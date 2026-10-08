Explained: नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर 'मेडिको-लीगल केस' का नोंदवण्यात आली? काय आहे MLC? डॉक्टरांनी काय सांगितलं

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या आकस्मिक निधनाच्या बातमीने चित्रपटसृष्टी हादरली आहे. गुरुवारी सकाळी गोव्यातील निवासस्थानी प्रकृती अचानक बिघडल्यानंतर त्यांना तातडीने मणिपाल रुग्णालयात नेण्यात आले. डॉक्टरांनी सुमारे 45 मिनिटे सीपीआर (CPR) देऊनही त्यांचा जीव वाचला नाही. यानंतर रुग्णालयाने या प्रकरणाची नोंद 'मेडिको-लीगल केस' (MLC) म्हणून केली असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवला आहे. दरम्यान यानंतर अनेकांना MLC का दाखल केली? असा प्रश्न पडला आहे. याचं उत्तर जाणून घेऊयात.
मणिपाल हॉस्पिटलच्या ऑन्कोलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. शेखर साळकर यांच्या माहितीनुसार, नाना पाटेकर यांना रुग्णालयात आणले तेव्हाच त्यांचा मृत्यू झालेला होता. पहाटे 5.30 वाजता त्यांना अधिकृतपणे मृत घोषित करण्यात आले. डॉ. साळकर यांनी सांगितले की, पहाटे 2.30 च्या सुमारास नाना पाटेकर यांनी एका मित्राला मेसेज पाठवून आपल्याला बरे वाटत नसल्याचे कळवले होते. रात्री मेसेज आल्याने मित्राने तो लगेच वाचला नाही. नंतर मेसेज पाहिल्यावर तो मित्र पहाटे 4 च्या सुमारास नाना पाटेकर यांच्या घरी पोहोचला. नाना पाटेकर यांना खूप घाम येत होता. त्या मित्राने त्यांना सांभाळण्याचा आणि प्राथमिक उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला. अतिप्रमाणात येणारा घाम पाहून, त्या मित्राने आमच्या रुग्णवाहिकेचा वापर करून केअरटेकरला रुग्णालयात पाठवले. आमचे आपत्कालीन प्रतिसाद पथक (इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम) तिथे पोहोचले तेव्हा नाना पाटेकर कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद देत नव्हते, त्यामुळे पथकाने 'कार्डियाक मसाज' सुरू केला. त्यांना पहाटे 4.20 किंवा 4.30 च्या सुमारास आमच्या रुग्णालयात आणण्यात आले. रुग्णालयात आणल्यानंतरही डॉक्टरांनी सुमारे 45 मिनिटे ते एक तास सतत सीपीआर (CPR) दिला, परंतु त्यांना मृत अवस्थेतच आणले गेले होते. त्यानंतर आम्हाला पोलिसांकडे प्रकरण नोंदवावे लागले कारण हे एक 'एमएलसी' (Medico-Legal Case - वैद्यकीय-कायदेशीर प्रकरण) होते. त्यानंतर, शवविच्छेदनासाठी मृतदेह गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आला. रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता आणि त्या वेळी कुटुंबातील कोणताही सदस्य उपस्थित नव्हता, त्यामुळे नियमानुसार डॉक्टरांना पोलिसांकडे प्रकरण नोंदवणे आवश्यक होते.
'मेडिको-लीगल केस' (MLC) ही संज्ञा 'मेडिकल' (वैद्यकीय) आणि 'लीगल' (कायदेशीर) या दोन शब्दांपासून बनली आहे. जेव्हा एखाद्या वैद्यकीय प्रकरणासाठी उपचारासोबतच कायदेशीर तपासणीचीही आवश्यकता असते, तेव्हा त्याचे वर्गीकरण MLC म्हणून केले जाते. न्यायवैद्यक तज्ज्ञ राकेश मिश्रा यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, कायदेशीर किंवा पोलीस चौकशीची गरज असलेल्या सर्व वैद्यकीय प्रकरणांमध्ये MLC नोंदवली जाते.
