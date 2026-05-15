/...म्हणून मी पक्षप्रवेशानंतर 24 तासात भाजपा अन् राजकारण सोडलं; अभिनेत्यानेच सांगितलं खरं कारण

Actor Opens Up On Joining BJP Quit It In Less Than 24 Hours: या अभिनेत्याने मोठा गाजावाजा करत भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. मात्र 24 तासांच्या आत त्याने पक्ष सोडला. त्याने हा निर्णय का घेतला याबद्दलची माहिती दिली आहे.
Actor Opens Up On Joining BJP Quit It In Less Than 24 Hours: चित्रपट, राजकारण आणि क्रिकेट या तीन गोष्टींमध्येच बहुतांश भारतीय विरंगुळा शोधतात. त्यामुळेच ही तिन्ही क्षेत्र कायम चर्चेत असतात. तामिळनाडूमधील विधानसभेच्या निकालानंतर थालापती विजयसारखा प्रसिद्ध अभिनेता थेट मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहचल्याचं साऱ्या देशाने पाहिले. यामधूनच या तिन्ही क्षेत्रांमधील सेलिब्रिटी एकमेकांच्या क्षेत्रात ये जा करताना दिसतात. मात्र सगळ्यांनाच ते शक्य होतं नाही. आज आपण अशा एका अभिनेत्याबद्दल बोलणार आहोत ज्याने देशातील नाही तर जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यानंतर 24 तासात तो पक्ष सोडला. याच अभिनेत्याने हा असा निर्णय काय घेतला याबद्दलचा खुलासा केला आहे.
आपण ज्या अभिनेत्याबद्दल बोलतोय त्याचं नाव आहे, शेखर सुमन! मुंबईतील एका मल्टिप्लेक्समध्ये आयोजित 'शेखर टुनाईट' या टॉक शोच्या लाँचिंगच्या कार्यक्रमाला शेखर सुमनने उपस्थिती लावली होती. यावेळी शेखरचा मुलगा आणि या कार्यक्रमाचा निर्माता तसेच संकल्पना मांडणारा अध्ययन सुमन, तसेच निर्माते धर्मेश संगानी हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. शेखर सुमनने होस्ट केलेले अनेक टीव्ही शोने एक काळ गाजवला. असाच एक हटके शो आता शेखर पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी घेऊन येत असतानाच या कार्यक्रमाच्या लॉन्चिंग दरम्यान शेखरने दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्याने अनेक विषयांवर मनमोकळेपणाने संवाद साधला.
आजच्या काळात भीतीचे वातावरण पसरले आहे आणि लोक पूर्वीसारखा निर्भयपणे आपला आवाज उठवत नाहीत, असं म्हणत एका पत्रकाराने शेखरला याबद्दल काय वाटतं असं विचारलं. प्रश्न ऐकल्यावर शेखरने आपण या मताशी सहमत असल्याचं दर्शवताना, "लोक खरोखरच घाबरलेले आहेत. आपल्यात आवाज उठवण्याचे धाडस असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत तुम्ही तुमचा आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत लोकशाही आणि आपला समाज सक्षम होणार नाही. त्यामुळे, चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध बोलणे गरजेचे आहे. लोक असे करत नाहीत कारण त्यांना त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांची भीती वाटते. पण जर प्रत्येकानेच असा विचार करायला सुरुवात केली, तर मग क्रांती कशी घडणार? जर तुम्हाला बदल घडवून आणायचा असेल, तर तुमच्याकडे बोलण्याचे धाडस असायलाच हवे," असं प्रांजळ मत व्यक्त केलं.
मे महिन्यामध्येच 2024 साली शेखर सुमनने भारतीय जनता पार्टीमध्ये (भाजपमध्ये) प्रवेश केला होता. याबद्दलही शेखरला विचारण्यात आलं. "मी केवळ 24 तासांसाठी राजकारणी होतो. मला माझी चूक उमगली आणि मी लगेचच पक्षाचा राजीनामा दिला!" असं उत्तर शेखरने हसत दिलं.
"शिवाय, मला हा शो करायचा होता. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न राहून मला हा शो करणे शक्य नव्हते. काही विशिष्ट कारणे आणि अपरिहार्यता असतात, ज्यामुळे एखादी व्यक्ती एखादे पाऊल उचलते. परंतु, माझा स्वभाव पाहता, मी ज्या पार्श्वभूमीतून आलो आहे आणि ज्या पद्धतीने माझी जडणघडण झाली आहे, ते पाहता कोणत्याही राजकीय पक्षाचा भाग बनून मला तिथे टिकून राहणे शक्य होणार नाही," असं शेखर सुमनने भाजपा 24 तासात सोडण्याचं कारण देताना म्हटलं.
'शेखर टुनाईट' या आपल्या शोमध्ये बोलताना शेखरने आपण यामध्ये पूर्णपणे तटस्थ राहू अशा शब्द प्रेक्षकांना दिला. "मी कोणाचीही बाजू घेणार नाही. जे योग्य आहे, ते योग्यच आहे आणि जे चुकीचे आहे, ते चुकीचेच आहे. काळ बदलला आहे आणि तो अत्यंत वेगाने सतत बदलतही आहे. आपण अशा एका डिजिटल विश्वात वावरत आहोत तिथे सोशल मीडियाचे वर्चस्व आहे. अगदी एआयनेसुद्धा आपल्या आयुष्यात प्रवेश केला आहे. या काळात अनेक चांगल्या गोष्टी घडत आहेत, तशाच काही चुकीच्या गोष्टीही घडत आहेत," असं शेखर म्हणाला.
"विविध प्रकारचा कंटेंट निर्माण केला जातोय. परंतु मला असे वाटते की, काही विशिष्ट कार्यक्रमांचा स्वतःचा असा एक वारसा आणि अस्सलपणा असतो. माझे कार्यक्रम याच श्रेणीत मोडतात आणि मला आशा आहे की, भविष्यातही मी असेच कार्यक्रम सादर करत राहीन. माझ्या प्रामाणिकपणामुळे लोकांनी माझे कौतुक केले आहे. माझी अशी अपेक्षा आहे की, माझ्या या नवीन उपक्रमाचेही लोक कौतुक करतील,” अशी अपेक्षा शेखरने व्यक्त केली. ‘शेखर टुनाईट’ हा कार्यक्रम शुक्रवार, आजपासून म्हणजेच 15 मे पासून शेखर सुमन यांच्या युट्यूब चॅनेलवर रिलीज होत आहे.