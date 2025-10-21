English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महागडी भेट गायब झाली, सुनीता आहुजा घाबरली; मग घडलं काय?

Sunita Ahuja : सुनीता आहुजाने व्लॉगद्वारे सांगितले की, तिच्या साखरपुड्याच्या भेटीतील अंगठी हरवली आहे.  

Intern | Updated: Oct 21, 2025, 03:46 PM IST
बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता गोविंदा यांचे वैयक्तिक जीवन नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. त्यांच्या पत्नी सुनीता आहूजा यांची स्पष्टवक्ती आणि सोशल मीडियावर सक्रियता चाहत्यांच्या लक्षात राहिली आहे. सुनीताने नुकतेच आपले स्वतंत्र यूट्यूब चॅनेल सुरू केले असून, तिथे ती देवाचे दर्शन आणि मंदिरांची माहिती प्रेक्षकांसोबत शेअर करते. महाराष्ट्रातील विविध मंदिरांना भेट देणे, तिथल्या कथांचा इतिहास सांगणे आणि स्थानिक भोजनालयांमध्ये खाण्याचा आनंद घेणे तिच्या या चॅनेलच्या ठळक वैशिष्ट्यांपैकी आहे.

अंगठी हरवली आणि तणाव

गेल्या काही महिन्यांपासून गोविंदा आणि सुनीता आहूजा यांच्या घटस्फोटाच्या अफवा चर्चेत होत्या. मात्र गणेश चतुर्थी उत्सवात दांपत्य एकत्र दिसल्यामुळे त्या अफवा विरळल्या. अलीकडेच सुनीताने तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर पोस्ट केलेल्या व्लॉगमध्ये सांगितले की, गोविंदाने साखरपुड्याच्या वेळी दिलेली तिची सॉलिटेअर अंगठी हरवली आहे. तिने व्लॉगमध्ये म्हटले, 'आज मी खूप तणावात आहे, माझा साखरपुड्याचा सॉलिटेअर मला कुठे ठेवला हे माहीत नाही. मी ती शोधत आहे पण सापडत नाहीये. सगळ्यांची नजर तिच्यावरच होती, ती खूप महाग होती.'

मुंबा देवी मंदिरात प्रार्थना

अंगठी शोधण्याच्या नादात सुनीता मुंबा देवीच्या मंदिरात गेली, जिथे तिने आशीर्वाद घेतले आणि अंगठी परत मिळो ही प्रार्थना केली. नंतर तिने सांगितले की, अंगठी तिच्या बॅगमध्येच होती आणि ती बाहेर काढायला विसरली होती. या प्रसंगी तिने गोविंदाच्या रक्षणासाठीही आशीर्वाद मागितला. सुनीताने सांगितले, 'खूप वर्षांपूर्वी मी गोविंदासोबत येथे दर्शनासाठी आले होते. आज छान दर्शन झाले. माझ्या सुहागचे नेहमी रक्षण होते. माझा सुहाग माझाच राहील. चीची माझ्यावर खूप प्रेम करतो आणि आम्ही कधीही एकमेकांना सोडणार नाही.'

वैयक्तिक जीवनाची झलक

गोविंदा आणि सुनीताचे लग्न 1987 मध्ये झाले. त्यांना दोन मुले आहेत टीना आहूजा आणि यशवर्धन आहूजा. मागील वर्षी गोविंदाला अपघाती रिव्हॉल्व्हरमधून पायात गोळी लागली होती, ज्यामुळे त्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले. काही महिन्यांनंतर त्यांच्यावर घटस्फोटाच्या अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, सुनीता यांच्या व्लॉगमधील अनुभवातून स्पष्ट होते की दांपत्य अजूनही एकत्र आहेत आणि त्यांच्या नात्याची बळकटी कायम आहे.

सोशल मीडिया आणि चाहत्यांचा प्रतिसाद

सुनीताच्या या व्लॉगने चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकता आणि प्रेम निर्माण केले आहे. तिच्या स्पष्ट संवादाने आणि विश्वासाने प्रेक्षकांमध्ये सकारात्मक संदेश पोहचला आहे. अंगठी हरवल्याच्या लहानशा प्रसंगातूनही तिच्या व्यक्तिमत्त्वातील धैर्य, कुटुंबाची प्रेमभावना आणि सामाजिक संवेदनशीलता दिसून येते. सुनीता आहुजा फक्त एक अभिनेत्री किंवा गोविंदाची पत्नी नसून, ती प्रेक्षकांसोबत अनुभव शेअर करणारी व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही ओळखली जाते. तिच्या या व्लॉगमुळे दिवाळीचा सण केवळ पारंपरिक नाही तर अर्थपूर्ण आणि प्रेरणादायी बनला आहे.

FAQ
सुनीता आहुजाची हरवलेली अंगठी कोणाची होती आणि कधी मिळाली होती?
सुनीता आहुजाची हरवलेली सॉलिटेअर अंगठी गोविंदाने तिला साखरपुड्याच्या वेळी भेट म्हणून दिली होती.

अंगठी हरवल्यानंतर सुनीताने काय केले?
सुनीता आहुजा मुंबा देवीच्या मंदिरात गेली, जिथे तिने आशीर्वाद घेतले आणि अंगठी परत मिळो ही प्रार्थना केली. नंतर तिला लक्षात आले की, अंगठी तिच्या बॅगमध्येच होती.

गोविंदा आणि सुनीता आहुजा यांचे वैयक्तिक जीवन कसे आहे?
गोविंदा आणि सुनीताचे लग्न 1987 मध्ये झाले असून त्यांना दोन मुले आहेत टीना आहूजा आणि यशवर्धन आहूजा. काही महिन्यांपूर्वी घटस्फोटाच्या अफवा पसरल्या होत्या, पण व्लॉगमधून स्पष्ट झाले की दांपत्य अजूनही एकत्र आहेत.