उदाहरणार्थ, रस्ते अपघात, शारीरिक मारहाण किंवा कौटुंबिक हिंसाचार, आत्महत्येचा प्रयत्न किंवा विषबाधा, भाजणे, लैंगिक अत्याचार, संशयास्पद परिस्थितीत झालेला मृत्यू किंवा रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच झालेला मृत्यू (मृत अवस्थेत आणलेला रुग्ण). अशा प्रसंगी, रुग्णालयाने पोलिसांना त्वरित कळवणे अनिवार्य असते. डॉक्टर रुग्णावर उपचार करत असताना, घटनेची कारणे आणि परिस्थितीचा तपास करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. अशा प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांनी तयार केलेला MLC अहवाल न्यायालयात अत्यंत भक्कम कायदेशीर पुरावा मानला जातो.
न्यायवैद्यक तज्ज्ञ राकेश मिश्रा यांनी सांगितले की, जेव्हा बाह्य निरीक्षणातून किंवा नेहमीच्या तपासणीतून मृत्यूचे कारण स्पष्ट होत नाही, तेव्हा शवविच्छेदनादरम्यान 'विसेरा'चे नमुने गोळा केले जातात. साधारणपणे, मृत्यूनंतर शरीरातील अंतर्गत अवयवांतून हे नमुने घेतले जातात आणि विषविषयक (toxicological) किंवा रासायनिक विश्लेषणासाठी न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत (FSL) पाठवले जातात.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा अचानक मृत्यू होतो, तेव्हा रुग्णालय त्याला केवळ एक सामान्य नैसर्गिक मृत्यू म्हणून वर्गीकृत करू शकत नाही. नाना पाटेकर यांच्या बाबतीत बोलायचं गेल्यास, ते घरी अचानक कोसळले आणि रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले. जेव्हा एखाद्या रुग्णाचा रुग्णालयात आणण्यापूर्वीच मृत्यू झालेला असतो, तेव्हा मृत्यूचे नेमके कारण डॉक्टर त्वरित निश्चित करू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत, बाह्य घटक, विषबाधा किंवा घातपाताची शक्यता नसल्याची खात्री करण्यासाठी एमएलसी नोंदवणे ही एक कायदेशीर आवश्यकता ठरते. ही एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) आहे जी प्रत्येक नागरिकाला समानतेने लागू होते, मग ती सामान्य व्यक्ती असो किंवा एखादी मोठी सेलिब्रिटी असो.
न्यायवैद्यक तज्ज्ञ राकेश मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की, "MLC केवळ संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणांमध्येच नोंदवली जाते," ही समजूत पूर्णपणे चुकीची आहे. 90 टक्क्यांहून अधिक MLC प्रकरणांमध्ये रुग्ण जिवंत असतात. MLC नोंदवण्याचा अर्थ नेहमीच संशयास्पद मृत्यू असा होत नाही. त्याऐवजी, याचा अर्थ असा होतो की रुग्णाला झालेल्या दुखापती किंवा त्यांची शारीरिक स्थिती संशयास्पद वाटत आहे, ज्यामुळे वैद्यकीय उपचारांसोबतच न्यायाच्या दृष्टीने कायदेशीर हस्तक्षेपाची आवश्यकता भासते. याचे एक उदाहरण म्हणजे, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला रुग्णालयात मृत अवस्थेत आणले जाते आणि मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका किंवा कर्करोग यांसारखा एखादा स्पष्ट आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेला आजार नसतो.
सामान्य लोकांमध्ये असा एक गैरसमज आहे की, जर MLC नोंदवली गेली असेल किंवा पोलीस आले असतील, तर नक्कीच एखादा गुन्हा किंवा काहीतरी गैरप्रकार घडला असणार. मात्र, वस्तुस्थिती तशी अजिबात नाही.