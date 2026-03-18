Explained : ऑस्करमध्ये 'फ्री पॅलेस्टाईन' म्हणणाऱ्या अभिनेत्यापेक्षा विचित्र हावभाव करणारी प्रियांकाच चर्चेत; चाहते का म्हणतायत 'Daal Gadot'?

Priyanka Chopra in oscars : सिनेविश्वातील प्रचंड मानाचा कार्यक्रम म्हणजे ऑस्कर पुरस्कार सोहळा. ह़ॉलिवूडसह जागतिक सिनेविश्वातील नामांकितांची उपस्थिती, दर्जेदार कलाकृतींचा गौरव आणि प्रचंड झगमगाट अशीच या सोहळ्याची ओळख. असा हा ऑस्कर पुरस्कार सोहळा आणखी काही कारणांसाठीसुद्धा चर्चेत असतो. ते कारण म्हणजे इथं अनेकदा जागतिक स्तरावरील अनेक घडामोडींना, चर्चात्मक आणि तितक्याच गंभीर मुद्द्यांना कलाकार मंडळी वाचा फोडतात, जाहीर निषेध नोंदवतात आणि ठाम भूमिकासुद्धा मांडतात.
नुकच्याच पार पडलेल्या यंदाच्या 98 व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यामध्ये (Javier Bardem) जेवियर बार्डेम यानं व्यासपीठावर येत आपल्या काही सेकंदांच्या संभाषणातून जागतिक स्तरावरील माध्यमांचं आणि चाहत्यांचं लक्ष वेधलं. 'बेस्ट इंटरनॅशनल फिचर फिल्म' या विभागातील पुरस्कारांची घोषणा करण्यासाठी ऐतिहासिक डॉल्बी थिएटरमध्ये या अभिनेत्यानं ऑस्करच्या मंचावर भारतीय अभिनेत्री प्रियांका चोप्रासह हजेरी लावली होती.
नेहमीचच गोडगोड बोलणं टाळून बार्डेम व्यासपीठावर आला आणि त्यानं तिथं 'No to war and free Palestine', युद्धाला नको म्हणा... पॅलेस्टाईनला स्वातंत्र्य करा अशा आशयाची घोषणा दिली. काही सेकंदाच तेथील वातावरण बदललं आणि उपस्थितांनी या कलाकाराच्या भूमिकेला टाळ्यांच्या कडकडाटानं दाद दिली, कोणीही इथं मागे हटलं नाही. मुळात बार्डेमनं ही घोषणा फक्त नावापुरताच केली नसून, तो इथं तशा तयारीनिशीच आला होता. सूटाबुटात आलेल्या जेवियरनं त्याच्या आऊटफिटवर दोन पिन बॅज लावले होते. ज्यापैकी एकावर “No to War” आणि दुसऱ्यावर support for Palestine लिहिलं होतं.
प्रियांका बार्डेमच्या अगदी शेजारीच उभी होती. सुरुवातीला तिनं काही विचित्र हावभाव दिले आणि त्यानंतर काहीशी होकारार्थी पण तितकीच संकोचलेपणानं मानही डोलावली. प्रियांका मात्र शांतपणे उभी होती. बार्डेमनं मात्र काही सेकंदांच्या संभाषणातून इंटरनेट गाजवलं. ऑस्कर सोहळ्यातील पुन्हापुन्हा पाहिल्या गेलेल्या क्षणांमध्ये हा क्षण आघाडीवर राहिला, त्याची चर्चा झाली आणि अनेकांनी हा क्षण शेअरही केला. मात्र, इथं काहीच न बोलणारी प्रियांका अनेकांच्याच निशाण्यावर आली. एक विचित्र हास्य आणि मान डोलावणं तिला वादाच्या भोवऱ्यात आणणाऱ्या कृती ठरल्या, जिथं या कृती एका प्रकारे महत्त्वाच्या मुद्द्यांना टाळण्यासाठी होत्या असा कयास काहींनी लावला.
काही नेटकऱ्यांनी प्रियांकाच्या या हावभावांना आणि तिला 'Daal Gadot' म्हटलं आणि ही एक ओळ, तो एक शब्द सोशल मीडियावर ट्रेंड करू लागला. प्रियांकाच्या या वागण्याची तुलना गल गडोतच्या एका राजकीय भूमिकेशी उपहासात्मकरित्या करण्याक आली आणि ही तुलना तिच्या लूकशी नसून तिच्या बौद्धीक पातळीशी करण्यात आली.
मुख्य बाब म्हणजे प्रियांका आणि बार्डेमनं दिलेल्या पुरस्काराची जितकी चर्चा झाली नाही, तितकी जास्त चर्चा बार्डेमच्या वक्तव्याची आणि त्याहूनही प्रिय़ांकाच्या मौन राहण्याची झाली. मुळात ऑस्कर पुरस्कार सोहळा कलाजगतापलिकडेसुद्धा उदात्त विचार मांडण्यासाठीसुद्धा एक महत्त्वाचं व्यासपीठ असतो. प्रियांकानं मात्र इथं कोणतीच भूमिका घेतली नाही.
मुळात एखाद्या व्यक्तीकडे प्रभाव पाडण्याची क्षमता असली तरीही तिनं जागतिक तणाव, भारतातील समस्या किंवा तत्सम परिस्थितीवर काहीच भाष्य केलं नाही. उलटपक्षी ठाम भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बार्डेमनं मात्र इथंसुद्धा एका महत्त्वाच्या मुद्दयाला हा पुरस्कार सोहळ्याचा प्रवाह वळवला. फक्त प्रियांकाच नव्हे, तर बॉलिवूड जगतावरही सध्या टीकेची झोड उठवली जात असून कोणत्याही ठाम भूमिकांपासून कायमच अनेक सेलिब्रिटी फारकत ठेवण्यास प्राधान्य देतात. चित्रपट किंवा कलाकृतीवर होणारा परिणाम, निर्मात्यांच्या नजरेतील प्रतिमा आणि सत्ताधाऱ्यांवरील प्रभाव असेच अनेक मुद्दे विचारात आणत ही मंडळी मौन बाळगणंच उत्तम समजतात आणि इथंच महत्त्वाच्या मुद्द्यांना वाचा फोडली जाण्याची एक मोठी संधीसुद्धा सातत्यानं हुकते. त्यामुळं हा मुद्दा विचार करण्याजोगा आहे यात वाद नाही.