन कपूर पुन्हा एकत्र? मिठी मारताना VIDEO त कैद, VIDEO तुफान व्हायरल

Malaika Arora Arjun Kapoor Viral Video: अर्जून कपूर आणि मलायका अरोरा 6 वर्षांच्या नात्यानंतर 2024 मध्ये वेगळे झाले होते.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 24, 2025, 10:04 AM IST
Malaika Arora Arjun Kapoor Viral Video: बॉलिवूडमध्ये अशी अनेक प्रेमप्रकरणं आहेत जी पूर्णत्वास जाऊ शकली नाहीत आणि ब्रेकअप करुन त्यांनी आपापले मार्ग निवडले. बॉलिवूडमध्ये गेल्या काही वर्षात गाजलेल्या प्रेमप्रकरणांमध्ये अर्जून कपूर आणि मलायका अरोरा यांचाही समावेश होता. मलायकाला डेट करत अर्जुन कपूरने थेट सलमान खानशी पंगा घेतला होता. ज्याची किंमत त्याला चुकवावी लागली आणि खान कुटुंबापासून दूर व्हावं लागलं. तब्बल 6 वर्षं एकमेकांना डेट केल्यानंतर 2024 त्यांचा ब्रेकअप झाला होता. पण आता वर्षभराने त्यांचा एक नवा व्हिडीओ समोर आला असून, यामुळे ते पुन्हा एकत्र येण्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत.

सोमवारी रात्री जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'होमबाउंड' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मुंबईत स्क्रिनिंगचं आयोजन केलं होतं. 26 सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या 'होमबाउंड' या चित्रपटाची 2026 च्या ऑस्करसाठी भारताकडून अधिकृतपणे निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगला सर्वाधिक लक्ष मलायका अरोर आणि अर्जून कपूर यांच्या गळाभेटीने वेधून घेतलं. 

नेमकं काय झालं?

मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूर चित्रपटाच्या स्क्रिनिंगसाठी वेगवेगळे पोहोचले होते. यादरम्यान ते मित्रांशी, पाहुण्यांशी संवाद साधताना दिसले. एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये अर्जुन आणि मलायका एकमेकांना मिठी मारताना आणि शुभेच्छा देताना दिसत आहेत. त्यानंतर मलायका दिग्दर्शक नीरज घायवानला मिठी मारते. अर्जुन-मलायकाचा हा क्षण काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

अर्जून कपूर आणि मलायकाचं डेटिंग अन् ब्रेकअप

अर्जुन कपूर आणि मलायका अरोरा यांनी 2018 मध्ये डेटिंग सुरू केली. सुरुवातीला त्यांनी आपलं नातं प्रकाशझोतापासून दूर ठेवले. पण नंतर त्यांनी सुट्टीचा आनंद लुटतानेचे रोमँटिक फोटो शेअर केले आणि इंस्टाग्रामवर एकमेकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

तथापि, 2024 मध्ये ते वेगळे झाले. सिंघम अगेनच्या प्रमोशनल कार्यक्रमादरम्यान, अर्जुनने ब्रेकअपच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. "नाही आता सिंगल आहे . आराम करा," असं तो म्हणाला होता. 

टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान, मलायकाने अर्जुनच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, "मी खूप खासगी व्यक्ती आहे आणि माझ्या आयुष्यातील काही पैलू आहेत जे मी जास्त विस्ताराने सांगू इच्छित नाही."

मलायकाने यावेळी 2024 हे वर्ष तिच्यासाठी कठीण होते कारण त्याच वर्षी तिने तिचा सावत्र पिताही गमावला होता असं संगितलं. 

 

FAQ
1) अर्जुन कपूर आणि मलाइका अरोरा यांचे नाते कधी सुरू झाले आणि ते कसे प्रेमात पडले?
अर्जुन कपूर आणि मलाइका अरोरा यांचे नाते २०१८ मध्ये सुरू झाले. ते दोघे बॉलीवूडमधील सेलिब्रिटी पार्ट्या आणि सोशल इव्हेंट्समध्ये भेटले. मलाइका ही अभिनेता अरबाज खानची माजी पत्नी असल्याने त्यांच्या १२ वर्षांच्या वयाच्या फरकामुळे सुरुवातीला खूप चर्चा झाली. दोघांनी त्यांचे नाते सोशल मीडियावर रोमँटिक फोटोंद्वारे जाहीर केले, ज्यात ते व्हॅकेशन आणि स्पेशल मोमेंट्स शेअर करत. त्यांच्या नात्यातील प्रेम आणि विश्वास हे मुख्य कारण होते, ज्यामुळे ते एकमेकांना समर्थन देत राहिले.

2) ब्रेकअपचे मुख्य कारण काय होते?
ब्रेकअपचे नेमके कारण जाहीर झाले नाही, पण अर्जुनने मार्च २०२५ मध्ये एका अवॉर्ड शो होस्टिंगदरम्यान सांगितले की, "एकटा असणे वाईट नाही, त्यामुळे कमी बोलणे आणि जास्त शांतता मिळते." मलाइकाने डिसेंबर २०२४ मध्ये २०२४ ला "कठीण वर्ष" म्हटले, ज्यात तिच्या सावत्रवडिलांच्या निधनासह ब्रेकअपचा समावेश होता. दोघेही वैयक्तिक विकास आणि करिअरवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे सांगितले. वयाच्या फरकामुळे आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगमुळे ताण वाढला असावा, पण दोघेही मित्र म्हणून राहिले.

3) ब्रेकअप नंतर दोघांच्या करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्यात काय बदल झाले?
अर्जुन कपूरने 'सिंगम अगेन' सारख्या चित्रपटांवर लक्ष केंद्रित केले आणि मार्च २०२५ मध्ये सिंगल असण्याचे फायदे सांगितले. मलाइकाने २०२४ ला कठीण वर्ष म्हटले पण नव्या सुरुवातीची आशा व्यक्त केली. तिने ट्रोलिंग आणि तिच्या घटस्पष्टानंतरच्या नात्याबाबत बोलत आत्मविश्वास वाढवण्याचा मंत्र दिला. दोघेही सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत, ज्यात मलाइकाने ब्रेकअप नंतर 'प्रेम हे खरे सौंदर्य' असे पोस्ट केले. त्यांच्या ब्रेकअपने बॉलीवूडमधील चर्चा वाढवली, पण ते परिपक्वपणे हाताळले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

