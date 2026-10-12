/Explained: CJP च्या आंदोलनात सहभागी झाल्याने इम्रान खानला देशाबाहेर काढणार? OCI चे नियम काय सांगतात?

'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारक भारतात एखाद्या राजकीय निदर्शन किंवा आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात का? तसे केल्यास पोलीस त्यांना देशाबाहेर पाठवण्याची मागणी करू शकतात का? भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मुंबई पोलिसांना पत्र लिहून अभिनेता इम्रान खान याला ताब्यात घेण्याची आणि त्याला देशाबाहेर पाठवण्याची मागणी केल्यानंतर हे प्रश्न चर्चेत आले आहेत. इम्रान खान याने 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या समर्थनार्थ आयोजित एका निदर्शनात सहभाग घेतला होता. इम्रान खान हा परदेशी नागरिक असल्याचे सांगत, त्याच्या या सहभागामुळे OCI नियम आणि व्हिसा अटींचे उल्लंघन झाले आहे का? असा प्रश्न सोमय्या यांनी उपस्थित केला. पण, OCI कार्डधारकांना निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापासून कायदा रोखतो का आणि त्यांच्यावर कोणत्या आधारावर कारवाई केली जाऊ शकते?
परदेशी नागरिकत्व असलेल्या भारतीय वंशाच्या पात्र व्यक्तींसाठी 2005 मध्ये OCI योजना सुरू करण्यात आली. नावावरून तसे वाटत असले, तरी OCI कार्डमुळे भारतीय नागरिकत्व मिळत नाही.
OCI कार्डधारक हे परदेशी नागरिक असतात ज्यांना काही विशेष सुविधा मिळतात. यामध्ये लागू असलेल्या नियमांच्या अधीन राहून भारतात ये-जा करण्यासाठी 'मल्टिपल एन्ट्री' (अनेकदा प्रवेश करण्याची मुभा असलेला) आजीवन व्हिसा मिळणे, यांचा समावेश आहे. तसेच, त्यांना शिक्षण, मालमत्ता आणि काही विशिष्ट व्यावसायिक उपक्रमांशी संबंधित लाभही मिळतात.
तथापि, ते भारतीय निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकत नाहीत, संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका लढवू शकत नाहीत किंवा भारतीय नागरिकांसाठी राखीव असलेले इतर राजकीय हक्क मागू शकत नाहीत. ओसीआय (OCI) कार्डधारकांना लागू होणारे हक्क आणि निर्बंध हे 'नागरिकत्व कायदा, 1955' तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेले नियम व अधिसूचना यामध्ये नमूद केले आहेत.
OCI नियमावलीमध्ये सार्वजनिक आंदोलनाला हजेरी लावण्यासंदर्भात काही स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही, ज्यासाठी प्रत्येक कार्डधारकाने पूर्व विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, याचा अर्थ असा होत नाही की सर्व प्रकारच्या राजकीय हालचालींना आपोआप परवानगी मिळते.
नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 7 बी (Section 7B) अन्वये, भारतीय नागरिकांना मिळणारे विशिष्ट अधिकार OCI कार्डधारकांना मिळत नाहीत. तथापि, मतदान आणि निवडून येऊन पद धारण करण्यावर असलेल्या निर्बंधांवरून केवळ निदर्शनांना उपस्थित राहणे बेकायदेशीर ठरत नाही.
संविधानातील कलम 19 नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहून शांततापूर्ण व निःशस्त्रपणे एकत्र जमण्याचा अधिकार प्रदान करते. हे अधिकार विशेषतः भारतीय नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत. OCI कार्डधारक हा परदेशी नागरिक असल्याने, तो भारतीय नागरिकाप्रमाणे या अधिकारांची मागणी करू शकत नाही.
OCI कार्डधारक हा परदेशी नागरिकच असतो आणि तो परदेशी नागरिक व स्थलांतराशी संबंधित भारतीय कायद्यांच्या अधीन असतो. नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 7डी (Section 7D) मध्ये विशिष्ट कारणास्तव OCI नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यात सार्वभौमता आणि सुरक्षा यांसारख्या कारणांचाही समावेश आहे. पोलिसांकडे केलेली तक्रार किंवा व्हिसाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप, या गोष्टींवरूनच गुन्हा घडला आहे किंवा हद्दपार करण्याची कारवाई योग्य आहे, हे सिद्ध होत नाही.